Rimini-Pineto: diretta testuale

🔊 Ascolta l'audio

RIMINI-PINETO (calcio d’inizio alle ore 20:45 allo stadio “Romeo Neri” di Rimini)

IL TABELLINO

RIMINI:

PINETO:

ARBITRO: Aleksandar Djurdjevic di Trieste.

ASSISTENTI: Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Davide Di Dio di Caltanissetta.

4° UFFICIALE: Luca Selvatici di Rovigo.

RETI:

AMMONITI:

NOTE. Corner:.

I RISULTATI DELLA 23a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE C GIRONE B IN TEMPO REALE E LA NUOVA CLASSIFICA

CRONACA E COMMENTO

Seconda partita casalinga consecutiva per il Rimini, reduce dalla vittoria di misura di mercoledì sera con il Catania nell’andata della semifinale della Coppa Italia di Serie C. I biancorossi, per la 23a giornata di campionato, ospitano il Pineto, che li precede in classifica di un punto (27 i romagnoli, 28 gli abruzzesi), che all’andata s’impose 1-0 trovando il gol partita all’88’ con Volpicelli e che non vince dal 3 dicembre (tre pareggi e tre sconfitte nelle ultime sei giornate). Mister Troise recupera anche Ubaldi, resta in infermeria il solo Capanni.

La partita.

La vigilia dell’allenatore del Rimini F.C., Emanuele Troise.