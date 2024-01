Epifania. Un augurio a riconoscere nelle trame dei giorni Dio che si manifesta

🔊 Ascolta l'audio

Nella giornata dell’Epifania, con lo sguardo rivolto alla grotta dove il bambino manifesta la sua divinità ai Magi giunti da ogni parte del mondo per adorarlo, proponiamo ai lettori un pensiero poetico di Suor Lina Rossi, religiosa delle Maestre Pie che con una pennellata meravigliosa rivolge un augurio che vogliamo allargare a tutti gli utenti del nostro sito ricordando che questa sera al termine del film 22:30 circa sarà proposto su Icaro TV lo speciale sull’arrivo dei Magi a Rimini, evento previsto nel pomeriggio di oggi nel centro storico. Sarà replicato Domenica 7 ore 12:30 e 19:35 al termine del TG.

Pellegrini,

lungo strade che conoscono frontiere, ferite, soste non volute, ma necessarie perché l’anima respiri…

Una stella che l’oscurità nasconde, fraternità che lungo i giorni si prosciuga…

Nell’incerto cammino, l’acqua per l’altrui sete preparata, uno spicchio di cielo cattura e la stella luminosa silenziosa danza indicando la casa del Re Bambino.

Con l’augurio che sappiamo riconoscere, nella trama dei giorni, Dio che si manifesta a noi e noi diventare sempre meglio una bella manifestazione del Suo amore.

Suor Lina

a cui aggiungiamo un augurio per il nuovo anno che da lunedì 8 gennaio ritorna all’ordinarietà del suo svolgersi.

Dei nuovi giorni, che conosceranno la fatica di gestire la complessità, ma anche la gioia della “novità” che va partorita.

Dei nuovi giorni, per imparare a navigare nel mare della libertà e conoscere il respiro di ampi orizzonti, ma giorni che si coloreranno di saggezza per ritrovare il porto sicuro.

Dei giorni da vivere consapevoli che non si è soli, perchè Cristo li vive con noi e l’inatteso che può sorprenderci, ci apre al sorriso divino che benedice sempre. Buon Anno 2024!

Suor Lina