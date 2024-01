12° Memorial Mario Fabbri: un hurrà e una sconfitta per l'Emilia-Romagna

🔊 Ascolta l'audio

Una vittoria ed una sconfitta per le selezioni dell’Emilia-Romagna nella prima giornata della dodicesima edizione del “Memorial Mario Fabbri”, torneo per selezioni regionali Under 15 maschili e femminili, in svolgimento da oggi a sabato 6 gennaio, a Rimini e Santarcangelo.

Hanno vinto, come da pronostico, i ragazzi, schiantando il Friuli Venezia Giulia per 100-45, mentre le ragazze sono state sconfitte dalla Toscana per 68-60.

Domani, giovedì 4 febbraio, sono in programma ben quattro partite. La selezione maschile affronterà alle ore 9 il Veneto (Flaminio – Rimini) e alle 17.30 la Lombardia (Pala SGR – Santarcangelo), mentre le ragazze affronteranno il Piemonte alle ore 11 (Carim – Rimini) e alle 18.30 il Friuli Venezia Giulia (Carim – Rimini).

La formula prevede, nel torneo maschile, un girone unico a sei squadre, con classica formula all’italiana e cioè tutti contro tutti, mentre nel femminile ci sono due gironi da quattro squadre cadauno, poi semifinali incrociate e finali.

Sul sito web www.insegnarebasket.it troverete tutte i risultati e le classifiche in tempo quasi reale. La novità riguarda la parte video, con la partnership tra il Comitato Organizzatore e l’emittente televisiva Icaro TV, che trasmette in diretta sul suo canale youtube https://www.youtube.com/@icaroplay ben 12 partite nell’arco delle quattro giornate, equamente divise tra il torneo maschile e quello femminile.

UNDER 15 MASCHILE

EMILIA ROMAGNA–FRIULI VENEZIA GIULIA 100–45

(36-11; 56-20; 76-33)

Emilia Romagna: Betti (BSL San Lazzaro), Bonomi (One Team Forlì), Campomori (S.G. Fortitudo Bologna), Ciancarelli (Insegnare Basket Rimini), Curzi (BSL San Lazzaro), Deserti (Vis 2008 Ferrara), Facciorusso (Fulgor Fidenza), Milazzo (BSL San Lazzaro), Cianti (S.G. Fortitudo Bologna), Ruggeri (Insegnare Basket Rimini), Zotti Pavlovic (One Team Forlì). All. Freddi.

Friuli Venezia Giulia: Balde, Bjedov, Guatto, Ugel, Krizman, Zacchetti, Scian, Ciachi, Chouenkan, Bagordo, Pejovic, Minatel. All. Maran.

Tutto facile, anche troppo, per i ragazzi emiliamo-romagnoli contro, probabilmente, la “Cenerentola” del girone.

STAFF

RTT: Valeria Giovati

Allenatore: Alessandro Freddi

Assistente: Flavio Rota

Fisioterapista: Maria Pia Torri

Preparatore Fisico: Paola Iemmi

Dirigente: Marcello Masi

UNDER 15 FEMMINILE

EMILIA ROMAGNA–TOSCANA 60–68

Emilia-Romagna: Fini (Futurvirtus Castel San Pietro) 5, Podda (Bsl San Lazzaro) 12, Ceroni (Faenza Futura) 8, Recchia (Bsl San Lazzaro), Losi (Futurvirtus Castel San Pietro), Milanovic (Bsl San Lazzaro) 14, Spanazzi (Futurvirtus Castel San Pietro) 1, Merli (FBK Fiorenzuola), Magnani (Vis Rosa Ferrara) 8, Diagne (FBK Fiorenzuola) 2, Guerrini (Faenza Futura) 2, Nako (VIS Rosa Ferrara) 8. All. Vecchi.

Toscana: Montesi 2, Dianda 7, Alfonsi 11, Hoxsa 2, Salvetti 4, Rossi E. 2, Cioni 2, Pasqualetti 14, Simonetti, Salvestrini 7, Rossi V. 11, Becatti 6. All. Pilli.

Una buona prestazione non è stata sufficiente alle biancorosse di superare la Toscana. Qualche amnesia difensiva è costata la sconfitta, ma ci sono tutti i margini per fare bene nelle prossime due gare del girone.

STAFF

RTT: Valeria Giovati

Allenatore: Arianna Vecchi

Assistenti: Ivana Donadel e Stephen Giordano

Fisioterapista: Maria Pia Torri

Preparatore Fisico: Nora Mrajla

Dirigente: Elena Benchimol