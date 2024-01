La Lasersoft Riccone torna dall'Abruzzo coi 3 punti e la qualificazione alla Coppa Italia

🔊 Ascolta l'audio

Juliagas Montesilvano-Lasersoft Riccione 1-3 (21-25, 20-25, 25-18, 15-25)

Tabellino Lasersoft Riccione: Bologna 9, Tallevi 18, Spadoni 14, Gabellini 6, Godenzoni 12, Montesi 1, Gugnali 11, Calzolari L1,N.e.: Spinaci, Tobia, Jelenkovich L2 | 1°All.: Piraccini 2°All.: Musumeci.

Con la vittoria in terra abruzzese per 3 a 1 contro la Juliagas Montesilvano, oltre ad ottenere punti importantissimi per la classifica del girone F di serie B2, la capolista Lasersoft Riccione ha ottenuto un traguardo storico. La formazione riccionese, infatti, ha strappato con una giornata d’anticipo uno storico pass che vale l’accesso alla Coppa Italia di Serie B.

La Lasersoft inaugura il 2024 con una vittoria nell’insidiosa trasferta di Montesilvano: arriva il decimo successo consecutivo che garantisce a Gugnali e compagne il titolo di campionesse d’inverno. Il risultato finale con questi parziali (25-21, 25-20, 18-25, 25-15) permette alle ragazze di Piraccini di confermarsi in cima alla classifica del proprio girone a quota 34 punti.

La partita. Primo set dove Riccione comanda fin da subito le operazioni mostrando un gran bel gioco ed enorme applicazione in tutti i fondamentali come testimoniato dal 25-21 finale.

Secondo parziale dove ancora le biancoblu giostrano senza troppa apprensione le ostilità: si rivede in campo Gabellini grande protagonista con turni in battuta e punti in attacco fondamentali che regalano la fuga decisiva verso il raddoppio poi trovato da Godenzoni (25-20).

Terza frazione leggermente più equilibrata: Montesilvano inizia a difendere ed attaccare con maggior intensità cogliendo di sorpresa le romagnole. Il finale sorride alle locali che accorciano le distanze imponendosi col punteggio finale di 18-25.

Nel quarto ed ultimo set la Lasersoft è nuovamente padrona; punteggio mai in discussione ed il traguardo storico Coppa Nazionale diventa realtà (3-1, 25-15). Ottimo incontro disputato da Mercolini per la prima volta schierata titolare.

Il girone di andata si chiuderà sabato 20 gennaio quando le biancoblu affronteranno la loro seconda trasferta consecutiva in quel di Porto San Giorgio (fischio d’inizio fissato per le ore 16:30).