L'Emanuel Raggini Rimini sconfitta 0-3 a Massalombarda

🔊 Ascolta l'audio

MASSALOMBARDA (RA) – EMANUEL RAGGINI RIMINI 3-0 (25-23 28-26 25-22)

IL TABELLINO

MASSALOMBARDA: Rapisarda, Cia mpone, Domenichini, Galassi, Grasso, Spada, Dall’olmo Casadio, Epis, Raggi, Pirazzini, Verlicchi, Ricci Maccarini Lib., De Dominicis Lib. All. Morigi, Vice all. Bonaccorso.

EMANUEL RAGGINI RN: Orsi 8, Catalano 1, Morelli G. 10, Ricci 10, Pivi 9, Magalotti 4, Morelli A. 1, Fabbri lib1 0, Astolfine, Forlani ne, Pasolini 1, Magi 3, Verde ne, Greco ne. All. Galli. Vice all. Feroldi.

Arbitri: 1° Camarda, 2° Giani di Piacenza

CRONACA E COMMENTO

Penultima del girone di andata per l’Emanuel Raggini a Massalomba rda in casa della quarta in classifica. La squadra riminese è orfana di Agostini che, dopo l’importante infortunio al ginocchio occorsole durante la gara con Cervia, rimarrà fuori per diverso tempo. In bocca al lupo per una pronta ripresa.

Nel primo set parte bene il Riviera ma le padrone di casa ricuciono immediatamente. Si capisce subito che sarà una battaglia punto a punto. Sul 15-17 il Massa chiede time out e la partita torna in parità sul 18-18 e poi sul 22-22. Nel finale di set sono però le massesi ad essere più concrete e chiudere 25-23. Questo leitmotiv si riproporrà anche nel secondo parziale. Buon inizio di Rimini (time out 4-8 per Massa) e poi partita riportata sui binari di parità. Nessuna delle due squadre riesce a scavare un solco significativo, tutte e due i team hanno la possibilità di set ball ma, come nel primo, anche in questo finale la gestione delle ultime palle è migliore per le padrone di casa che chiudono 28-26.

Anche nel terzo set c’è una sostanziale parità fino al 18-18, poi sul 20-18 Galli chiama il time out ma il piccolo parziale non sarà più recuperato (22-20 e 24-22) ed il set si chiude 25-22. Resta molto amaro in bocca per le ospiti che, contro una formazione quadrata e tecnicamente valida, hanno giocato una partita di carattere. Nello stesso tempo devono dolersi per la gestione dei finali di set che hanno portato ad una sconfitta forse troppo severa. Appuntamento con gli appassionati per l’ultima del girone di andata a sabato 20 gennaio ore 17.30 in casa contro il VTB Bologna.