Notte "in campo" per la pace con vescovo, preti e gli ospiti di Sant'Aquilina

Non è la prima volta che il Vescovo scende in campo a giocare a calcio ma questa volta l’occasione è stata davvero particolare. Alle 3 del primo giorno del 2024 Monsignor Nicolò Anselmi ha invitato un nutrito gruppo di sacerdoti e diaconi della Diocesi e dei ragazzi accolti nella comunità di Sant’Aquilina della comunità Papa Giovanni XXIII a giocare insieme per la pace. C’erano anche le telecamere di Icaro TV a documentare.

Un momento di fraternità, di spensieratezza, ma anche un modo da subito di invocare la pace con un pensiero ai tanti che soffrono e con l’augurio che per i bimbi in guerra possa esserci nel nuovo anno la possibilità di giocare, di vivere la loro vita senza più avere paura.

Per la cronaca: i sacerdoti hanno perso “anta a zero”.

