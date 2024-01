Arezzo-Rimini: diretta testuale

🔊 Ascolta l'audio

AREZZO-RIMINI 1-0 PARZIALE

IL TABELLINO

AREZZO: 1 Trombini, 2 Montini, 4 Risaliti, 5 Bianchi, 7 Guccione (43′ st 21 Castiglia), 10 Pattarello (30′ st 19 Iori), 11 Gaddini (35′ st 25 Masetti), 13 Chiosa, 14 Renzi, 24 Foglia (43′ st 23 Poggesi), 28 Gucci. A disp.: 22 Borra, 12 Ermini, 17 Lazzarini, 20 Zona, 28 Crisafi, 29 Sebastiani. All. Indiani.

RIMINI: 91 Colombi, 4 Pietrangeli, 8 Delcarro (14′ st 70 Leoncini), 9 Morra (23′ st 34 Ubaldi), 14 Stanga, 15 Gigli, 23 Megelaitis (33′ st 11 Cernigoi), 33 Langella, 44 Iacoponi, 73 Lamesta, 98 Lepri (14′ st 37 Acampa). A disp.: 22 Colombo, 2 Brisku, 6 Gorelli, 16 Diotallevi, 25 Lombardi. All. Troise.

ARBITRO: Enrico Gemelli di Messina.

ASSISTENTI: Emanuele Renzullo di Torre del Greco e Cristiano Pelosi di Ercolano.

4° UFFICIALE: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato.

RETE: 27′ st Pattarello.

AMMONITI: Lepri, Megelaitis, Pattarello, Gucci.

ESPULSO: 36′ Terreni (team manager dell’Arezzo).

NOTE. Corner: 6-8.

CRONACA E COMMENTO

La prima partita dell’anno nuovo il Rimini la gioca allo stadio comunale “Città di Arezzo”, dove i romagnoli hanno vinto una sola volta, nel 1997, contro una squadra che in classifica ha gli stessi punti dei biancorossi: 23. I riminesi hanno chiuso il 2023 con due sconfitte di fila, i padroni di casa con un pareggio sul campo del Sestri Levante. In casa biancorossa indisponibili lo squalificato Semeraro e gli infortunati Tofanari, Marchesi, Rosini, Capanni e Accursi.

In maglia amaranto e pantaloncini e calzettoni bianchi i padroni di casa, in tradizionale maglia a scacchi biancorossi, con pantaloncini e calzettoni rossi il Rimini.

La partita. Si gioca. Al 4′ Gaddini al limite dell’area controlla di destro e calcia di sinistro, il pallone sibila a lato con Colombi comunque sulla traiettoria.

La replica del Rimini una manciata di secondi dopo con Lamesta, il cui tentativo viene murato dalla retroguardia locale.

Al 9′ cross dall’out di sinistra di Morra, Lamesta non ci arriva, pallone irraggiungibile anche per Delcarro.

All’11’ il rilancio lungo di Pietrangeli permette a Morra di andare alla battuta di destro, parata facile per Trombini.

Al 17′ Pattarello tiene in campo il pallone, poi lo soffia a Lepri e d’esterno serve Gaddini, che va al tiro dal limite, super risposta di Colombi, che vola e devia in angolo.

Al 19′ rabona di Pattarello che mette al centro da destra, la difesa ospite allontana.

Al 21′ spunto a sinistra di Gaddini, che punta Stanga e va al tiro di sinistro, sfera a fondo campo.

Al 22′ Morra scambia con Iacoponi e calcia da fuori area, pallone a lato.

Al 23′ cross da destra di Pattarello, Gucci prova a colpire di testa, il Rimini si rifugia in corner. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Gigli svetta e allontana.

Al 29′ il Rimini batte il suo primo corner: dalla bandierina Megelaitis, Lepri colpisce di testa, Risaliti devia in angolo.

Al 31′ ci prova da fuori Guccione, Colombi respinge.

Al 33′ Renzi per Pattarello, il cui tiro è respinto di testa da Gigli.

Al 34′ si rinnova il duello tra Gaddini e Colombi, che devia in angolo la battuta del numero 11 di casa.

Al 35′ Lamesta da destra serve Megelaitis, che impatta male, sfera lontana dai pali difesi da Trombini.

Al 39′ Pattarello cerca Gucci, Gigli intercetta e mette in angolo.

Due i minuti di recupero.

Si va all’intervallo sullo 0-0.

Si gioca la ripresa. Al 5′ angolo insidioso dell’Arezzo, Gucci sfiora di testa, Pattarello non arriva per il tap-in ed il pallone si spegne a fondo campo.

Al 6′ il destro di Monini dal limite dell’area sfila a lato di poco, con Colombi anche in questo caso comunque sulla traiettoria.

All’8′ Gaddini tenta la soluzione a giro, la sfera non prende però l’effetto voluto e termina a lato.

Una manciata di secondi dopo spunto a sinistra ancora di Gaddini, che calcia dritto per dritto, pallone abbondantemente a lato.

Al 13′ sul cross di Guccione l’incornata di Gucci da ottima posizione trova sulla sua traiettoria la spalla di Gigli, solo angolo per l’Arezzo.

Al 16′ Iacoponi si invola a sinistra e mette al centro per Morra, la cui battuta è deviata in angolo.

Al 22′ il tiro di Langella da fuori area trova la risposta di Trombini.

Al 25′ nuovo tentativo a giro di Gaddini fuori bersaglio, scoccato dal vertice dell’area.

Al 27′, dopo un calcio di punizione battuto male da Stanga, l’Arezzo trova il vantaggio: Guccione pennella in area, assist di testa di Gucci per l’incornata in tuffo, vincente, da due passi di Pattarello, che festeggia con un inchino e sfilandosi la maglia. Giallo per lui. 1-0.

Al 29′ il tiro di Langella dal limite dell’area è a fondo campo.

Al 33′ il sinistro da lontano di Lamesta non crea grattacapi a Trombini.

Al 37′ Cernigoi imbecca Ubaldi, che calcia sul primo palo, Trombini si salva in angolo.

Al 39′ il tiro di Iacoponi viene deviato dalla difesa amaranto in corner.

Il Rimini batte due angoli di fila, sul secondo il colpo di testa di Pietrangeli è a lato.

Al 40′ Montini per il neoentrato Iori, che accarezza il pallone con il destro e va al tiro, sempre di destro, sfera che sfiora il montante.

Cinque i minuti di recupero.