Mondovì si conferma "bestia nera" per l'Omag-MT (1-3)

🔊 Ascolta l'audio

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – LPM BAM MONDOVI’ 1-3 (20-25 18-25 25-22 20-25)

IL TABELLINO

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Ortolani 13, Pecorari 8, Consoli 10, Ghibaudo 1, Nardo 9, Parini 9, Caforio (L), Turco 2, Meliffi, Cangini. Non entrate: Urbinati (L), Salvatori. All. Bertini.

LPM BAM MONDOVI’: Grigolo 7, Farina 7, Decortes 26, Lux 16, Riparbelli 12, Allasia 2, Tellone (L), Coulibaly 1, Lapini 1, Manig. Non entrate: Marengo. All. Basso.

ARBITRI: Dell’Orso, Proietti.

NOTE – Durata set: 24′, 21′, 25′, 28′; Tot: 98′. MVP: Decortes.

CRONACA E COMMENTO

L’Omag-MT lotta ma poi deve arrendersi a Decortes, MVP con 26 punti e il 57% in attacco, ed alla caparbietà delle Pumine. La LPM BAM passa al Palamarignano col punteggio di 3-1. Il sestetto piemontese si è imposto con i parziali 20-25, 18-25, 25-22, 20-25 in un match bello ed avvincente e teoricamente aperto a qualsiasi risultato. Le padrone di casa, però, sono mancate nella fase clou e sui contrattacchi decisivi dei set. Mondovì, invece, ha saputo sfruttare in pieno una fuoriclasse come Decortes, una brillante Lux e gli eccezionali salvataggi di Tellone. Pumine molte incisive anche nel fondamentale del servizio. Ad ogni modo, guardando il bicchiere, possiamo comunque vederlo mezzo pieno: in virtù del risultato di Offanengo, l’Omag-MT accederà comunque alla Pool Promozione.

La partita. Nel primo set l’equilibrio regna fino a quota 7. Le Pumine spingono sull’acceleratore con Decortes e Lux. Bertini chiama il primo time out sul 7-11. Tellone è un’aspirapolvere e la Omag-MT non sfrutta al meglio le palle rigiocate: 10-20. Le padrone di casa provano a recuperare: 20-24. Ma è troppo tardi e le piemontesi si aggiudicano il set (20-25).

Nel secondo set l’Omag-MT parte meglio: 4-1. Ma è ancora una scatenata Decortes a riportare le Pumine in parità (11-11) e poi in vantaggio: 12-15. La LPM allunga ancora e Bertini ferma il gioco sul 17-22. Il set si conclude con due muri consecutivi di Mondovì, sul 18-25.

Nel terzo parziale la LPM vorrebbe chiudere subito il conto. Ma a differenza dei set precedenti non riesce a scappare e l’equilibrio la fa da padrone fino a quota 17. Con Ortolani al servizio l’Omag-MT piazza un parziale di 6-0, e Basso si gioca i due time-out in un amen: 23-17. La reazione delle Pumine però è immediata, le ospiti recuperano subito quattro punti: 23-21. Ci pensa Pecorari a fermare la rimonta: 24-22, per i tre set point. Decortes annulla il primo, ma Consoli chiude in fast: 25-22.

Il quarto set inizia tra le proteste dell’Omag-MT e cartellini di tutti i colori. Viene allontanato da l campo il presidente Manconi e si ricomincia a giocare con Mondovì che prova a fuggire: 7-11. Pecorari al servizio piazza due aces ed un errore: 10-12. Due punti di Mondovì impensieriscono Bertini, che chiama il discrezionale: 11-14. Da questo momento Decortes e Lux decidono di voler portare a casa i tre punti e vanno ripetutamente a segno, con le padrone di casa che mollano gli ormeggi: 20-25.

IL DOPOGARA

Alessandro Zanchi, vice coach dell’Omag-MT: “Oggi siamo stati una squadra che ha iniziato a giocare recuperando tutte le individualità che potevamo recuperare. Ora ci vuole po’ di tempo di assestamento, ma nei momenti di picco abbiamo visto una squadra che giocava. È chiaro che non è automatico ricominciare a giocare con una squadra come Mondovì per ristabilire gli equilibri. Loro hanno sicuramente sbagliato poco e una Decortes fuori dalle righe le ha trascinate senza dubbio la vittoria. Per il prosieguo dobbiamo soltanto resettare e di vedere di fare bene prima mercoledì e poi su a Lecco domenica”.

Salimatou Coulibaly, schiacciatrice LPM: “Sono molto contenta prima di tutto di essere tornata qui e avere incontrato un sacco di persone amiche perchè è sempre bello tornare dove si è stati bene. Sono contenta del risultato perché siamo riusciti ad ottenere una bella vittoria in un momento come questo in cui avevamo bisogno. Mancano solo poche partite alla fine della regular season e dobbiamo assolutamente raggiungere la Pool promozione. Questi tre punti sono ottimi per la nostra classifica e torniamo a Mondovì soddisfatte.”

Serie A2 Femminile Tigota’ Girone A

RISULTATI

Futura Giovani Busto Arsizio-Bartoccini-Fortinfissi Perugia 3-0 (25-22, 27-25, 25-19)

Citta’ Di Messina-Valsabbina Millenium Brescia 3-2 (25-22, 21-25, 20-25, 25-15, 15-6)

Tecnoteam Albese Volley Como-Cda Volley Talmassons Fvg 3-0 (25-23, 25-10, 25-21)

Nuvoli’ Altafratte Padova-Volley Soverato 3-1 (25-19, 25-22, 23-25, 26-24)

Sirdeco Volley Pescara-Vtb Fcredil Bologna 0-0 Non ancora disputata

Serie A2 Femminile Tigota’ Girone B

RISULTATI

Pallavolo C.B.L. Costa Volpino-Cbf Balducci Hr Macerata 1-3 (23-25, 26-24, 18-25, 21-25)

Trasporti Bressan Offanengo-Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 2-3 (30-28, 28-30, 25-23, 22-25, 11-15)

Omag-Mt San Giovanni In M.No-Lpm Bam Mondovi’ 1-3 (20-25, 18-25, 25-22, 20-25)

Narconon Volley Melendugno-Volley Hermaea Olbia 3-0 (25-10, 25-20, 25-18)

Orocash Picco Lecco-Cremonaufficio Esperia Cremona 2-3 (26-24, 28-26, 16-25, 25-27, 10-15)

Serie A2 Femminile Tigota’ Girone A

PROSSIMO TURNO

14-01-2024 17:00

Vtb Fcredil Bologna – Valsabbina Millenium Brescia

Futura Giovani Busto Arsizio – Volley Soverato

Nuvoli’ Altafratte Padova – Tecnoteam Albese Volley Como

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Citta’ Di Messina (13-01-2024 20:00)

Cda Volley Talmassons Fvg – Sirdeco Volley Pescara

Serie A2 Femminile Tigota’ Girone B

PROSSIMO TURNO

14-01-2024 17:00

Orocash Picco Lecco – Omag-Mt San Giovanni In M.No

Trasporti Bressan Offanengo – Lpm Bam Mondovi’

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Volley Hermaea Olbia

Pallavolo C.B.L. Costa Volpino – Cremonaufficio Esperia Cremona

Cbf Balducci Hr Macerata – Narconon Volley Melendugno

CLASSIFICA – SINTETICA

7a Giornata Ritorno 07-01-2024 – Serie A2 Femminile Tigota’ Girone A

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 43 (15 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 41 (14 – 2); Citta’ Di Messina 38 (13 – 3); Cda Volley Talmassons Fvg 31 (11 – 5); Tecnoteam Albese Volley Como 27 (9 – 7); Valsabbina Millenium Brescia 23 (7 – 9); Vtb Fcredil Bologna 13 (4 – 11); Volley Soverato 12 (4 – 12); Nuvoli’ Altafratte Padova 8 (2 – 14); Sirdeco Volley Pescara 1 (0 – 15);

CLASSIFICA – SINTETICA

7a Giornata Ritorno 07-01-2024 – Serie A2 Femminile Tigota’ Girone B

Cbf Balducci Hr Macerata 38 (14 – 2); Cremonaufficio Esperia Cremona 37 (12 – 4); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 35 (14 – 2); Omag-Mt San Giovanni In M.No 28 (9 – 7); Lpm Bam Mondovi’ 25 (8 – 8); Trasporti Bressan Offanengo 20 (6 – 10); Narconon Volley Melendugno 19 (5 – 11); Orocash Picco Lecco 16 (5 – 11); Volley Hermaea Olbia 12 (3 – 13); Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 10 (4 – 12).