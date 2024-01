La Omag-MT brilla sulle rive del lago. Lecco va a "Picco" (1-3)

🔊 Ascolta l'audio

OROCASH PICCO LECCO-OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 1-3 (25-20 18-25 18-25 18-25)

IL TABELLINO

OROCASH PICCO LECCO: Nardelli 11, Piacentini 9, Conti 10, Zojzi 14, Caneva 10, Sassolini 2, Barbagallo (L), Cantaluppi 5, Rimoldi, Mainetti, Morandi. Non entrate: Frigerio. All. Milano.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 14, Parini 11, Ortolani 21, Pecorari 8, Consoli 11, Turco, Caforio (L), Meliffi, Cangini. Non entrate: Ghibaudo, Giacomello, Salvatori. All. Bertini.

ARBITRI: Giulietti, Faia.

NOTE – Durata set: 25′, 25′, 26′, 24′; Tot: 100′. MVP: Ortolani.

Top scorers: Ortolani S. (21) Nardo A. (14) Zojzi A. (14)

Top servers: Pecorari C. (3) Conti A. (2) Nardo A. (1)

Top blockers: Parini S. (6) Caneva A. (5) Consoli C. (4)

CRONACA E COMMENTO

La Omag-MT sconfigge in quattro set il Picco Lecco, dopo una gara giocata a viso aperto da entrambe le formazioni, dando l’ennesima dimostrazione di attaccamento alla maglia e desiderio di giocare a testa alta con una buona dose di entusiasmo, nonostante le avversità. Il risultato era tutt’altro che scontato e la squadra merita un’applauso per aver saputo tenere il pallino del gioco, lottare palla su palla e gestire la fase break. Solo un passaggio a vuoto nel primo set, ma in campo ci sono anche le altre. Quando si lotta sul filo di lana sono le piccole cose a fare la differenza. La bella prestazione di Perugia ha dato la carica giusta per mettersi alle spalle la serie di sconfitte di fine anno. Tre punti importantissimi nel carniere in vista della pool promozione.

IL DOPOGARA

Mvp Serena Ortolani con 21 punti: “Sono contenta di quello che siamo riuscite a fare. Il primo set è andato un po’ maluccio perché non eravamo sciolte, pensavamo un po’ troppo. Poi mi sono detta che avremmo dovuto tirare fuori la nostra energia positiva e divertirci, cosa che non stavamo facendo. Così siamo riuscite a scioglierci, a trovare il nostro ritmo di gioco ed è andata molto meglio”.

Coach Matteo Bertini: “Siamo venuti a Lecco sapendo che questa squadra in casa ha tutt’altro livello rispetto a fuori casa. Abbiamo visto che la partita con Cremona non è stata vinta per un errore macroscopico.che poteva chiudere il match per 3-1 ma così non è stato. Questo però dimostra che Lecco in casa gioca molto bene. Perciò dovevamo arrivare qui carichi ed aggressivi. Non ci siamo riusciti al primo set, forse per un po’ di stanchezza iniziale visto che si tratta della terza partita in una settimana. Ci è voluto un po’ per prendere il nostro ritmo, poi, come ha detto Serena, noi quando ci divertiamo esprimiamo il nostro gioco migliore. Si è visto qualcosa in più dal secondo set in poi e …poi è andata bene dai!”

Serie A2 Femminile Tigota’ Girone A

RISULTATI

Vtb Fcredil Bologna-Valsabbina Millenium Brescia 3-0 (25-23, 25-22, 25-21)

Futura Giovani Busto Arsizio-Volley Soverato 3-0 (25-18, 25-19, 25-14)

Nuvoli’ Altafratte Padova-Tecnoteam Albese Volley Como 0-3 (22-25, 15-25, 20-25)

Bartoccini-Fortinfissi Perugia-Citta’ Di Messina 3-0 (25-16, 25-22, 25-19)

Cda Volley Talmassons Fvg-Sirdeco Volley Pescara 3-0 (25-15, 25-14, 25-18)

Serie A2 Femminile Tigota’ Girone B

RISULTATI

Orocash Picco Lecco-Omag-Mt San Giovanni In M.No 1-3 (25-20, 18-25, 18-25, 18-25)

Trasporti Bressan Offanengo-Lpm Bam Mondovi’ 1-3 (25-21, 26-28, 16-25, 22-25)

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio-Volley Hermaea Olbia 0-3 (23-25, 21-25, 19-25)

Pallavolo C.B.L. Costa Volpino-Cremonaufficio Esperia Cremona 1-3 (22-25, 25-23, 21-25, 15-25)

Cbf Balducci Hr Macerata-Narconon Volley Melendugno 3-1 (25-18, 20-25, 25-21, 25-20)

Serie A2 Femminile Tigota’ Girone A

PROSSIMO TURNO

21-01-2024 17:00

Tecnoteam Albese Volley Como – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Valsabbina Millenium Brescia – Cda Volley Talmassons Fvg

Citta’ Di Messina – Futura Giovani Busto Arsizio

Volley Soverato – Vtb Fcredil Bologna

Sirdeco Volley Pescara – Nuvoli’ Altafratte Padova

Serie A2 Femminile Tigota’ Girone B

PROSSIMO TURNO

21-01-2024 17:00

Volley Hermaea Olbia – Cbf Balducci Hr Macerata

Cremonaufficio Esperia Cremona – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio

Lpm Bam Mondovi’ – Orocash Picco Lecco

Narconon Volley Melendugno – Trasporti Bressan Offanengo (21-01-2024 16:00)

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Pallavolo C.B.L. Costa Volpino

CLASSIFICA – SINTETICA

8a Giornata Ritorno 14-01-2024 – Serie A2 Femminile Tigota’ Girone A

Bartoccini-Fortinfissi Perugia 46 (16 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 44 (15 – 2); Citta’ Di Messina 38 (13 – 4); Cda Volley Talmassons Fvg 34 (12 – 5); Tecnoteam Albese Volley Como 30 (10 – 7); Valsabbina Millenium Brescia 23 (7 – 10); Vtb Fcredil Bologna 19 (6 – 11); Volley Soverato 12 (4 – 13); Nuvoli’ Altafratte Padova 8 (2 – 15); Sirdeco Volley Pescara 1 (0 – 17);

CLASSIFICA – SINTETICA

8a Giornata Ritorno 14-01-2024 – Serie A2 Femminile Tigota’ Girone B

Cbf Balducci Hr Macerata 41 (15 – 2); Cremonaufficio Esperia Cremona 40 (13 – 4); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 35 (14 – 3); Omag-Mt San Giovanni In M.No 31 (10 – 7); Lpm Bam Mondovi’ 28 (9 – 8); Trasporti Bressan Offanengo 20 (6 – 11); Narconon Volley Melendugno 19 (5 – 12); Orocash Picco Lecco 16 (5 – 12); Volley Hermaea Olbia 15 (4 – 13); Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 10 (4 – 13).