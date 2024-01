🔊 Ascolta l'audio

COLONNELLA-SAN LORENZO 1-1

IL TABELLINO

COLONNELLA: Amati, Giovagnoli, Zamagna, Molari, Mezzadri, Bernardi, Zaghini, Bartolini, Della Croce, Manfroni, Barletta. A disp.: Bugli, Morettio, Vitali, Giorgio, Chiodi, Lai. All. Moretti.

SAN LORENZO: Lazzaretti, Santoni, Pongiluppi, Parmeggiani, Canneto, Samsam, Fantini, Gelli, Tretola, Broccoli. Al disp. Boldrini, Ceccarini, Montanari, Rucaj, Migani, Forlani, Urbinati. All. Bianchi.

ARBITRO: Matteo Tagliavia di Rimini.

MARCATORI: 68° Parmeggiani (S), 70° Bernardi (C).

CRONACA E COMMENTO

Le due squadre scendono in campo con formazioni rimaneggiate e ne risente il gioco che si fa spesso frammentario e convulso. Parte subito forte la Colonnella che al terzo minuto con Giovagnoli si presenta dalle parti di Lazzaretti ma il tiro è debole e non impensierisce l’estremo difensore ospite. Risponde il San Lorenzo che all’ottavo minuto sferra un ottimo fendente che prova i riflessi di Amati. Emozioni al venticinquesimo minuto quando la Colonnella guadagna un calcio di punizione al limite dell’area, Mezzadri sferra un magnifico tiro verso l’incrocio dei pali ma Lazzaretti vola letteralmente e devia in calcio d’angolo. Allo scadere del primo tempo la grande occasione della Colonnella quando a conclusione di un bel fraseggio il pallone attraversa lo specchio della porta avversaria senza che nessuno sappia approfittare. Il secondo tempo è subito spumeggiante con il San Lorenzo che mette Tretola dalle parti di Amati senza nulla ferire, risponde subito la Colonnella con Bartolini che non riesce a superare l’acrobatico Lazzaretti. Le emozioni vengono tutte nell’arco di due minuti, infatti al 24° il San Lorenzo passa in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Parmeggiani che con un perentorio stacco di testa insacca. Passano appunto due minuti e la Colonnella raggiunge il pareggio riversandosi in forze nella metà campo avversaria e, in un groviglio di gambe, Bernardi indovina l’angolo giusto per mettere la palla in rete per l’1-1. Solito finale convulso e a tratti duro, ma le due squadre si equivalgono e l’ottimo Matteo Tagliavia al quarantottesimo manda tutti al sospirato the caldo.