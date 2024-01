Dal 12 al 14 gennaio il "Galimberti Tennis Academy Double Tour Rodeo"

🔊 Ascolta l'audio

Il nuovo anno si apre nel migliore dei modi, nel segno dei campioncini di domani, al Queen’s Club di Cattolica. Da venerdì 12 a domenica 14 gennaio è infatti in programma il “Galimberti Tennis Academy Double Tour Rodeo”, torneo nazionale giovanile di doppio per le categorie Under 10-12-14 maschile e femminile, con la formula Rodeo week-end sui campi del moderno e accogliente centro sportivo in via Leoncavallo (adiacente allo stadio comunale Giorgio Calbi).

Si conferma una volta di più, dunque, la vocazione organizzativa del team guidato dall’ex davisman azzurro, con un occhio di particolare riguardo alle racchette in erba.

“Il notevole successo di cui ha goduto la prima edizione di questa manifestazione dedicata a una specialità come il doppio, coinvolgente per i ragazzi, ci ha indotto a riproporla – spiega proprio Giorgio Galimberti – anche per cominciare con il piede giusto un 2024 che ci vedrà impegnati su molti fronti, potendo contare su una struttura completa a 360 gradi a livello di servizi come il Queen’s Club. Le iscrizioni, on line sul portale della Federazione Italiana Tennis e Padel, sono aperte sino alle ore 12 di mercoledì 10 gennaio. Contiamo di avere ancora una volta un riscontro di adesioni importante, richiamando i ragazzi di Emilia-Romagna e Marche ma non solo”.

Inoltre chi sceglierà di partecipare al torneo nella Regina dell’Adriatico (giudice arbitro Paolo Calbi, direttore di gara Nazario Boni), con un pizzico di fortuna, potrà avere pure l’opportunità di imbattersi anche in qualcuno dei tennisti professionisti che frequentano full time l’Academy, in piena preparazione per la prossima stagione del circuito internazionale.