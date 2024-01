Alcol al volante: sette patenti sospese in una notte

🔊 Ascolta l'audio

Nella notte tra venerdì e sabato la polizia locale di Rimini ha fermato oltre 25 conducenti e sospeso 7 patenti per guida in stato d’ebbrezza. I controlli sono stati eseguiti dagli agenti in borghese della squadra Giudiziaria in un posto di controllo su via Principe di Piemonte a Miramare. Per quattro automobilisti è arrivata la sanzione amministrativa con la multa di 544 € e la sospensione da 3 a 6 mesi mentre per altri due, con tasso alcolico più elevato, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria con lo stop alla patente da 6 mesi ad 1 anno. Un conducente si è invece rifiutato rifiutato di sottoporsi al controllo con l’etilometro.