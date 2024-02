11 patenti ritirate per alcol alla guida. Nei guai anche un minore

🔊 Ascolta l'audio

25 veicoli controllati e dodici guidatori sanzionati. Questo il bilancio della notte di controlli a contrasto della guida in stato di ebbrezza condotta nel weekend dalla Polizia Locale di Rimini con un posto di controllo in zona viale Principe di Piemonte. Quattro automobilisti sono stati trovati con un tasso alcolemico compreso tra a 0,8 e 1,5 grammi per litro incappando non solo nel ritiro della licenza di guida e nella decurtazione di 10 punti ma anche nella denuncia. Sette invece sono stati pizzicati al di sopra del limite consentito (0,5 g/L) ma con un tasso inferiore a 0,8 g/l: per loro è scattata la sola sanzione amministrativa. Nei guai anche un minorenne sorpreso alla guida di un ciclomotore con un tasso superiore al limite: oltre alla sanzione, potrà prendere la patente solo dopo il compimento dei 21 anni. La Polizia Locale nell’ambito dello stesso servizio ha anche sanzionato un locale di via Regina Margherita sorpreso a servire alcolici dopo le 3 del mattino, in violazione al Regolamento di polizia urbana. Infine, un giovane è stato arrestato in zona Rimini Sud per spaccio. Gli agenti lo hanno colto in flagrante mentre vendeva hashish ad un altro uomo. Addosso aveva 19 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Il giovane è stato condotto ai domiciliari.