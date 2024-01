La San Marino Academy ospita Brescia. Modesti: "Dobbiamo credere in noi stesse"

🔊 Ascolta l'audio

Il Brescia per l’ultima fatica casalinga del girone di andata. Le Titane si preparano a ricevere le Leonesse con la voglia di lasciarsi definitivamente alle spalle Verona e riprendere quota in una classifica che, per ora, non può farle contente.

“Veniamo da una partita che non può lasciarci indifferenti – afferma risolutamente Chiara Modesti -. Come ha detto anche il mister in settimana, ci occorrono più carattere e personalità se vogliamo fare punti e fare un girone di ritorno che sia migliore rispetto a quello di andata. Ci sprona perché vede in noi le qualità per riuscire a raggiungere i nostri obiettivi, su tutti quello di salvarci.”

Finora lo stadio di Acquaviva non è stata esattamente una fucina di punti per Menin e compagne. Appena due pareggi, per loro, fra le mura amiche. “Domani cercheremo di fare un risultato importante per riscattarci delle ultime due sconfitte – continua Modesti – e direi anche per riscattare le prestazioni non brillantissime che abbiamo fatto in casa per gran parte del girone di andata, o quelle buone in cui però non sono arrivati i punti che avremmo meritato. Ad Acquaviva non abbiamo mai vinto e direi che anche questo vale come stimolo. Eccome se vale.”

Il Brescia viene dalla vittoria con il Bologna ed è assestato a metà classifica. “Sarà senz’altro un’avversaria insidiosa, come del resto lo sono state tutte finora – il parere della giovane centrocampista marchigiana -. Non possiamo mai permetterci di prendere sottogamba nessuno. D’altro canto, è anche vero che abbiamo giocato ad armi pari con la Lazio. Quindi, secondo me, dobbiamo credere in noi stesse e cercare di concretizzare di più. Daremo il massimo per far gioire i nostri tifosi e anche per dare respiro alla nostra classifica.”

San Marino Academy-Brescia CF vale per la 14a giornata del campionato di Serie B femminile, la penultima del girone di andata. Si gioca come detto allo stadio di Acquaviva, con fischio d’inizio fissato alle 14:30. Ingresso libero in tribuna.

Ufficio Stampa San Marino Academy