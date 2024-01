Migliaia di presenze a Riccione grazie al pattinaggio a rotelle

🔊 Ascolta l'audio

Riparte da febbraio l’intensa attività delle rotelle a Riccione, con stage federali e competizioni di respiro nazionale.

È in fase di svolgimento presso l’hotel Corallo, e proseguirà fino a domani, martedì 16 gennaio, con più di 250 allenatori provenienti da tutta Italia, il corso di aggiornamento di primo livello Fisr, Federazione italiana sport rotellistici. Come da consuetudine, infatti, Riccione si riconferma la scelta della location da anni per i corsi di aggiornamento: a dicembre si erano svolte le due settimane di corsi di di secondo e terzo livello con altrettanti allenatori da tutto il Paese.

A febbraio riprenderanno la stagione dei raduni federali e quella agonistica organizzata da Pattinaggio Riccione: si parte con il raduno Federale della Nazionale di Danza il 16 febbraio (categorie cadetti e jeunesse) con il CT Fabio Hollan, per arrivare alla gara Interregionale dei Gruppi Spettacolo, dal 23 al 25, che vedrà arrivare 20 gruppi dalla Toscana e 50 formazioni dall’Emilia-Romagna, per un totale di circa 1.000 presenze.

A marzo si svolgeranno il raduno federale della specialità danza al Playhall (9 e 10 marzo) e il Trofeo ACSI “Città di Riccione”, gara ormai consolidata da anni con la partecipazione di circa 1.000 atleti, accompagnati da genitori e allenatori.