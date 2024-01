La PromoPharma ospita la capolista Sabini. Titan Services, derby a Riccione

🔊 Ascolta l'audio

Serie B Maschile. Dopo la trasferta infruttifera di sabato scorso a Potenza Picena, sabato 20 alla PromoPharma tocca l’avversario più duro. Al Pala Casadei di Serravalle affronterà la Sabini Castelferretti capoclassifica.

“I numeri parlano chiaro – dice Marco Ricci, allenatore dei titani. – Ci prepariamo ad affrontare una squadra composta da tutti giocatori di qualità, anche se non “di nome”, ognuno ben inquadrato nel proprio ruolo, con pochissimi punti deboli. Si distingue il palleggiatore Giuliani che ha tantissima esperienza anche in serie superiori. In definitiva, una compagine grintosa, con un gioco redditizio e che merita il primo posto. Noi non abbiamo niente da perdere e i miei ragazzi lo sanno. La squadra è al completo e il clima è buono anche dopo la sconfitta di sabato a Potenza Picena”.

Classifica: Sabini Castelferretti 29, Begin Volley Collemarino 28, La Nef Osimo 26, 4 Torri Ferrara 24, Loreto 20, Paoloni Macerata 18, Potenza Picena 13, Sab Group Rubicone San Mauro Pascoli 11, PromoPharma 11, Pietro Pezzi Ravenna 10, Novavetro San Severino Marche 9, Lube Civitanova 7, Querzoli Forlì 7.

Prossimo turno. PromoPharma – Sabini Castelferretti. Sabato 20 gennaio, ore 18, a Serravalle.

Serie D Femminile. Dopo la sconfitta interna contro la Figurella di sabato scorso, la Titan Services di coach Stefano Sarti scende a Riccione per affrontare l’Unica Volley nel primo match del girone di ritorno.

“Una squadra giovane con giocatrici molto interessanti ma che forse deve ancora rodare i propri meccanismi, com’è normale per un gruppo giovane – dice lo stesso Sarti. – All’andata vincemmo per 3 a 0 ma questa sarà un’altra partita. In allenamento ci siamo dette di voler provare a conservare il quinto posto che abbiamo ottenuto alla fine del girone d’andata. È uno dei nostri obiettivi. Per il resto, spero di recuperare tutte le giocatrici che sono mancate sabato scorso”.

Classifica: Flamigni San Martino in Strada 32, Figurella Rimini 28, Fulgur Bagnacavallo 27, Ke Car Volley Rimini 21, Titan Services 15, Alfonsine 15, Mosaico Ravenna 14, Unica Volley Riccione 12, Idea Volley Santarcangelo 11, Longiano 10, Junior Coriano 8, Sport Village Forlì 5.

Prossimo turno: Unica Volley Riccione – Titan Services. Sabato 20 gennaio, ore 19, a Riccione.

Ufficio Stampa Fspav San Marino