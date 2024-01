Aeroporto: conferma Palermo, aumenti su Vienna, ottobre in Egitto

🔊 Ascolta l'audio

Ancora nessun annuncio di nuove rotte ma qualcosa si muove all’aeroporto Fellini. In attesa di capire se darà risultati la missione a Dublino con i manager Ryanair dell’amministratore delegato Leonardo Corbucci (vedi notizia), dalla app della compagnia irlandese arrivano le prime novità. Innanzitutto, dopo il rinnovato accordo con lo scalo di Palermo, sono stati messi in vendita i voli per la Sicilia: tre a settimana dal Fellini, da aprile ad ottobre. Inoltre sono stati precaricati i potenziamenti per Kaunas in Lituania, che anticipa la partenza ad aprile con due frequenze a settimana e passa poi a tre da maggio ad ottobre, e per Vienna che scatta in anticipo e nei mesi di aprile e ottobre conterà su tre voli a settimana (due negli altri mesi estivi).

Tutto confermato, al momento, per gli altri voli Ryanair dal Fellini: Londra (da giugno a settembre con quattro collegamenti a settimana), Budapest (un volo a settimana già da marzo e poi tre da aprile ad ottobre), Cracovia (due voli settimanali da giugno a settembre), Praga (due a settimana da aprile a ottobre) e Cagliari (rotta annuale che da aprile ad ottobre avrà quattro frequenze settimanali). Resta in stand by Varsavia a causa dei rapporti burrascosi tra la compagnia irlandese e lo scalo di Modlin.

Wizzair al momento conferma le tre frequenze settimanali con Tirana, senza introdurre nuove rotte da Rimini.

Già in vendita i voli Luxair per il Lussemburgo, anche questi con un aumento di frequenze: partiranno a maggio con due collegamenti settimanali che a luglio, agosto e fino a metà settembre diventeranno quattro.

Dal 30 giugno al 25 agosto è confermato il volo Rimini-Riga di AirBaltic e dal 30 maggio al 4 luglio Rimini-Vilnius. Pacchetti in vendita su Tez Tour.

Neos ha già predisposto invece i classici collegamenti con l’Egitto di fine estate: tra settembre e ottobre l’aeroporto di Rimini potrà contare sui voli per Sharm El Sheikh e, novità, Marsa Matrouh.

All’avvio della summer season mancano ancora un paio di mesi e, come noto, AIRiminum sta lavorando per potenziare le frequenze ma anche le destinazioni e qualche interessante novità potrebbe arrivare nelle prossime settimane.