Canoni demaniali. Le cifre per il 2024 a Rimini

Si va dai poco più dei 3mila euro per i chioschi, 75 quelli disseminati sulla spiaggia di Rimini, ai 170mila della Darsena. Sono stati pubblicati i costi dei canoni demaniali dell’arenile riminese per il 2024. Tra le cifre più significative i 106 mila euro dello stabilimento di San Giuliano Mare, con i suoi 62mila metri quadri di superficie, i 58mila del bagno 11 di Rimini Nord (34.600 mq), i 52mila euro per lo stabilimento di Marina centro, a ponente della rotonda di via Principe di Piemonte che misura circa 15mila metri quadri. Numerosi i piccoli stabilimenti che pagano la tariffa minima di 3.225 euro.