L'irlandese Shauna Peare è una nuova giocatrice della San Marino Academy

Il terzo rinforzo del mercato invernale arriva dall’Irlanda. Si unisce al gruppo delle Titane Shauna Peare, laterale mancina classe 1992 con un curriculum da vera “globetrotter”.

“Ho scelto San Marino perché voglio ripartire forte e questa società ha riposto grande fiducia in me – fa sapere la ragazza di Dublino -. Voglio migliorarmi come giocatrice ogni giorno: è questa la sfida che mi impongo costantemente. Sento che posso farlo, anche perché ci sono tante grandi giocatrici in questa squadra da cui posso imparare.”

Shauna inizia a dare i primi calci al pallone nel suo Paese natale, prima di trasferirsi negli Stati Uniti, segnatamente in Texas, dove concilia università e calcio militando nelle UTB Ocelots e successivamente nella formazione professionistica dello Houston Aces. Passa quindi nella West Conference della United Women’s Soccer prima del trasferimento in Italia, dove indossa le maglie di San Zaccaria e AGSM Verona, entrambe iscritte al campionato di Serie A. Tornerà in Italia, Shauna, per unirsi alle file della Sassari Torres. Nel frattempo colleziona esperienze in Svezia (con l’Assi), in Spagna (con il Santa Teresa) e nuovamente in Texas (sempre con lo Houston Aces). La stagione 2022-23 è stata l’ultima trascorsa in Sardegna. E da oggi, nel suo personalissimo

mappamondo, c’è una bandierina posta anche sulla Repubblica di San Marino. “Ho grandi aspettative per me in questa avventura che sto per iniziare a San Marino – assicura Peare -. Il club è davvero ottimo e la sua storia recente parla da sola. Quindi non vedo l’ora di lavorare insieme a questo gruppo per la seconda metà della stagione. Siamo una squadra importante e dobbiamo giocare con coraggio.”

Shauna nasce terzino ma è in sostanza un jolly di fascia. Lo ha dimostrato anche alla Torres, dove ha fatto, tra le altre cose, la “quinta” nel 3-5-2. Sarà insomma una freccia preziosa nella faretra di mister Venturi. “Penso di avere una buona etica del lavoro – afferma di sé stessa la giocatrice irlandese -. Non mi arrendo facilmente e mi impegno ad andare avanti anche quando le cose non girano alla perfezione. Conosco abbastanza bene il calcio italiano: ho giocato a Ravenna, a Verona, a Sassari. E poi ho fatto esperienze all’estero. Ogni squadra è diversa, ma l’obiettivo rimane lo stesso, ovvero quello di dare sempre il massimo ed essere utile alla causa comune, senza arrendermi mai. Intendo fare esattamente lo stesso qui a San Marino. C’è una classifica da scalare ma abbiamo i mezzi e la qualità per farlo.”

Ufficio Stampa San Marino Academy