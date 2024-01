La fantasia dei bimbi protagonista al Fellini Museum

🔊 Ascolta l'audio

Tutti sold out i laboratori alla scoperta del Fellini Museum dedicati alle bimbe e ai bimbi dai 6 agli 11 anni che si sono tenuti durante le festività di capodanno. Un modo originale per unire lo sviluppo della propria creatività con la conoscenza del mondo del grande regista riminese. I più piccoli sono stati accompagnati nel percorso del museo attraverso la narrazione e il gioco con una “caccia al tesoro” alla raccolta delle immagini che poi hanno utilizzato per la creazione del “quadro fantastico”. Il laboratorio finale è stato un momento di gioco e socializzazione dove ognuno ha potuto esprimere il potenziale creativo e la propria unicità, diventando così regista e protagonista del proprio fantamondo. Le creazioni delle piccole e dei piccoli artisti sono diventate delle vere opere d’arte, ognuna ha raccontato una storia unica e ha saputo catturare la magia dei sogni trasformandoli in quadri.

Una domanda in crescita quella per le attività didattiche e laboratoriali della rete museale riminese, soprattutto da parte delle e dei più piccoli. Per quanto riguarda il solo Fellini Museum sono stati 2.264 gli under 18 a prendere parte ad una attività di tipo didattico ed espressivo solo nel corso del 2023, dando il loro importante contributo al +16,5% di ingressi rispetto all’anno precedente. Un ambito in crescita e per cui sono previste alcune novità nel corso dell’anno appena iniziato con nuovi percorsi e laboratori.