Coppa Italia Serie C: Catania-Rimini: diretta testuale

🔊 Ascolta l'audio

CATANIA-RIMINI 2-0 PARZIALE

IL TABELLINO

CATANIA: 95 Albertoni, 13 Bouah, 46 Monaco (26′ st 14 Kontek), 27 Castellini, 28 Celli (1′ st 2 Curado), 23 Welbeck-Maseko, 8 Sturaro, 32 Chiricò (26′ st 31 Chiarella), 7 Tello, 30 Cicerelli (43′ st 3 Haveri), 10 Di Carmine (37′ st 90 Cianci). A disp.: 22 Furlan, 35 Donato, 6 Ndoj, 19 Peralta, 77 Marsura, 9 Costantino. All. Vanigli.

RIMINI: 91 Colombi, 98 Lepri, 6 Gorelli, 15 Gigli (32′ st 84 Tofanari), 28 Sala, 19 Semeraro (42′ st 44 Iacoponi), 23 Megelaitis, 33 Langella (42′ st 34 Ubaldi), 73 Lamesta, 9 Morra (32′ st 11 Cernigoi), 31 Malagrida (17′ st 80 Garetto). A disp.: 22 Colombo, 27 De Lucci, 67 Rosini, 4 Pietrangeli, 3 Quacquarelli, 70 Leoncini, 8 Delcarro. All. Troise.

ARBITRO: Simone Galipò di Firenze.

ASSISTENTI: Giorgio Ravera di Lodi e Alessandro Parisi di Bari.

4° UFFICIALE: Gianluca Grasso di Ariano Irpino.

RETI: 17′ pt Cicerelli, 39′ st Castellini.

AMMONITI: Gigli, Morra, Celli, Monaco, Sala, Albertoni.

NOTE. Corner: 2-4.

CRONACA

Al “Massimino” Catania e Rimini giocano il secondo round di semifinale della Coppa Italia di Serie C. In palio c’è la storia per i biancorossi, che mai sono arrivati così avanti in questa competizione. Si parte dall’1-0 dell’andata, in uno stadio tutto esaurito per quanto concerne i biglietti a disposizione dei tifosi di casa. Per gli etnei la Coppa è l’occasione per riscattare una stagione deludente: sono 15esimi in classifica nel girone C con 34 punti e sono reduci dalla sconfitta di sabato a Taranto. I romagnoli, ottavi nel girone B con 38 punti, hanno vinto le ultime tre gare di campionato. Mister Troise deve fare ancora a meno di Capanni, Marchesi e Oddi. La vincente in finale affronterà il Padova, che all'”Euganeo” ha battuto 2-0 la Lucchese (ribaltando lo 0-1 dell’andata).

Catania in tradizionale maglia rossazzurra e pantaloncini azzurri. In maglia a scacchi biancorossi e pantaloncini e calzettoni bianchi il Rimini.

PRIMO TEMPO

5′ punizione dall’out di sinistra di Megelaitis, deviazione di Malagrida, che guadagna il primo corner della partita. Batte Megelaitis, nulla di fatto.

9′ punizione dal vertice dell’area di Chiricò, Castellini prolunga di testa, Di Carmine di coscia manda il pallone contro la traversa, ma si alza la bandierina dell’assistente a segnalare la sua posizione irregolare e il gioco viene fermato, prima però grande intervento di Colombi su un tentativo di tap-in.

12′ Sturaro si lascia andare a terra in area dopo un leggero contatto, fa bene il direttore di gara a lasciare proseguire.

14′ gran cross di Celli per Sturaro, che sorprende la retroguardia biancorossa ma non riesce a deviare il pallone.

17′ Chiricò recupera palla su Lamesta e serve Sturaro, il cui traversone basso è intercettato.

17′ Catania in vantaggio: sugli sviluppi di una rimessa laterale dall’out di destra, Sturaro in scivolata mette in mezzo, velo di Di Carmine tocco vincente da due passi di Cicerelli.

19′ Malagrida può presentarsi in area, ma perde l’attimo, ne viene fuori un diagonale, poco convinto, che si spegne a fondo campo.

22′ primo angolo anche per i locali: batte Cicerelli, Colombi in uscita alta allontana, ci prova Welbeck-Maseko da fuori area, tiro murato.

25′ apertura di Bouah per Sturaro, che mette in mezzo da destra, Di Carmine, in ritardo, commette fallo su Gorelli.

28′ Lamesta si presenta in area da destra e calcia, Albertoni ribatte, Lamesta rincorre il pallone e lo mette in mezzo, sponda di Morra e tocco di Malagrida per il tiro di Sala, il portiere di casa si salva ancora.

46′ Megelaitis ruba palla a Celli e serve Lamesta, che guadagna la linea di fondo e cerca di mettere al centro, ma colpisce Malagrida, sfera a fondo campo.

Si va al riposo, dopo due minuti di recupero, con il Catania avanti di un gol.

SECONDO TEMPO

6′ Sturaro in verticale per Di Carmine, che tocca il pallone ma non riesce a controllare.

12′ secondo corner per il Rimini: Lamesta dalla bandierina, Gigli prova a colpire di testa, Morra calcia, ma non trova la porta.

15′ terzo angolo per i romagnoli, batte Lamesta, nulla di fatto.

17′ punizione per il Rimini quasi all’altezza della bandierina: Megelaitis mette in mezzo, Gorelli svetta, pallone a fondo campo.

22′ Sturaro batte velocemente una rimessa laterale da sinistra, sorprendendo la difesa ospite, Tello si presenta a tu per tu con Colombi, che risponde presente.

23′ Megelaitis per Lamesta, giocata del numero 73 che va via e mette in mezzo di destro, Morra tenta la rovesciata, ma alza la mira.

30′ quarto tiro dalla bandierina per i biancorossi: Megelaitis mette in mezzo un pallone basso, rinviato in fallo laterale.

31′ Lamesta prova a creare scompiglio nell’area etnea, la difesa isolana si salva.

39′ cross di Chiarella per Cianci, trattenuto da Lepri, il pallone viene rinviato fuori area, Castellini recupera e calcia angolato, dove Colombi non può arrivare. Catania 2-Rimini 0.

43′ secondo corner per i padroni di casa: Wellbeck-Maseko prova a risolvere dal limite dell’area, sfera lontana dal bersaglio.

45′ punizione per il Rimini: Lamesta ci mette la testa, subisce un colpo da parte di un avversario, ma per l’arbitro si può proseguire.

Sei i minuti di recupero.

48′ cross di Ubaldi, colpo di testa della difesa, Tofanari si coordina, ma spara altissimo.

51′ espulsi Delcarro dalla panchina e un elemento della panchina del Catania.

La vigilia dell’allenatore del Rimini F.C., Emanuele Troise.