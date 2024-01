🔊 Ascolta l'audio

SAMPIERANA-MISANO 2-0

IL TABELLINO

SAMPIERANA: Golinucci, Quercioli (72’ Braccini D.), Diversi, Braschi, Canali, Quaranta, Braccini S. (89’ Pungelli Gia.), Petrini, Lanzi, Pippi (72’ Pungelli Gio.), Berni(22’ Batani). A disp.: Zollo, Simoncini, Conficoni. Allenatore: Barontini Federico.

MISANO: Bartolini, Vico (85’ Travagliati), Antonelli, Sanchez, Bergoglio, Rea, Laro, Tonelli (78’ Del Bue), Traini, Gravina, Mazzoni (78’ Rodriguez). A disp.: Di Renzo, Del Bianco, Gudenzoni, Gasparini, Biaggi, Tordi. Allenatore: Argila Fernando.

ARBITRO: Michele Giorgini di Cesena.

MARCATORI: 50’ Braccini S. rig. (S), 55’ Braschi (S).

AMMONITI: Pippi, Batani, Quercioli, Braccini D, Diversi, Lanzi (S), Tonelli (M).

CRONACA E COMMENTO

Torna alla vittoria la Sampierana e si riprende il primo posto in classifica, dopo due sconfitte consecutive. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, nel secondo tempo ritrova cuore e grinta e si porta a casa i tre punti importantissimi. Peccato per le troppe ammonizioni.

La partita. All’8’ Gravina (M) ruba palla, tiro di prima intenzione, para Golinucci.

Risponde la Sampierana al 9’ con Lanzi, liberato in area da Pippi, il suo tiro è ribattuto da un difensore.

Al 28’ Misano è pericoloso: mischia in area della Sampierana, Traini da pochi passi mette fuori.

Nella ripresa parte forte la Sampierana e al 5’ per fallo in area su Quercioli il direttore di gara concede il calcio di rigore, che Braccini S. realizza (1-0).

Al 55’ raddoppio della Sampierana con un gran tiro dai 25 metri di Braschi che si infila all’incrocio dei pali (2-0).

Al 58’ la Sampierana va vicina alla terza rete con Lanzi, il suo tiro viene parato dal portiere ospite.

Al 73’ altra occasione per Lanzi, servito davanti al portiere da Batani, il suo tiro viene neutralizzato dall’estremo difensore Bartolini.