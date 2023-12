Virtus Entella-Rimini: diretta testuale

🔊 Ascolta l'audio

VIRTUS ENTELLA-RIMINI (calcio d’inizio alle 16:15 allo stadio Comunale di Chiavari)

IL TABELLINO

VIRTUS ENTELLA:

RIMINI:

ARBITRO: Domenico Leone di Barletta.

ASSISTENTI: Alessio Miccoli di Lanciano e Alessandro Marchese di Napoli.

4° UFFICIALE: Juri Gallorini di Arezzo.

RETI:

AMMONITI:

NOTE. Corner:.

CRONACA E COMMENTO

Tre giorni dopo la sfida di Coppa Italia al “Menti” di Vicenza, che ha promosso in semifinale il Rimini dopo i calci di rigore, i biancorossi scendono in campo a Chiavari, nella tana della Virtus Entella, che in classifica ha 18 punti, cinque in meno dei romagnoli. Mister Troise deve fare a meno di Langella, squalificato. Sono ancora in infermeria Tofanari, Bouabre e Capanni.

La vigilia dell’allenatore del Rimini F.C., Emanuele Troise.