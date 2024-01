PromoPharma sconfitta a Potenza Picena. La Titan Services perde con la Figurella Rimini

🔊 Ascolta l'audio

Serie B Maschile: Potenza Picena-PromoPharma 3 a 1 (25/23 23/25 25/22 25/19)

Arbitri: Andrea Almanza (1° arbitro) e Pasquale Restaino (2°).

La PromoPharma torna da Potenza Picena senza punti. Una sconfitta piuttosto “fastidiosa” contro una diretta concorrente alla salvezza.

“In una partita giocata punto a punto la differenza l’hanno fatta la battuta e la nostra imprecisione in attacco – ha spiegato a fine match coach Marco Ricci. – I nostri avversari ci hanno messo in difficoltà con il fondamentale della battuta mentre noi, al contrario, abbiamo sbagliato tantissimo e non siamo stati neanche continui nei nostri attacchi. E Potenza Picena è stata brava a “brekkarci” sui nostri errori. Giusto nel secondo set, che abbiamo vinto, abbiamo giocato sui nostri standard. Nel terzo eravamo sopra 22/18 ma in quel momento abbiamo subito una serie di battute che ci hanno messo in difficoltà. Insomma, c’è ancora da lavorare…”.

Tabellino Potenza Picena: Monti 5, Valla 24, Sassi 9, Bernacchini 16, Nobili 1, Facchi 8, Oberto (L1) Talevi 5, Minelli. N.E.: Vignaroli, Petrelli, Gaspari, Pastocchi, Negro (L2). Ace 4. Battute errore 11. Muri punto 13. All. Matteo Zamponi.

Tabellino PromoPharma: Rondelli 2, Benvenuti 18, Zonzini 5, Marcovecchio 11, Frascio 23, Bernardi 7, Rizzi (L1), Ricci, Kiva. N.E.: Paganelli, Carigi, Muccioli, Bacciocchi (L2). Ace 2. Battute errore 16. Muri punto 8. All. Marco Ricci.

Classifica: Sabini Castelferretti 29, La Nef Osimo 26, Begin Volley Collemarino 25, 4 Torri Ferrara 24, Loreto 20, Paoloni Macerata 18, Potenza Picena 13, Sab Group Rubicone San Mauro Pascoli 11, PromoPharma 11, Pietro Pezzi Ravenna 10, Novavetro San Severino Marche 9, Lube Civitanova 7, Querzoli Forlì 7.

Prossimo turno. PromoPharma – Sabini Castelferretti. Sabato 20 gennaio, ore 18, a Serravalle.

Serie D Femminile: Titan Services San Marino-Figurella Rimini 0 a 3 (18, 18, 21)

Niente da fare per una Titan Services comunque positiva contro un’avversaria per ora di caratura superiore. La partita di sabato al Pala Casadei ha visto le sammarinesi soccombere per 3 a 0.

“Una sconfitta chiara ma non dolorosa – analizza nel post partita coach Stefano Sarti. – Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare e le contemporanee assenze della palleggiatrice titolare Casadei e della schiacciatrice Ghinelli ci hanno certamente danneggiato. Siamo arrivati al match dopo una settimana in cui quasi tutte le giocatrici hanno avuto problemi di salute tra influenze improvvise ed infortuni. Detto questo, La Figurella ha meritato la vittoria e noi abbiamo dimostrato, in alcuni frangenti, di potercela giocare. Abbiamo espresso una buona pallavolo, pur con qualche errore di troppo, specie negli scambi lunghi ma abbiamo dato il massimo e le giocatrici hanno svolto bene il loro compito”.

Tabellino Titan Services: Renzi 6, Ricci 11, Filippi 3, Casadei 2, Tura 12, Muccioli 7, Menicucci 1, Rossi, Ugolini, Pasolini (L1). N.E.: Balducci, Pedrelli, Grossi, Cesarini. All. Stefano Sarti.

Classifica: Flamigni San Martino in Strada 32, Figurella Rimini 28, Fulgur Bagnacavallo 27, Ke Car Volley Rimini 21, Titan Services 15, Alfonsine 15, Mosaico Ravenna 14, Unica Volley Riccione 12, Idea Volley Santarcangelo 11, Longiano 10, Junior Coriano 8, Sport Village Forlì 5.

Prossimo turno: Unica Volley Riccione – Titan Services. Sabato 20 gennaio, ore 19, a Riccione.