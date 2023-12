San Marino Academy, dall'Hellas arriva Kristin Carrer: "Contenta di questa nuova avventura"

🔊 Ascolta l'audio

La Prima Squadra femminile accoglie tra le sue file Kristin Carrer. L’ex Hellas Verona è il primo dei rinforzi invernali forniti a mister Venturi. Classe 2002, torinese di nascita, cresciuta nelle giovanili della Juventus e poi passata alla Sampdoria (con cui ha esordito in Serie A) prima di trasferirsi alla Sassari Torres, al Ravenna e all’Hellas Verona, Kristin vanta già un certa esperienza nel campionato cadetto, a dispetto della giovane età. Esperienza che metterà a disposizione del gruppo, ‘mixandola’ naturalmente con le sue qualità tecniche e con la voglia di prendersi un ruolo da protagonista che una serie di infortuni le ha purtroppo negato in questa prima metà di stagione.

“Sono molto contenta di intraprendere questa avventura – le sue prime parole da Titana -. Avventura nel corso della quale ricercherò una crescita sia umana che calcistica. Purtroppo i miei ultimi mesi di attività sono stati condizionati dagli infortuni e penso di avere tanto da dimostrare. Confido nel fatto di potermi esprimere al massimo in questo ambiente.”

Giacomo Venturi avrà a disposizione una giocatrice ‘multitasking’. “Posso ricoprire diversi ruoli dal centrocampo in su – fa sapere la nuova arrivata –. Nelle giovanili ho fatto per tanti anni l’esterno alto. Successivamente sono stata impiegata più spesso in mezzo al campo. Ho buona tecnica e grande corsa. Soprattutto, cerco di essere una che non molla mai.”

Torinista di fede e bianconera per formazione calcistica (con la Juventus ha vinto un campionato Under 17, segnando anche il rigore decisivo in finale, oltre a due Tornei di Viareggio), Kristin non ha veri e propri idoli, ma modelli a cui ispirarsi, sì: “Ci sono dei giocatori e delle giocatrici che mi piacciono particolarmente per il modo di interpretare il loro ruolo e dai quali cerco di prendere ispirazione. Nel maschile, mi piace Piotr Zieliński. Nel femminile, invece, direi decisamente Valentina Cernoia.”

La squadra deve risalire una classifica che per adesso non le sorride. Un passo importante è stato compiuto prima della sosta, in casa della Freedom. Alla ripresa le Titane troveranno sul loro cammino la Lazio, ovvero una delle due capolista. “Niente male partire con la Lazio – commenta Carrer –. È una sfida tosta ma allo stesso tempo stimolante. In questi giorni, con le nuove compagne, si parlava proprio della voglia di compiere un’impresa. E fare risultato con la Lazio lo sarebbe di certo. Ritengo che sia una sfida difficile, ma non impossibile. E anche la missione risalita è qualcosa che regala stimoli. Ricordo che a Ravenna ci davano per spacciate e invece facemmo un gran bel campionato. Qui vedo alcune somiglianze con quell’ambiente, ad iniziare dal gruppo molto giovane, che penso sia un valore aggiunto. Tutte abbiamo grinta e voglia di dimostrare. Sono certa che faremo un’ottima seconda metà di stagione.”

Ufficio Stampa San Marino Academy