Per l'estate 2024 il Ridolfi di Forlì punta su Sicilia, Sardegna e Grecia

Saranno 12 i collegamenti, sei sull’Italia e sei sull’estero, che verranno effettuati dall’aeroporto di Forlì nella prossima stagione estiva. La Summer Season è stata presentata questa mattina all’aeroporto Ridolfi.

Nel mercato nazionale si punta sulle isole maggiori: quattro i voli in direzione Sicilia (Catania, Trapani, Lampedusa e Pantelleria); due invece i per la Sardegna (Cagliari e Olbia). Per le rotte estere invece protagonista la Grecia, con cinque rotte in totale (Zante, Cefalonia, Corfù, Lefkada, Karpathos) in aggiunta al volo su Tirana.

Anche per la Summer Season 2024 saranno tre gli aeromobili (due dei quali del vettore greco Air Mediterranean) che saranno impiegati da GoToTravel nella copertura del network GoToFly. Inoltre si rinnova e si amplia la collaborazione con il tour operator emiliano MySunSea che ha sede a Zola Predosa (Bologna).

Con GoToFly hanno volato nel 2023 40mila persone. La stima del Ridolfi per quest’anno è di 78mila.

A queste mete si affianca Katowice con Ryanair che invece al momento non ha confermato la rotta per Palermo che lo scorso anno portò a Forlì circa 70.000 passeggeri dei 140.000 complessivi. La compagnia irlandese infatti avrebbe confermato i collegamenti col la città siciliana solo in alcuni scali.

www.goto-fly.it

Tirana – lunedì, martedì e venerdì dal 25 marzo al 25 ottobre

Cagliari – giovedì e domenica dal 13 giugno al 15 settembre

Olbia – martedì, giovedì e domenica dal 13 giugno al 15 settembre

Lampedusa – giovedì e domenica dal 13 giugno al 15 settembre

Catania – lunedì, venerdì e sabato dal 15 giugno al 25 ottobre

Trapani – sabato dal 15 giugno al 15 settembre

Pantelleria – dal 15 giugno al 14 settembre

Zante – lunedì dal 24 giugno al 9 settembre

Cefalonia – lunedì dal 24 giugno al 9 settembre

Corfù – lunedì dal 24 giugno al 9 settembre

Lefkada – venerdì dal 21 giugno al 6 settembre

Karpathos – venerdì dal 21 giugno al 13 settembre.