'In viaggio coi Re Magi'. Il nuovo evento per l'Epifania a Rimini

‘In viaggio coi Re Magi’ è il nuovo evento che nel giorno dell’Epifania dalle 17 racconterà l’arrivo dei Magi. Grazie al coinvolgimento di tante realtà riminesi e centinaia di stranieri residenti a Rimini e provenienti da Perù, Venezuela, Ungheria, Senegal, Romania, Filippine, Cina ecc. Un corteo in costume con musica, balli e canti tradizionali si snoderà nei luoghi simbolo di Rimini per festeggiare l’arrivo dei Re da Oriente e coinvolgere tutti i presenti in un momento di festa.

L’arrivo dei Re Magi è una ricorrenza celebrata in tanti paesi del mondo che i più piccoli attendono per vedere dal vivo Baldassarre, Melchiorre e Gasparre, così affascinanti nei loro sfavillanti vestiti, attorniati da una corte di curiosi animali esotici e sempre gentili di doni verso i bambini.

Il corteo navale a bordo del trabaccolo Amarcord, imbarcazione tipica della marineria Riminese, parte dal Ponte di Tiberio con l’arrivo dei Re Magi. Qui avviene l’incontro con Re Erode: i Re Magi mirano la Stella Cometa.

Il corteo continua a piedi attraverso il centro storico fermandosi in piazza Cavour ‘sulla piazza di Betlemme’ per poi percorrere via IV novembre dove ‘I Re Magi presentano i loro doni’ e arrivano infine in Basilica Cattedrale, il Tempio Malatestiano di Rimini, per ‘adorare il Re dei Re’.

‘In viaggio coi Re Magi’ è una produzione di Made Officina Creativa, organizzazione esecutiva dell’Associazione Ponte dei Miracoli, in collaborazione con Comune e Diocesi di Rimini.