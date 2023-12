San Marino Academy: sarà scontro diretto fra i ragazzi della Primavera 4 ed il Trento

🔊 Ascolta l'audio

SETTORE FEMMINILE

La Primavera è pronta a tornare in campo dopo un fine settimana privo di impegni ufficiali. Le giovani Titane ripartono dall’1-5 rimediato in casa della Sampdoria, poi commutato in una vittoria a tavolino (3-0) che ha consentito loro di scavalcare in classifica proprio le Blucerchiate e di staccare la Lazio. L’avversario della 9a di campionato sarà la Fiorentina, attesa a Domagnano alle 14:30 di domenica. La partita sarà live, con telecronaca integrale, su Titani.TV. In diretta sulla medesima piattaforma anche la sfida casalinga delle Under 17, galvanizzate dalla vittoria centrata nello scontro diretto e più che mai determinate a mantenere il proprio vantaggio nei riguardi del Cesena. A far visita alle ragazze di Giacomo Piva sarà il Montanara Calcio Ducale61, attuale fanalino del raggruppamento. Si gioca alle 15:00 di sabato a Domagnano. Esattamente un’ora dopo prenderà il via la sfida esterna delle Under 15. Le ragazze di Del Mastro vengono da due vittorie consecutive e dovranno attingere a tutto l’entusiasmo derivante da questo filotto per destreggiarsi al meglio contro un Cesena che guida la classifica del girone a pari punti con l’Imolese. Si gioca a Savignano. La ricerca della continuità è anche nei pensieri delle Under 12, che per la decima e ultima giornata della Fase Autunnale dovranno vedersela con il Tre Penne/Virtus. Teatro della sfida, il campo di Faetano; fischio d’inizio alle 15:00 di sabato.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Da qualche tempo viaggiano a pari punti con il Trento e adesso è finalmente giunta l’ora dello scontro diretto. I ragazzi della Primavera si preparano a far visita ai rivali sull’onda delle tre vittorie consecutive conseguite contro Legnago Salus, Sestri Levante e Novara. La sfida, valevole per la 10a giornata di campionato, offre anche un’interessantissima visuale sulle posizioni da podio. Si gioca in Trentino: palla al centro alle 12:00 di sabato. C’è la voglia di riscatto, invece, nei pensieri degli Under 17, chiamati a misurarsi con il Mantova, padrone di casa della sfida che andrà in scena domenica alle 14:30. Gli Under 15 tornano in campo dopo la sosta dovuta agli impegni della Nazionale. Anche la squadra di Magnani riparte dalla trasferta di Mantova. La sfida si giocherà domenica alle 11:00; mercoledì, poi, i giovani Titani torneranno in campo per il recupero dell’11a giornata, in questo caso a Dogana contro il Fiorenzuola (ore 15:00). Agli Under 16 il compito di aprire questo week-end di gare con la sfida casalinga contro il Legnago Salus, ospite dei ragazzi di Vangelista venerdì alle 12:00 a Dogana.

Campionato regionali e provinciali

Tra i pochi impegni casalinghi delle squadre partecipanti a campionati provinciali e regionali, merita una menzione particolare quello degli Under 15 Provinciali di Baschetti, a caccia del 10° risultato utile consecutivo e attesi dall’incrocio con l’Accademia Marignanese, che sarà live con telecronaca su Titani.TV. Si gioca come di consueto a Domagnano alle 10:30 della domenica. Gli Under 15 Provinciali “B” saranno invece impegnati in esterna, e al sabato. La squadra di Valentini farà visita al River Delfini con l’obiettivo di dare seguito al successo ottenuto nel turno precedente. Il fischio d’inizio sarà emesso alle 15:30. Esattamente nello stesso momento prenderà il via anche la gara degli Under 14 Provinciali “A”, ospiti del Verucchio. Lo stesso avversario si parerà sulla strada degli Under 19 Provinciali, a caccia del quarto successo di fila. In questo caso si gioca per il recupero della 6a giornata di campionato. La squadra di Venerucci sarà impegnata in trasferta, per una sfida che avrà inizio alle 15:00 di sabato. Domenica mattina toccherà agli Under 14 a nove scendere in campo per la sfida dell’11a giornata, che nel loro caso significherà fare gli onori di casa, a Dogana, nei riguardi dello Sporting Club Vallesavio, atteso alle 10:30. Mezz’ora dopo saranno gli Under 13 Professionisti a ricevere i pari età del Parma per l’incrocio della giornata numero 13, in questo caso al Crescentini di Fiorentino. Fermi per la sosta invernale gli Allievi Provinciali e gli Under 14 Professionisti.

SETTORE FUTSAL

Solo il campionato Under 19 nel fine settimana dei ragazzi del futsal, attesi dalla trasferta in casa del Futsal Sassuolo. La squadra emiliana riceverà i ragazzi di Selva domenica mattina alle 11:00. Rinviata invece al 22 dicembre (ore 19:30) la gara della 10a giornata Under 21 in casa del X Martiri.

