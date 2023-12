Umana Chiusi-RivieraBanca Rimini 65-81

🔊 Ascolta l'audio

Umana Chiusi-RivieraBanca Basket Rimini 65-81 (13-19, 17-20, 15-21, 20-21)

IL TABELLINO

Umana Chiusi: Gabriele Stefanini 25 (2/5, 4/11), Austin Tilghman 14 (2/6, 1/2), Ervins Jonats 13 (4/6, 1/1), Matteo Visintin 7 (3/7, 0/1), Nicolo Dellosto 4 (2/4, 0/0), Lorenzo Raffaelli 2 (0/1, 0/1), Davide Bozzetto 0 (0/5, 0/2), Mihajlo Jerkovic 0 (0/2, 0/4), Alessandro Chapelli 0 (0/1, 0/0), Alessandro Zani 0 (0/0, 0/0), Giulio Lorenzoni 0 (0/0, 0/0), Mattia Chiarello 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 21 / 26 – Rimbalzi: 28 2 + 26 (Austin Tilghman 8) – Assist: 9 (Austin Tilghman 5).

RivieraBanca Basket Rimini: Justin Johnson 21 (9/14, 1/2), Simon Anumba 21 (7/9, 1/3), Giovanni Tomassini 12 (3/3, 2/4), Alessandro Grande 9 (0/2, 3/9), Andrea Tassinari 9 (1/3, 1/3), Derrick Marks 7 (1/7, 1/3), Stefano Masciadri 2 (0/0, 0/0), Alessandro Simioni 0 (0/4, 0/2), Alessandro Scarponi 0 (0/0, 0/0), Adamu adam Abba 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 12 / 17 – Rimbalzi: 44 10 + 34 (Justin Johnson 16) – Assist: 14 (Alessandro Grande, Andrea Tassinari 3).

CRONACA E COMMENTO

RivieraBanca Rimini chiude il suo 2023 sul campo dell’Umana Chiusi, nella gara valida per il 17° turno di A2 girone Rosso. Le due squadre si ritrovano faccia a faccia per la terza volta in questa stagione: per la Supercoppa i toscani si sono imposti al Flaminio (71-78), mentre in campionato, all’andata, sono stati i romagnoli a far loro il referto rosa (78-64). Falcidiata dagli infortuni, la San Giobbe è ultima in classifica con 4 punti e un bilancio di due vittorie a fronte di 13 sconfitte (con una partita da recuperare), ed è reduce da cinque K.O. consecutivi. RBR di punti ne ha otto (4-12 il bilancio) e ha perso le ultime due gare, a Verona e con Forlì.

Per l’Umana partono Tilghman, Bozzetto, Stefanini, Jonats e Visintin. Per Rimini partono Grande, Marks, Anumba, Johnson e Simioni.

La partita. Il primo canestro è di Johnson, che prende il rimbalzo e parte coast to coast (0-2). Replica Jonats (2-2). Visintin a segno di tabella: 4-2. Bel canestro di Johnson: 4-4. Tanti errori al tiro su ambo i fronti. Tripla di Stefanini: 7-4. Marks dalla lunetta fa 2/2: 7-6 a -5’27”. Stefanin fa 2/3 ai liberi: 9-6. Grande da tre pareggia: 9-9 a -4’50”. Johnson da sotto: 9-11. Jonats da due: 11-11. Rimbalzo offensivo e altri due punti per Johnson (che sale a 8): 11-13. Assist di Tassinari per Tomassini, che realizza da due: 11-15 a -2’42”. Time out Chiusi. Tassinari a segno sul suono dei 24″: 11-17. Tilghman fa 2/2 ai liberi: 13-17 a -33″. Tomassini da due: 13-19 a -17″. La preghiera di Tassinari si ferma sul ferro. 13-19 al 10′.

Tripla di Johnson, che sale a 11: 13-22. Tomassini dalla media: 13-24 a -9’09”. Tomassini per Johnson, che segna e subisce fallo: 13-26 a -8’39”. Time out Umana. Si riparte con Johnson in lunetta, che sbaglia l’aggiuntivo (è il primo errore al tiro dell’americano, che ha già arpionato sette rimbalzi). Marks per l’alley-oop sbagliato da Simioni. Tilghman va a segno dall’altra parte del campo: 15-26. Stefanini torna in lunetta per altri tre tentativi, fa 3/3: 18-26. Grande allontana nuovamente Rimini con una tripla: 18-29. Replica Tilghman da tre: 21-29. Anumba da due: 21-31. Marks sbaglia due triple di fila. Rimessa RBR con 3″ a disposizione, time out Rimini a -3’36”. Rimessa di Grande per la schiacciata di Anumba: 21-33. Altra schiacciata di Anumba, su assist di Marks: 21-35. Visintin fa 1/2 ai liberi: 22-35. 1/2 dalla lunetta anche per Anumba: 22-36. 1/2 anche per Tilghman: 23-36. Anumba torna in lunetta e fa ancora 1/2: 23-37. Assist di Visintin per Jonats, a segno da sotto: 25-37. Jonats dall’arco, sale a nove: 28-37 a -31″. Time out RBR. Grande per Anumba, a segno con il suo decimo punto: 28-39. Dellosto a segno con l’aiuto del ferro sul suono della sirena: 30-39 all’intervallo lungo.

Terzo fallo di Raffaelli. Rimbalzo offensivo e altri due punti per Anumba (che sale a 12): 30-41. Tripla di Grande e RivieraBanca torna sul +14: 30-44 a -8’16”. Time out Chiusi. Stefanini a segno da due: 32-44. Il tiro corto di Grande si trasforma in un assist per Johnson, che raccoglie il pallone e ne mette altri due: 32-46. Tilghman caparbio va fino in fondo: 34-46. Il terzo fallo di Tomassini manda in lunetta Tilghman, che fa 2/2 (sale 12): 36-46 a -5’54”. Antisportivo a Stefanini, Tassinari fa 2/2: 36-48. Correzione di Anumba sul tiro da tre sbagliato da Grande, e nuovo +14: 36-50. Tilghman ruba palla a Grande e va in contropiede, subendo fallo: dalla lunetta fa 2/2 (38-50). Apertura di Tassinari per la tripla di Anumba, che sale a 17: 38-53, +15, massimo vantaggio RBR. Canestro di Visintin: 40-53. Esce Tilghman per un problema al polso. Tripla di Tassinari per il +16, nuovo massimo vantaggio: 40-56 a -1’22”. Time out Umana. Raffaelli va in lunetta, 2/2: 42-56. Il fallo a rimbalzo in attacco di Jerkovic manda Masciadri in lunetta: 2/2 e 42-58. Terzo fallo di Visintin e due liberi per Tassinari, che fa 2/2: 42-60, +18, nuovo massimo vantaggio, a -5″. Stefanini imbuca da tre sul suono della sirena: 45-60 al 30′.

Due punti di Dellosto: 47-60. A segno Marks in appoggio (è il suo primo canestro dal campo): 47-62. Replica Visintin: 49-62. Fallo in attacco di Marks. Anumba va in lunetta e fa 1/2: 49-63 a -7’48”. Intanto rientra Tilghman. Stefanini ai liberi fa 2/2: 51-63. Quarto fallo di Tomassini a -7’38”. Grande scambio Anumba-Johnson-Anumba, canestro e fallo subito per il numero 3: va anche l’aggiuntivo (51-66). Quarto fallo di Dellosto. Jerkovic fa 0/2 ai liberi. Stefanini ruba palla e va in contropiede, fallo di Tassinari: 2/2 per il numero 15 (53-66). Fallo di Grande su Tilghman a -5’26”. Time out RBR. Si riparte con Tilghman in lunetta: 2/2 e 55-66. Tripla di Tomassini: 55-69 a -4’45”. Stoppata in difesa e altro canestro in attacco per Johnson: 55-71 a -4’10”. Time out Umana. Jonats da sotto: 57-71. Ancora Johnson a segno: 57-73. Tripla di Stefanini, che sale a 20: 60-73. Canestro e fallo subito Johnson, che non capitalizza l’aggiuntivo: 60-75. Tripla di Tomassini: 60-78. Canestro di Stefanini: 62-78. Tripla di Marks: 62-81. Replica da tre Stefanini, che sale a 25 ed è il top scorer dell’incontro: 65-81. Finisce così. Vince RivieraBanca, che sale a 10 in classifica.

Doppia doppia per Johnson: 21 punti più 16 rimbalzi. 21 punti anche per Anumba. 12 per Tomassini. Rimini domina a rimbalzo: 44-28.

La gara sarà trasmessa in differita su Icaro TV (canale 18) questa sera (sabato) alle 23:00.

LA NOTA DI RBR

Il Barrio è con te, andiamo a vincere. Intonano a supporter dell’Rbr. E questa volta, con determinazione e continuità lungo tutti e i 40 minuti di gioco, la Rivierabanca può festeggiare: la squadra di coach Sandro Dell’Agnello si impone 65-81 sul parquet dell’Umana Chiusi e sblocca la classifica. Rimini chiude il 2023 con un ottimo segnale: si tratta della prima vittoria in trasferta di questa stagione. Ma gli spunti positivi sono molti: in primis il controllo senza mai sbandare di tutta la cronologia, poi l’impatto a rimbalzo e ancora i tanti attori protagonisti innescati durante la disputa. Alla fine mattatori risultano Johnson e Anumba entrambi autori di 21 punti, ma pesa l’impatto di Tomassini fino alla menzione per un Masciadri poco appariscente quanto granitico. Da segnalare la presenza in trasferta di circa 150 supporter riminesi, che hanno supportato il roster da dietro la panchina.

Visintin, Tilghman, Stefanini, Jonats e Bozzetto per l’Umana. Replica Dell’Agnello con il quintetto tipo: Grande, Marks, Anumba, Johnson e Simioni. Apre Johnson per Rimini e i muscoli dell’americano saranno un fattore nei primi minuti del match. Ancora Johnson per il 4 pari, poi è Grande a impattare 9-9 da tre per un inizio equilibrato. Johnson segna altri 4 punti, poi entra nella mischia Tomassini: il suo jumper vale l’11-15 a 2’42 per il +4 riminese. Coach Bassi si rifugia in time out, ma in uscita l’Rbr è più cinica: si segna a referto Tassinari, poi è Tomassini a chiudere il quarto per il 13-19. Chiusi male al tiro, 3/12 da due, 1/5 da tre. Un po’ meglio Rimini: 7/11 da due, 1/5 da tre. Ma gli ospiti hanno un controllo deciso dei rimbalzi 14-6.

A cavallo tra il primo e il secondo quarto l’Rbr completa un break di 9-0 che porta la Rivierabanca sul +13 (13-26) del momentaneo massimo vantaggio. Sono ancora Johnson e Tomassini gli uomini chiave. Grande va da tre per il 18-29. Poi la seconda parte del quarto diventa un Anumba contro tutti: Simon segna 10 punti in fila per i biancorossi dando lustro al suo repertorio. Canestro da due, poi due schiacciate in fila ed è massimo vantaggio +14 (21-35) a 2’44 dalla pausa lunga. Jonats con cinque punti in fila prova a dare una scossa ai suoi (28-37) e Dell’Agnello si rifugia subito in time out. Ancora Anumba 28-39, poi Dellosto consente ai toscani di andare negli spogliatoi con uno scarto inferiore alle dieci lunghezze (30-39).

Rimini riparte con il piglio giusto. Anumba più Grande: i cinque punti in fila valgono il nuovo +14 (30-44). Con solidità l’Rbr gestisce la cronologia di tutto il terzo periodo: Anumba sale ancora in cattedra e dopo il 36-50 infila anche la tripla del 38-53 che vale il +15. Nel finale di frazione il massimo vantaggio dei romagnoli si eleva fino al +18 (42-60) con Tassinari. Sullo scadere di tempo è Stefanini per l’Umana a infilare la tripla della speranza (45-60). Rbr in assoluto controllo a rimbalzo 33-23.

Negli ultimi 10 minuti la Rivierabanca questa volta non rischia praticamente mai. Fanno tremare una palla persa da Marks e un fallo in attacco di Tomassini, ma Rimini ritrova ben presto la direzione corretta: incidono il 2+1 di un Anumba in versione supereroe e una tripla della sicurezza di Tomassini che vale il 55-69. A ruota show di Johnson e i biancorossi toccano nuovamente il +15 (60-75). A mettere il punto esclamativo ci pensa Marks, per il 62-81. A chiudere il match una tripla di un ottimo Stefanini: 65-81. Rimini espugna il parquet di Chiusi.

