Tre Penne, le doppiette di Badalassi e Dormi decidono il match con il Cailungo

18a giornata di Campionato Sammarinese BKN301 2023-2024

Tre Penne-Cailungo 4-0

IL TABELLINO

Tre Penne (4-3-3): Migani; Nigretti, Barretta (35’ st Lombardi), Rosini, Poggi; Scarponi, Lorenzo Gasperoni, Battistini (28’ st Alex Gasperoni); Dormi, Badalassii (28’ st Pieri), Giovagnoli (22’ st Cecchetti). A disposizione: Dalla Libera, Cotumaccio, Zafferani, Zeka. Allenatore: Matteo Cecchetti.

Cailungo (4-5-1): Morelli; Vittori (40’ st Mastria), Urbinati, Iuzzolino, Quaranta; Lago, Zonzini, Lisi, Senja, Vagnini (32’ st Liverani); Raschi. A disposizione: La Monaca, Gattei Colonna, Venerucci. Allenatore: Mirko Tornani.

Arbitro: S. Savorani.

Assistenti: Ercolani e Zaghini.

4° Ufficiale: Avoni.

Marcatori: 9’ pt e 26’ st Dormi, 26’ pt e 24’ st Badalassi.

Ammoniti: 1’ st Poggi (TP), 3’ st Lombardi (TP), 12’ st Rosini (TP).

Espulsi: 3’ st Lorenzo Gasperoni (per doppia ammonizione).

CRONACA E COMMENTO

Terza partita in una settimana per il Tre Penne di Stefano Ceci, che deve fare i conti con numerose assenze: Ceccaroli, Gai e Vandi tra gli infortunati e lo squalificato Righini. La sfida si mette subito sui giusti binari per i biancazzurri dopo 9’ con una magia di Lorenzo Dormi, che disegna una parabola perfetta su calcio di punizione dal limite che s’insacca all’incrocio dei pali e batte Morelli. Al quarto d’ora l’occasione è di Giovagnoli servito da Nigretti, il tiro del centrocampista numero 23 termina alto. Tre Penne pericoloso su calcio d’angolo in due occasione: al 23’ colpisce prima Poggi e poi Lorenzo Gasperoni che incontra il muro del Cailungo, poi al 26’ arriva il gol del raddoppio con l’assist di Dormi per il colpo di testa di Badalassi che trova il sedicesimo centro in stagione. Badalassi avrebbe l’occasione per trovare il secondo gol personale al 29’, ma ci pensa Morelli a negargli la gioia del gol. Prima della fine del primo tempo si fa vedere anche il Cailungo, tentativo da dentro l’area di Lago che viene bloccato senza problemi da Migani.

Al ritorno dagli spogliatoi Lorenzo Gasperoni – già ammonito – trattiene per la maglia un giocatore del Cailungo e per Savorani è punibile con il secondo cartellino giallo, che lo manda anzitempo sotto la doccia. Non succede praticamente nulla fino al 22’ della ripresa quando Scarponi s’inventa un lancio dalla sua metà campo che manda in porta Badalassi, il numero 95 a tu per tu con Morelli sbaglia. Ma l’asse Scarponi-Badalassi si ripete, e questa volta con successo, al 24’: cross che arriva sulla testa di Badalassi che deve solo appoggiare in rete. Passano due minuti e il Tre Penne cala anche il poker, azione fotocopia con cambio degli interpreti. Il cross è di Luca Cecchetti e il colpo di testa vincente questa volta è di Lorenzo Dormi, che fa doppietta. Il Cailungo prova timidamente a farsi vedere a partita ormai conclusa, al 44’ la punizione di Senja si spegne alta sopra la traversa. Dopo 3’ di recupero arriva il triplice fischio e il Tre Penne ottiene la seconda vittoria consecutiva.