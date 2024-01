La Ren-Auto macina km e vince. Battuto il Fiore Basket

🔊 Ascolta l'audio

FIORE BASKET vs REN-AUTO 52-62 (9-18; 14-15; 9-15; ), giocata sabato 27/1.

IL TABELLINO

FIORE BASKET: Bernini, Patelli 6, Lekre 6, Longeri 2, Cremona 2, Negri 4, Bertoni 9, Sambou, Zane 11, Binelli, Rastelli 2, Bambini 10. All. Mannis.

REN-AUTO: Tiraferri 3, Novelli 9, Mongiusti 6, Capucci 6, Pratelli, Duca E. 9, Pignieri 8, Duca N. 8, Fera 11, Benicchi, Borsetti 2, Monaldini. All. Maghelli.

Arbitri: Pongiluppi e Boccia.

CRONACA E COMMENTO

Inizia la seconda fase e la Ren-Auto di coach Andrea Maghelli si sciroppa subito i 250 km che separano Rimini da Fiorenzuola D’Arda, oltretutto con inizio comodo alle 21.00 a causa dell’indisponibilità dell’impianto locale per le 18.00, per far visita al Fiore Basket.

Le padrone di casa hanno chiuso il girone A della fase di qualificazione con 16 punti, contro i 20 conquistati dalle rosanero nel raggruppamento B.

Coach Maghelli sceglie un quintetto composto da: Capucci, Mongiusti, Fera, Eleonora e Noemi Duca.

Dopo un paio di minuti in equilibrio la Ren-Auto, in campo con le nuove, bellissime, divise, comincia un allungo che a metà frazione vale il +7, 4-11, grazie ad una tripla di Capucci. La Ren-Auto tocca il massimo vantaggio proprio sulla sirena ancora con un tiro pesante, questa volta di Pignieri, 9-18.

Nel secondo quarto le rosanero mantengono il controllo e doppiano le padrone di casa dopo 4′, 12-24. La reazione del Fiore Basket è immediata: 7-0 di parziale e coach Maghelli costretto al time-out sul 19-24. Serve un bel gancio di Noemi Duca sbloccare l’attacco della Ren-Auto dopo un paio di minuti di siccità, 19-26. Le rosanero poi riprendono quota sul finale e chiudono il primo tempo sul +10, 23-33.

Per 4′ di terzo quarto non segna praticamente nessuno, poi però la Ren-Auto trova un paio di giocate profonde e allunga con Fera e Mongiusti per il massimo vantaggio, +14 sul 26-40. Un gioco da tre punti di Eleonora Duca a 3’26” dall’ultima pausa vale addirittura il +17, 28-45.

Il Fiore Basket rosicchia qualche punto, ma grazie ad una tripla di Tiraferri con 28″ da giocare, la Ren-Auto chiude il quarto con un solido vantaggio, 32-48. I primi 5′ dell’ultima frazione sono un incubo per le rosanero: 0 punti segnati contro la zona di Valdarda, a fronte di 8 subiti, e partita riaperta, 40-48.

I primi punti li segna Mongiusti dalla lunetta a 4’36” dalla fine, poi una bella sospensione di Noemi Duca vale il +9, ma le padrone di casa replicano immediatamente da tre, 47-53.

È una tripla di Fera con 1’51” da giocare a valere più dell’oro, 49-58, e a chiudere, di fatto, la partita. Finisce 52-62.

IL DOPOGARA

«Stasera abbiamo giocato quasi sempre in controllo – spiega coach Maghelli –, ma avremmo dovuto chiuderla un po’ prima, cercando di essere più ciniche. Abbiamo sbagliato tanto e soprattutto perso molti palloni. Le ragazze comunque sono state brave: fin dall’inizio hanno mostrato un buon atteggiamento e una buona convinzione e, a parte i 5′ di black-out del quarto quarto, hanno giocato con autorità, reagendo dopo il momento difficile. Era importante partire bene in questa seconda fase, visto che si ricomincia da capo: una vittoria in trasferta non è mai banale».

La Ren-Auto tornerà in campo alla palestra Carim sabato 3 febbraio, alle ore 19.30, per il match con il Basket Cavezzo.

Massimiliano Manduchi

Ufficio Stampa Rimini Happy Basket