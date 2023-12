🔊 Ascolta l'audio

SANGIULIANO CITY-SAMMAURESE 2-1

IL TABELLINO

SANGIULIANO CITY: Manfrin, Milan, Girgi, Palesi, Anton, Bruzzone, Atzeni, Briski, Makni, Qeros, Cogliati. A disp.: Barotac, Ronchi, Annoni, Lupano, Vassallo, Sighinolfi, Salzano, Brogno, Vaccarella. All. Ciceri.

SAMMAURESE: Ravaioli, Scanagatta, Bolognesi, Scalini, Morri, Sedioli, Gasperoni, Nisi, Montesi, Campagna, Misuraca. A disp.: Molinaro, Canalicchio, Guidi, Casadei, Maltoni, Tamai, Capicchioni, Frosio, Pacchioni. All. Taccola.

Marcatori: 5′ Atzeni, 77′ (rig.) Gasperoni, 86′ (rig.) Salzano.

Espulso: Morri.

CRONACA E COMMENTO

Nell’ultimo impegno del 2023 la Sammaurese capitola in Lombardia. Infatti allo stadio Guazzelli di Riozzo, frazione di Cerro al Lambro, il Sangiuliano City batte 2-1 i giallorossi.

Pronti via e la compagine milanese trova il vantaggio con Atzeni, a segno dopo soli 5′ di gioco e in grado di interrompere l’iniziale fase di studio. La truppa di Taccola non ci sta e prova immediatamente a controbattere, ma, nella migliore delle circostanze createsi nei minuti successivi, Scanagatta crossa in mezzo senza trovare l’apporto di alcun compagno. La pressione dei romagnoli continua, anche se le occasioni latitano: chance importante prima dell’intervallo (38′), quando Campagna in area tenta di risolvere un batti e ribatti e calcia con sicurezza, palla che esce di poco sfiorando il palo alla destra di Manfrin. Si va negli spogliatoi sotto di un gol.

In avvio di ripresa i locali cercano di chiudere la contesa, tuttavia non concretizzano un paio di occasioni. La Sammaurese a questo punto alza il baricentro e, non sfruttata una combinazione Montesi-Guidi, pareggia su rigore al 77′: Maltoni si smarca in area e viene atterrato, sul dischetto si presenta Gasperoni, che spiazza l’estremo difensore locale. La formazione guidata da Ciceri nel finale di gara ha però la forza di vincere la sfida con un altro penalty, concesso per fallo di Morri (espulso) e trasformato da Salzano (86′).

La Sammaurese tornerà in campo nel weekend dell’Epifania a Certaldo, in Toscana.