🔊 Ascolta l'audio

UNITED RICCIONE-TIVOLI 0-0

IL TABELLINO

UNITED RICCIONE (3-4-3): Rossi; Martinelli, Chiesa, Ndoj; Ramires, Caponi, Matteucci, Diodato; Ferrara (34′ st Sylla), Maio (29′ st Samb Falou), Lisai (39′ st Tonelli). A disp.: Bulgarelli, Carbonara, Carpentieri, Colistra, Pichierri, Pellacani. All.: Riolfo.

TIVOLI (4-3-3): Zappala; Ruiz, Valentini, Di Emma, Savi; Iurgens, Ruci (1’st Grossi), Panaioli; Maurizi (32′ st De Marco); Pellegrini (47′ st Recchiuti), Cruz (15′ st Camilli). A disp.: Simeoni, Montesi, Fatati, Rossetti, Catani. All.: Granieri.

Arbitro: Falleni di Livorno.

Ammoniti: Chiesa, Di Emma.

CRONACA E COMMENTO

Nell’ultima sfida fuori dalle mura amiche del “Nicoletti” Riolfo schiera una formazione nella quale trovano spazio gli ultimi arrivati, Chiesa, Caponi, Diodato e Lisai. Nei 20 anche il portierino Bulgarelli e Carbonara, classe 2006 che sale dalla Juniores di Belluzzi.

Il modulo è quello delle ultime sfide con Ferrara, Maio e Lisai nel tridente. L’occasione più importante della prima parte di partita è sui piedi di Maio che salta il portiere in uscita ma è impreciso nell’ultimo controllo di palla, quello che lo porterebbe solo davanti alla porta. La formazione di Riolfo da la sensazione di essere solida in difesa, ma fatica a costruire qualcosa in più in fase offensiva dove gli unici tentativi di sbloccare la partita sono velleitari tiri dalla distanza. Nel recupero, sugli sviluppi di un corner bella conclusione di Ferrara murata da Valentini.

Nella ripresa la pressione dello United Riccione aumenta, nelle prime fasi una serie di calci d’angolo mette alle corde il Tivoli, ma la deviazione vincente non arriva. Alla mezzora Tonelli non approfitta di un erroraccio di Ruiz che scivola appena entrato in area. Se lo United fatica ad essere pericoloso non lo è di certo il Tivoli, che non inquadra praticamente mai lo specchio della porta difesa da Rossi. A tre dal 90′ Samb di testa gira sul palo, ma probabilmente sarebbe stato fermato dalla bandierina alzata dell’assistente. Al 90′ Caponi fa tutto da solo, se ne va in incursione per vie centrali e conclude appena entrato in area ma la sua conclusione è larga di poco. Un’altra conclusione nel finale con Ndoj che prova a girare in rete un corner di Tonelli ma non inquadra lo specchio. Assalto finale con Caponi, Sylla e Samb, che non trovano la conclusione vincente e match che si chiude senza reti.