RivieraBanca Rimini-Unieuro Forlì: diretta testuale

L’ultimo impegno casalingo del 2023 di RBR è la sfida per eccellenza: il derby con Forlì. All’andata non bastarono 40 minuti, e l’Unieuro ebbe la meglio dopo un overtime (75-68). Al Flaminio è il RivieraBanca Day: non valgono le tessere di abbonamento e i giocatori di casa indossano speciali divise che poi saranno oggetto di un’asta benefica. Assente in casa Forlì l’americano Allen.

Per Rimini partono Grande, Marks, Anumba, Johnson e Simioni. Forlì risponde con Valentini, Zampini, Pollone, Johnson e Zilli.

La partita. Il primo canestro è una tripla di Xavier Johnson: 0-3. Replica Justin Johnson: 3-3. Anumba vola a canestro e subisce fallo. L’aggiuntivo va: 6-3. Arresto e tiro di Zampini: 6-5. Entrata non ostacolata di Marks: 8-5. Il canestro di Johnson fa doppiare nel punteggio Forlì: 10-5. Zampini da due: 10-7. La tripla di Valentini vale il pareggio: 10-10 a -5’40”. Justin Johonson ancora a segno: 12-10. Tripla di Grande, che subisce anche fallo e dalla lunetta completa l’azione da quattro punti: 16-10 a -4’41”. Simioni fa 1/2 ai liberi: 17-10. Grande da due: 19-10. Time out Forlì a -3’11”. Radonjic dall’arco: 19-13. Replica Grande da tre: 22-13. Cinciarini da tre: 22-16. Radonjic da due: 22-18. Justin Johnson fa 2/2 ai liberi: 24-18. Marks va in lunetta a -1’00” dalla fine: 2/2 e 26-18. Radonjic ai liberi fa 2/2: 26-20. Radonjic da tre (tocca già quota 10): 26-23 al 10′.

Due punti per Pascolo: 26-25. Time out RBR a -9’03”. Correzione di Pascolo e sorpasso ospite: 26-27. Justin Johnson da due: 28-27. Tripla di Justin Johnson, che sale a 14: 31-27. Ancora Pascolo dalla media: 31-29. Simioni fa 2/2 dalla lunetta: 33-29. Tripla di Cinciarini dall’angolo: 33-32. Tripla di Simioni: 36-32. Zampini vola in contropiede: 36-34. Tripla di Marks: 39-34. Zampini ai liberi fa 1/2: 39-35 a 4’00”. Canestro e fallo subito per Marks, ma prima dell’aggiuntivo c’è time out (Forlì): 41-35 -3’36”. Marks completa l’azione da tre punti e sale a 10: 42-35. Xavier Johnson va in lunetta per due liberi, 1/2: 42-36. Coast to coast di Zampini: 42-38 a -2’09”. Time out Rimini. Justin Johnson in lunetta fa 2/2: 44-38. Marks ai liberi fa 2/2: 46-38. Anche Tomassini fa 2/2, RBR a +10: 48-38. Xavier Johnson ai liberi fa 0/2. Il terzo fallo di Simioni manda Zampini in lunetta: 2/2, 48-40. Ultimo pallone per Rimini, canestro di Grande. Al 20′ il tabellone segna 50-40.

Per RivieraBanca 8/20 (40%) da due, 6/9 (66,7%) da tre e 16/17 (94,1%) ai liberi. Per l’Unieuro 8/18 (46,7%) da due, 6/12 (50%) dall’arco e 6/10 (60%) dalla lunetta. 19-14 per Rimini a rimbalzo.

Cinciarini da due: 50-42. Ancora Cinciarini da due: 50-44. Tripla di Grande: 53-44. Stoppata di Anumba a Xavier Johnson. Tripla di Pollone: 53-47. Zampini in contropiede, dopo un errore di Marks: 53-49 a -5’56”. Time out Rimini. Zampini da tre: 53-52. Assist di Zampini per Xavier Johnson e sorpasso forlivese: 53-54. Terzo fallo di Radonjic. Invenzione di Tassinari: 55-54 a -2’00”. Pascolo da sotto: 55-56. Tripla di Tomassini: 58-56. Replica Radonjic: 58-59. Terzo fallo di Masciadri. Quarto fallo di Tassone. La tripla di Tomassini sul suono della sirena non va. 58-59 (8-19 il parziale) al 30′.

Tripla di Radonjic: 58-62. Marks da due: 60-62. Tripla di Xavier Johnson: 60-65. Terzo fallo di Cinciarini, Marks in lunetta fa 1/2: 61-65 a -6’28”. Canestro di Cinciarini: 61-67 a -6’10”. Time out Rimini. Tripla di Grande, che prova a suonare la carica: 64-67. Terzo fallo di Valentini. Rimbalzo offensivo e due punti per Justin Johnson: 66-67. Fallo in attacco di Cinciarini, quarto fallo. Time out Forlì a -5’12”. Terzo fallo di Simioni. Pollone raccoglie il pallone dopo un tiro cortissimo e imbuca due punti: 66-69. Tripla di Pascolo: 66-72. Marks da due: 68-72. Canestro di Zampini: 68-74. Ultimi due minuti. Tripla di Zampini: 68-77 a -1’43”. Xavier Johnson ai liberi fa 1/2: 68-78 a -1’02”. Quarto fallo di Masciadri, due liberi per Cinciarini, che fa 2/2: 68-80 a -43″. Time out RBR.

Il derby sarà trasmesso in differita su Icaro TV (canale 18) questa sera alle 23:00 e domenica alle 20:35.