Per il Sigep apre la maxi rotatoria tra SS16 e SS72. Intervista all’assessora

Una buona notizia per gli automobilisti riminesi, e non solo. In occasione del Sigep, al via il 20 gennaio in Fiera, sarà aperta alla circolazione la nuova maxi rotatoria (il diametro è di 100 metri) all’intersezione tra SS16 e SS72 (Consolare di San Marino). Si tratterà di una configurazione della viabilità ancora non definitiva ma, nell’obiettivo dell’amministrazione, in grado di agevolare la circolazione e alleggerire il traffico sul quadrante di via della Fiera diventato in questi mesi di cantiere l’unico sbocco verso la Statale. Per vedere l’intervento completo servirà ancora tempo visto la mole di lavori necessari. Sarà infatti realizzato un sottopasso carrabile che dalla corsia a monte di via Euterpe consentirà di passare al di sotto della nuova rotatoria per giungere su via della Repubblica. Lo step intermedio previsto dovrebbe comunque essere una boccata d’ossigeno per la viabilità specie nelle ore di punta.

L’assessora alla mobilità del comune di Rimini Roberta Frisoni ne ha parlato ai microfoni di Tempo Reale su Icaro TV

Gli altri cantieri 2024 della viabilità

Rotatoria tra SS16 e via Cavalieri Vittorio Veneto

Tra i cantieri in dirittura d’arrivo, c’è la nuova rotatoria di via Cavalieri Vittorio Veneto a Miramare, già aperta e operativa da settimane. La nuova infrastruttura sarà completata dall’accensione del semaforo a chiamata per l’attraversamento pedonale in corrispondenza dell’aeroporto, che sarà coordinato con l’attuale semaforo veicolare in capo alla società di gestione dell’aeroporto.

Rotatoria tra SS16 e Via Verenin Grazia

È prevista entro marzo l’entrata in funzione della nuova rotatoria tra la Statale 16 e via Verenin Grazia, a Viserbella. Una volta aperta al traffico l’infrastruttura, decisiva per la messa in sicurezza dell’intersezione, si procederà con l’avvio della realizzazione del sottopasso ciclopedonale, progettato per connettere l’abitato a monte della statale e la parte a mare. Anche in questa fase di lavori non sono previste interruzioni alla circolazione, ma solo leggere deviazioni del traffico.

Viabilità Padulli

È già pienamente funzionale invece la nuova viabilità di accesso al quartiere Padulli: all’inizio dell’anno si interverrà per concludere le opere accessorie, completando cioè la segnaletica, le asfaltature e l’illuminazione.

Nuova circonvallazione di Santa Giustina

È previsto prima dell’estate, tra maggio e giugno, l’avvio dei lavori per la “nuova circonvallazione” di Santa Giustina, l’opera in capo ad ANAS e finanziata con risorse assegnate dal CIPE attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per 11,8 milioni, che contribuirà a migliorare la mobilità e l’accessibilità del quadrante nord della città. Terminate in queste settimane le procedure espropriative per le aree interessate dal tracciato, entro la fine del mese di gennaio partiranno le operazioni di bonifica bellica propedeutiche alla cantierizzazione. In parallelo, la ditta appaltatrice dell’opera completerà la progettazione esecutiva, per arrivare alla vigilia dell’estate pronti per partire con la realizzazione di un’opera attesa da anni, che consentirà di migliorare sensibilmente la sicurezza e la fluidità della mobilità veicolare che interessa la zona di Santa Giustina, a favore dei residenti sia che vivono nel quartiere sia dell’accessibilità di punti di interesse (come il quartiere fieristico e il casello autostradale), avendo al contempo un impatto positivo anche sulla rete stradale regionale che si sviluppa lungo l’asse della via Emilia.