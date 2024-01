Coppa Italia Serie C. Rimini-Catania: diretta testuale

🔊 Ascolta l'audio

RIMINI-CATANIA 1-0 PARZIALE

IL TABELLINO

RIMINI: 22 Colombo, 4 Pietrangeli, 6 Gorelli, 8 Delcarro (12′ st 5 Marchesi), 11 Cernigoi (12′ st 9 Morra), 19 Semeraro, 31 Malagrida (1′ st 44 Iacoponi), 33 Langella, 70 Leoncini (21′ st 84 Tofanari), 73 Lamesta (39′ st 28 Sala), 98 Lepri. A disp.: 91 Colombi, 14 Stanga, 20 Accursi, 67 Rosini, 77 Satalino. All. Troise.

CATANIA: 1 Bethers, 2 Curado (21′ st 13 Bouah), 9 Costantino (21′ st 30 Cicerelli), 10 Di Carmine (35′ st 90 Cianci), 14 Kontek, 16 Quaini (1′ st 23 Welbeck), 19 Peralta (32′ st 6 Zanellato), 27 Castellini, 31 Chiarella, 33 Zammarini, 46 Monaco. A disp.: 35 Donato, 95 Albertoni, 5 Rapisarda, 20 Popovic, 21 Ladinetti. All. Lucarelli.

ARBITRO: Domenico Mirabella di Napoli.

ASSISTENTI: Federico Linari di Firenze ed Emanuele Fumarulo di Barletta.

4° UFFICIALE: Abdoulaye Diop di Treviglio.

RETE: 38′ pt Lamesta.

AMMONITI: Quaini, Lucarelli (allenatore Catania), Malagrida, Kontek, Chiarella.

ESPULSO: 30′ st Zammarini.

NOTE. Corner: 3-2. Spettatori: 3.616 (1.070 gli ospiti) per un incasso di 43.341 euro.

CRONACA E COMMENTO

Si gioca al “Romeo Neri” la semifinale d’andata della Coppa Italia di Serie C tra Rimini e Catania. Nell’altra semifinale si affrontano Lucchese e Padova. I biancorossi devono fare a meno degli squalificati Gigli e Megelaitis e degli acciaccati Ubaldi e Capanni. Tornano a disposizione bomber Morra, che sabato ha saltato per squalifica la trasferta in casa della Juventus Next, Delcarro e Tofanari. Troise schiera Colombo tra i pali, Gorelli al centro della difesa e Malagrida, Lamesta e Cernigoi trio d’attacco.

Rimini in maglia a scacchi biancorossi, siciliani in tenuta nera.

Prima del calcio d’inizio osservato un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa di Gigi Riva. Si gioca con sugli spalti il pubblico delle grandi occasioni: oltre mille i tifosi ospiti presenti.

La partita. Si gioca. Dopo venti minuti senza sussulti, al 21′ il tiro a giro di Lamesta scheggia il legno.

Al 27′ Peralta per Di Carmine, che con un tocco d’esterno spalanca la porta a Costantino, gliela chiude Colombo con un super intervento, anche se la battuta dell’attaccante ospite è debole.

Al 29′ Lamesta parte da destra, si accentra e calcia, la difesa ribatte, irrompe Malagrida, il cui tiro dal limite è deviato in corner da un difensore.

Il numero 31 biancorosso ci può riprovare una manciata di secondi dopo, ma la mira è alta.

Al 38′ grande assist di Cernigoi per Lamesta, che salta anche Bethers e deposita nella porta sguarnita. Rimini in vantaggio. 1-0.

Al 43′ punizione dal vertice dell’area: Castellini cerca il primo palo, ma non trova lo specchio.

Al 45′ tiro-cross di Chiarella, Colombo respinge corto, Zammarini tenta il tap-in, pallone sul palo, poi la difesa allontana.

Due i minuti di recupero.

Al 46′ la punizione di Castellini è ribattuta dal muro biancorosso.

Si va all’intervallo con i biancorossi avanti di un gol.

Al 6′ della ripresa il Catania batte il suo primo angolo della partita, nulla di fatto sulla parabola di Peralta.

All’8′ Chiarella serve Zammarini, la cui conclusione a colpo sicuro centra il palo e torna in campo. Rimini graziato.

Al 14′ Chiarella per Di Carmine, conclusione ribattuta dalla difesa di casa.

Al 18′ Lamesta scappa a destra, guadagna la linea di fondo e mette al centro, Morra non può calciare e l’opportunità sfuma.

Al 18′ il tentativo di Lamesta da fuori area è deviato in angolo.

Al 19′ parabola velenosa di Lamesta dalla bandierina, la difesa allontana proprio sui piedi di Semeraro, che dal limite dell’area calcia oltre la traversa.

Al minuto 21 fa il suo ritorno in campo Tofanari, che prende il posto di Leoncini.

Al 23′ Lamesta avanza in slalom e una volta al limite dell’area calcia, sfera alta.

Al 24′ la conclusione da fuori area di Cicerelli sul palo vicino sfila a lato.

Al 25′ sugli sviluppi del secondo corner per gli isolani Welbeck si coordina dal limite dell’area, ma la mira è alta.

Al 28′ il tentativo di Peralta dal limite sorvola la traversa.

Alla mezzora rosso diretto per Zammarini per un brutto intervento su Iacoponi a centrocampo. Catania in dieci.

Al 39′ fa il suo debutto in maglia a scacchi il neoacquisto Sala.

Al 44′ il sinistro di Semeraro è fuori bersaglio.

Sei i minuti di recupero.

Al 47′ Cicerelli su punizione chiama alla respinta Colombo.

La vigilia dell’allenatore del Rimini, Emanuele Troise.