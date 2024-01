12° Memorial Mario Fabbri: le due gare in diretta oggi (6 gennaio)

🔊 Ascolta l'audio

Oggi (6 gennaio) quarta e ultima giornata della 12esima edizione del “Memorial Mario Fabbri”, che si svolge a Rimini e Santarcangelo. Si tratta della manifestazione per selezioni regionali più importante che si disputa in Italia. Impegnate sei formazioni maschili e otto femminili (sette selezioni più il club di casa, l’Happy Basket Rimini) della categoria Under 15 e cioè nati/e nel 2009-2010.

Dodici le partite trasmesse in diretta sul canale Youtube Icaroplay e sulla pagina Facebook Icaro Sport.

Ecco le due partite in diretta oggi, sabato 6 gennaio.

Sabato 06/01/2024 – Pala SGR

• Ore 9.30 U15M: Lombardia vs Toscana

• Ore 11.30 U15M: Lazio vs Emilia-Romagna