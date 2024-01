Ponte alternativo al Tiberio. Morolli: da valutare dopo interventi su SS16

🔊 Ascolta l'audio

Viabilità riminese protagonista mercoledì sera della nuova puntata di Fuori dall’Aula su Icaro TV. Un tema “caldo” affrontato in una settimana in cui il Sigep ha creato criticità al traffico cittadino. Sollecitato da Alessandro Di Giacinti, autista Start e delegato trasporti Cisl, e da Marco Polazzi, presidente di Cna Rimini, l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli ha messo in fila le strategie per cercare di fluidificare una viabilità complicata come quella riminese. Si è parlato dell’assenza di corsie protette per bus e taxi, dell’impatto del Metromare, dei maxi interventi sulla SS16, della nuova rotatoria Bigno e anche delle possibili soluzioni per allontanare il traffico di attraversamento dai pressi del centro storico. L’assessore ha però chiarito che è da ripensare, rispetto alle ipotesi iniziali dell’amministrazione, il progetto per la realizzazione di un ponte alternativo al Ponte di Tiberio.

“Il ponte alternativo era una idea pre-covid – ha spiegato Morolli in trasmissione – e non teneva conto della prima economia post-covid, vale a dire la mobilità, il delivery, i servizi. Un ponte di quella dimensione poi non si sarebbe potuto collocare dappertutto: troppo vicino alla città avrebbe avuto problemi paesaggistici e ci sarebbero voluti anni (se non decenni) per realizzarlo; per contro farlo troppo verso la Statale Adriatica avrebbe impattato quartieri molto popolosi. Alla luce di questi aspetti abbiamo valutato che quella idea non era quella risolutiva. Le risorse pubbliche vanno investite bene e in maniera lungimirante, guardando come si sviluppa la città“. E oggi, dopo la trasmissione, l’assessore precisa meglio il suo pensiero: “il progetto del ponte alternativo non è per nulla accantonato, anzi. Come più volte ho spiegato in consiglio comunale negli ultimi mesi la soluzione che adotteremo per il passaggio da Rimini nord al centro dovrà tenere conto delle modifiche alla mobilità derivate dai lavori in corso sulla Statale 16 e la seconda tratta del Metromare verso la Fiera. Quando questi lavori saranno completati verrà definita con la Provincia la soluzione viaria più efficace e realizzabile per il passaggio nord-sud, ponte compreso“.

Mattia Morolli sul ponte alternativo al Ponte di Tiberio

La puntata di Fuori dall’Aula sulla viabilità