Virtus Entella-Rimini 2-0, le pagelle di Cesare Trevisani

COLOMBI 6. L’Entella squilla subito e ci arriva con qualche impaccio per mettere in angolo, poi incassa il gol e comunque ogni cross è un brivido e l’Entella per fortuna è poco precisa negli ultimi metri. Tranne nei due gol, quando Tascone e Tomaselli lo colpiscono da posizioni aperte e per lui non c’è possibilità di intervenire.

LEPRI 6. Sempre da terzino, stavolta compiti diversi in una difesa che costruisce dal basso a tre. Cambia zona d’azione fra primo e secondo tempo senza problemi e finisce da terzino sinistro. Qualche errore banale in una generale attenzione nelle giocate che gestisce senza patemi. Non è la sua la maniglia alla quale aggrapparsi per risalire dalla buca di Entella.

GORELLI 5. Alzarsi per seguire nel pressing un serpente a sonagli come Santini è un rischio grosso e infatti ci mette pochi minuti a prendere un giallo. Nel finale del primo tempo va in difficoltà su un brutto scambio dal basso e per poco non cucina la frittata. Tocca a Pietrangeli a metterci una zeppa sulla stoccata di Petermann. Troise mischia le carte nell’intervallo e lo lascia fuori.

PIETRANGELI 5,5. Nel flipper che prelude al vantaggio ligure il suo piedone non è abbastanza solido nel contrasto su Tascone. Poi è sui suoi livelli recenti, con tanti recuperi e chiusure, fino al raddoppio di Tomaselli che nasce da un altro contrasto che al limite lo vede soccombere.

SEMERARO 5. Non è il solo a smarrire la bussola nel primo tempo. Prova a rendersi utile dietro, ma così manca completamente nella spinta a sinistra e il Rimini resta basso. Sostituito nell’intervallo. Poi non è che le cose siano andate meglio.

IACOPONI 5. Nel primo tempo complicato, lì a destra, è fra quelli più in difficoltà. Ripresa sulla fascia opposta, ma stessa difficoltà a governare le giocate che concepisce solo a tavoletta e così va fuori giri di frequente.

LEONCINI 5,5. Parte male, con tante palle perse e un rincorrere delle trame di casa che resta vano e spesso fuori tempo nel pressing. Migliora col passare dei minuti, sfrutta quei suoi primi passi rapidissimi ma è una fiammata che non basta a tenerlo dentro fino alla fine.

MEGELAITIS 5,5. Non riesce a calamitare il pallone quanto forse vorrebbe, allora si dedica a tamponare i buchi che troppo a lungo si creano. Nei dieci minuti decenti del Rimini suona la riscossa e quando cala, tutto il Rimini ne risente.

LOMBARDI 5. Fa una gran fatica a sintonizzarsi con la partita, a trovare i tempi per interpretarla. Al 41’ ha sulla testa il colpo buono ma non trova la porta ed è un errore che pesa. Resta fuori nell’intervallo.

LAMESTA 5. Troise stavolta si copre e inizialmente gli tocca un ruolo a supporto di Morra. Nella ripresa torna ad agire largo a destra. In Liguria arriva un altro segnale: la freccia di Venaria Reale ha smesso di pungere.

MORRA 5. Si capisce subito che senza la “cerniera di Cernigoi” per lui c’è da soffrire. Arrivano palle sporche e in difesa l’Entella concede pochissimo. Non trova nemmeno uno spunto, a parte un destro al volo che manda altissimo.

1′ st CERNIGOI 5. Si piazza molto vicino a Morra, nei primi minuti lavora palloni con giudizio e la squadra d’incanto alza di 20 metri il baricentro. Poi si eclissa, sbaglia male un appoggio e la ripartenza ligure si schianta sulla traversa colpita da Santini.

1′ st DELCARRO 5,5. Entra con lo spirito di chi vuole darci dentro. Guadagna qualche fallo e comunque produce una scossa. Ma dura un quarto d’ora e poi si spegne perché nel cuore della ripresa, invece di accelerare, il Rimini innesta la folle.

1′ st STANGA 6. Completa il trio dietro quando la burrasca è passata e l’Entella dirada le offensive. Finisce da terzino destro. Ordinaria amministrazione, in una gara nella quale serviva invece di più.

27′ st GIGLI 6. Il suo ingresso sterza il Rimini che passa a quattro dietro per alzare Lamesta. Non era in difesa che serviva fare la differenza in quella fase e il cambio di modulo non scuote la gara.

31′ st UBALDI sv. Arriva anche lui per appesantire i cingoli dell’attacco, ma quello che manca sono i rifornimenti e comunque una precisione nelle giocate che non appartiene nemmeno a lui nel grigio pomeriggio ligure.

Cesare Trevisani