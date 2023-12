San Marino Academy: decimo risultato utile consecutivo per gli Under 15 Provinciali “A”

🔊 Ascolta l'audio

SETTORE FEMMINILE

Le Under 12 vincono il Girone Bianco nella fase Autunnale del Campionato Sammarinese. Già in testa al raggruppamento prima della gara di sabato, le ragazze di Argilli hanno difeso il primato vincendo due frazioni su tre e scrivendo un complessivo 5-2. Nel primo tempo è 2-2 con il Tre Penne/Virtus, frutto di un doppio botta e risposta. Apre Chiaruzzi dopo 2’, replica Serena Forcellini un paio di minuti dopo. Il nuovo vantaggio del Tre Penne/Virtus lo firma Maiani, la seconda risposta biancoazzurra arriva ancora ad opera di Forcellini. La stessa numero 9 sarà anche la firmataria del successo di misura conquistato dalle giovanissime Titane nella terza frazione di gioco. Il 2-0 della seconda è invece frutto della doppietta di Aida D’angeli. Il Cesena impone la legge della capolista nel campionato Under 15. Nulla da fare per le ragazze di Del Mastro, cui non riesce l’impresa. A Savignano finisce 11-0: le reti bianconere sono di Cantore, Spanò, Ciccioni, Magnani (doppietta), Di Biasi (doppietta), Toni (doppietta), Greggi e Beddar. Stravincono invece le Under 17 nel match testa-coda con il Montanara. Terenzi è la più ispirata fra le Titane: 7 delle 17 marcature totali della compagine biancoazzurra sono sue. Sugli scudi anche Paone, che entra a referto quattro volte; tripletta per Zanotti e doppietta per Demiraj. Marcatura singola, infine, per Toraldo. Le ragazze della Primavera vengono superate in rimonta dalla Fiorentina. È un’ex a dare il massimo dispiacere alla compagine biancoazzurra. Le Titane passano in vantaggio dopo appena 2’ grazie a Stoico; il pareggio viola arriva poco prima del quarto d’ora con Ciabini. La gara si mantiene in equilibrio fino al 69’, quando Alice Zaghini – cresciuta calcisticamente nelle giovanili biancoazzurre prima del trasferimento in Toscana – indovina, su corner, l’incornata da tre punti.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Il Trento fa suo lo scontro diretto della 10° giornata del campionato Primavera 4. I padroni di casa si impongono sui ragazzi di Cancelli per 3-0. La doppietta di Del Piero spiana la strada al Trento già nel primo tempo. Il sigillo di Shima arriva al 1’di recupero, vale a dire mezz’ora dopo che l’Academy era rimasta in dieci per il rosso comminato a Muratori. Cadono anche le altre tre formazioni impegnate in campionati nazionali. Il Mantova vince 2-0 nella categoria Under 17, mandando a referto Cinetti e Stambolliu. È 3-1 invece nella categoria Under 15: qui i ragazzi di Magnani trovano il modo di replicare, con Cervellini, al vantaggio lombardo firmato Ermodni. L’allungo decisivo arriva nella ripresa ed ha un firmatario unico, Boukerout, a segno due volte fra il 77’ e il 79. Ripetuto botta e risposta fra le formazioni Under 16 di San Marino Academy e Legnago Salus. I Titani, padroni di casa, trovano un vantaggio-lampo con Tamagnini. Al 10’ replica Stocco. Laaroussi completa la rimonta veneta al 50’, ma la San Marino Academy trova il modo di riportarsi sulla linea di galleggiamento con Montali. Non basterà alla squadra di Vangelista per ottenere un risultato utile, perché l’ultima parola sul match sarà ancora del Legnago Salus: il colpo da tre punti arriva al 73’ ed ha la firma di Casillo.

Campionati regionali e provinciali

Il Verucchio ferma gli Under 19 Provinciali dopo tre vittorie di fila. Il veleno è nella coda del match per i ragazzi di Venerucci, in vantaggio con Ciacci e ripresi da Fraternali, prima che Ferrari, al 4’ di recupero, piazzi il colpo letale. C’era il Verucchio anche nell’agenda degli Under 14 “A”, in grado di riprendere due volte i pari età rosanero. Finisce infatti 2-2 a San Martino dei Mulini: vantaggio locale Cardinali, risposta ospite con Achilli. Nella ripresa, nuovo vantaggio del Verucchio con Mosca, nuova replica biancoazzurra con Renzi. Larga vittoria invece per gli Under 14 a nove nel match casalingo con lo Sporting Club Vallesavio. Il 6-2 è scritto, sponda sammarinese, da Liotta (doppietta), Muccioli (doppietta), Guerra e Molari. Sull’altro fronte vanno a segno Ottaviani e Urbini. Troppo Parma per gli Under 13 Professionisti, superati 4-0 dai Ducali a Fiorentino. Gli ospiti si prendono di forza la prima e la seconda frazione di gioco scrivendo, rispettivamente, un 2-0 e un 3-0. A segno la San Marino Academy nel terzo tempo con Berardinelli, che mitiga il nuovo successo emiliano (3-1). È 3-0 per il Parma, infine, nella quarta ed ultima frazione di gioco. Non va meglio agli Under 15 Provinciali di Valentini, superati 5-0 fuori casa dal River Delfini, che manda a segno Cicognani, Monti (doppietta) e Longo (doppietta). Chi invece prosegue imperterrita nel solco della continuità è la formazione degli Under 15 Provinciali “A”, in grado di infilare, ieri mattina, il decimo risultato utile consecutivo (su undici gare disputate). Stavolta la banda di Baschetti se la cava in rimonta. L’Accademia Marignanese trova infatti il primo vantaggio grazie a Baldini. Lo 0-1 resiste fino alle prime battute della ripresa: Gasperoni si incarica del pareggio biancoazzurro, Gritti del sorpasso. A mettere in ghiaccio il successo pensa invece Maiani.

SETTORE FUTSAL

È a dir poco avvincente il confronto della 6° giornata Under 19 fra Futsal Sassuolo e San Marino Academy. Il 5-5 finale è il frutto di uno scambio di colpi che praticamente non ha soluzione di continuità. Andando con ordine, è il Futsal Sassuolo a trovare il primo vantaggio con Guidetti quando sono passati appena 3’. A stretto giro arrivano la risposta di Rocco Mularoni e la contro risposta di Giuliano per il 2-1 neroverde. Cavalli e Paciletti, nello spazio di neanche 2’, co-firmano la rimonta della banda di Selva. Ma non è l’ultima parola sul primo tempo: quella ce l’ha nuovamente il Futsal Sassuolo, in grado di trovare il pari prima del riposo grazie ad Ekue. La rete della doppietta personale di Giuliano è quella che vale la contro-rimonta del Sassuolo all’alba della ripresa. Anche qui la San Marino Academy non sta a guardare, ma risponde con Nicolò Mularoni. Finita? No, perché il Sassuolo ne ha ancora per portarsi in vantaggio per la terza volta nel match, ringraziando nuovamente la vena di Giuliano. C’è margine, però, per l’ennesima reazione della compagine sammarinese, che con Rocco Mularoni (doppietta per lui) scrive il definitivo 5-5, risultato che permette ai Titani di allungare la loro striscia di risultati utili consecutivi.

Campionato femminile Primavera 1, 9. giornata | San Marino Academy – Fiorentina Women 1-2

IL TABELLINO

SAN MARINO ACADEMY: Basile; Spataro, Giannotti (dall’81’ Benedettini), Ghio, Lombardi, Bruciaferri (dal 59’ Yazici), Stoico, De Marsico (dall’81’ Gianni), Cuciniello, D’Angelo, Sardo. A disposizione: Gallesio, Falvo, Ceppari, Luccaroni, Penta, Rizzi. Allenatore: Filippo Zaghini.

FIORENTINA WOMEN: Bartalini, Vernocchi, Bossi, Zaghini, Lombardi, Anastasi (dal 70’ Volpatti), Bedini (dall’89’ Masini),Marilia, Ciabini, Penna, Toma (dal 46’ Barsali). A disposizione: Zuluri, Meacci, Palicca, Mensuali, Sarti, Lunghi. Allenatore: Nicola Melani.

Arbitro: Lorenzo Montefiori di Ravenna.

Assistenti: Alessandro Concettini e Claudiu Fecheta di Faenza.

Marcatori: 2’ Stoico, 14’ Ciabini, 69’ Zaghini.

Ammoniti: Ghio, Bartalini, D’Angelo, Bossi.

Campionato maschile Primavera 4, 10. giornata | Trento – San Marino Academy 3-0

IL TABELLINO

TRENTO: Di Giorgio; Stankov, Pedergnana (dal 62’ Dedeli), Puzic, Festi, Miola (dal 59’ Grassetti), Chanii, Benallal, Del Piero (dall’84’ Shima), Ruffato (dal 59’ Zanon), Sartori (dal 59’ Schneider). A disposizione: Broseghini, Abdiju, Giannotti, Piazza. Allenatore: Joan Moll Moll.

SAN MARINO ACADEMY: Casadei; Zafferani, A. Riccardi, Biondi (dal 46’ Valli Casadei), M. Ciacci, Medri, Caverzan (dal 78’ Celli), Molinari (dal 46’ Muratori), Moretti (dal 78’ Giacopetti), Righi, Ricci. A disposizione: Chiarabini, F. Ciacci, S. Riccardi, Renzi, Gasperoni. Allenatore: Nicola Cancelli.

Arbitro: Marco Claus di Trento.

Assistenti: Andrea Sartori di Trento, Elena Biagi di Arco Riva.

Marcatori: 3’ e 40’ Del Piero, 90+1’ Shima.

Ammoniti: M. Ciacci, Chanii, Schneider.

Espulsi: Muratori (rosso diretto).

Campionato Under 17 Serie C, 12. giornata | Mantova – San Marino Academy 2-0

IL TABELLINO

MANTOVA: Fratti; Storti (dal 46’ Santinato), Pavesi, Pini, Grandi (dall’88’ Fantoni), Stambolliu, Malcisi (dal 46’ Allushi), Baraldi, Cinetti (dall’80’ Banna), Pizzo (dall’88’ Turbati), Zorzella. A disposizione: Ferrari. Allenatore: Filippo Baiocchi.

SAN MARINO ACADEMY: Casadei; Forcellini (dall’80’ P. Valentini), Bindi, Bugli, Battistoni, Marani, Nicolini (dal 46’ Tamagnini), Pasolini (dal 73’ Meloni), Protti, Dell’Amore (dall’80’ Faetanini), F. Valentini (dal 73’ Zavoli). A disposizione: Pericoli, Casali. Allenatore: Alessandro Loris Bonesso.

Arbitro: Riccardo Guarneri di Brescia.

Marcatori: 64’ Cinetti, 79’ Stambolliu.

Assistenti: Andrea Rappini e Mirko Di Nuzzo di Mantova.

Ammoniti: Zorzella.

Campionato Under 16 Serie C, 10. giornata | San Marino Academy – Legnago Salus 2-3

IL TABELLINO

SAN MARINO ACADEMY: Cenci; Delvecchio, Mirchev, Pennacchini (dal 64’ Berardinelli), Montali (dal 79’ Zavoli), Meloni, Podeschi, Deronjic, Grandoni, Tamagnini (dal 53’ Raschi), Canarezza (dal 53’ Markay). A disposizione: Giulianelli, Guidi, Baldazzi, Molinari, D’Angeli. Allenatore: Andrea Vangelista.

LEGNAGO SALUS: Pennacchioni; Scaglioni (dal 41’ Ferraresi), Zonzan (dal 41’ Scarsetto), Dalla Libera, Casillo, Graziadio (dal 49’ Di Carlo), Scappini (dal 49’ Laaroussi), Veronese, Rizzi, Maramarco, Stocco (dal 60’ Natali). A disposizione: Castaldo, Ndala, Chafei. Allenatore: Manuel Segala.

Arbitro: Giorgio Piraccini di Cesena.

Assistenti: Gabriele Cortese e Gabriele Pette di Bologna.

Marcatori: 1’ Tamagnini, 10’ Stocco, 50’ Laaroussi, 68’ Montali, 73’ Casillo.

Ammoniti: Podeschi, Grandoni.

Campionato Under 15 Serie C, 12. giornata | Mantova – San Marino Academy 3-1

MANTOVA: Favalli; Baglieri (dal 41’ Ongari), Bonaccio, Scaravaggi (dal 53’ Caruso), Pavan, Kazazi, Negri (dal 41’ Odunga), Benducci (dal 65’ Soragna), Bouchari (dall’80’ Capelli), Boukerout, Ermodni. A disposizione: Bressan, Benlagha, El Kissani. Allenatore: Riccardo Nizzola.

SAN MARINO ACADEMY: Bucci; Valentini (dal 56’ Gheno), Muccioli (dal 70’ Guidi), Tombini, Pala, Giuccioli, Cika, Cervellini (dal 56’ Partisani), Marra (dal 49’ Raschi), Ciacci (dal 70’ Balsimelli), Zavoli (dal 49’ Carloni). A disposizione: Frisoni. Allenatore: Matteo Magnani.

Arbitro: Nicholas Sottile di Brescia.

Assistenti: Giovanni Amico e Cristian Antonini di Brescia.

Marcatori: 6’ Ermodni, 19’ Cervellini, 77’ e 79’ Boukerout.

Ammoniti: Scaravaggi, Pala, Benducci, Soragna.

