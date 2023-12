RivieraBanca Rimini-Unieuro Forlì 68-80

🔊 Ascolta l'audio

RivieraBanca Basket Rimini-Unieuro Forlì 68-80 (26-23, 24-17, 8-19, 10-21)

IL TABELLINO

RivieraBanca Basket Rimini: Justin Johnson 18 (4/9, 2/3), Alessandro Grande 17 (2/4, 4/8), Derrick Marks 17 (4/11, 1/10), Alessandro Simioni 6 (0/2, 1/1), Giovanni Tomassini 5 (0/3, 1/5), Simon Anumba 3 (1/1, 0/0), Andrea Tassinari 2 (1/2, 0/0), Stefano Masciadri 0 (0/0, 0/3), Alessandro Scarponi 0 (0/1, 0/0), Tommaso Lombardi 0 (0/0, 0/0), Simone Bonfè 0 (0/0, 0/0), Adamu adam Abba 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 17 / 19 – Rimbalzi: 32 9 + 23 (Justin Johnson 12) – Assist: 9 (Derrick Marks 3).

Unieuro Forlì: Federico Zampini 21 (6/8, 2/3), Todor Radonjic 16 (1/1, 4/5), Daniele Cinciarini 14 (3/5, 2/4), Davide Pascolo 11 (4/6, 1/1), Xavier Johnson 10 (1/10, 2/2), Luca Pollone 5 (1/1, 1/5), Fabio Valentini 3 (0/3, 1/4), Maurizio Tassone 0 (0/1, 0/2), Giacomo Zilli 0 (0/1, 0/0), Michele Munari 0 (0/0, 0/0), Kadeem Allen 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 9 / 14 – Rimbalzi: 36 7 + 29 (Xavier Johnson 13) – Assist: 12 (Luca Pollone 3).

I RISULTATI DELLA 16a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A2 GIRONE ROSSO E LA CLASSIFICA

CRONACA E COMMENTO

L’ultimo impegno casalingo del 2023 di RBR è la sfida per eccellenza: il derby con Forlì. All’andata non bastarono 40 minuti, e l’Unieuro ebbe la meglio dopo un overtime (75-68). Al Flaminio è il RivieraBanca Day: non valgono le tessere di abbonamento e i giocatori di casa indossano speciali divise che poi saranno oggetto di un’asta benefica. Assente in casa Forlì l’americano Allen.

Per Rimini partono Grande, Marks, Anumba, Johnson e Simioni. Forlì risponde con Valentini, Zampini, Pollone, Johnson e Zilli.

La partita. Il primo canestro è una tripla di Xavier Johnson: 0-3. Replica Justin Johnson: 3-3. Anumba vola a canestro e subisce fallo. L’aggiuntivo va: 6-3. Arresto e tiro di Zampini: 6-5. Entrata non ostacolata di Marks: 8-5. Il canestro di Johnson fa doppiare nel punteggio Forlì: 10-5. Zampini da due: 10-7. La tripla di Valentini vale il pareggio: 10-10 a -5’40”. Justin Johonson ancora a segno: 12-10. Tripla di Grande, che subisce anche fallo e dalla lunetta completa l’azione da quattro punti: 16-10 a -4’41”. Simioni fa 1/2 ai liberi: 17-10. Grande da due: 19-10. Time out Forlì a -3’11”. Radonjic dall’arco: 19-13. Replica Grande da tre: 22-13. Cinciarini da tre: 22-16. Radonjic da due: 22-18. Justin Johnson fa 2/2 ai liberi: 24-18. Marks va in lunetta a -1’00” dalla fine: 2/2 e 26-18. Radonjic ai liberi fa 2/2: 26-20. Radonjic da tre (tocca già quota 10): 26-23 al 10′.

Due punti per Pascolo: 26-25. Time out RBR a -9’03”. Correzione di Pascolo e sorpasso ospite: 26-27. Justin Johnson da due: 28-27. Tripla di Justin Johnson, che sale a 14: 31-27. Ancora Pascolo dalla media: 31-29. Simioni fa 2/2 dalla lunetta: 33-29. Tripla di Cinciarini dall’angolo: 33-32. Tripla di Simioni: 36-32. Zampini vola in contropiede: 36-34. Tripla di Marks: 39-34. Zampini ai liberi fa 1/2: 39-35 a 4’00”. Canestro e fallo subito per Marks, ma prima dell’aggiuntivo c’è time out (Forlì): 41-35 -3’36”. Marks completa l’azione da tre punti e sale a 10: 42-35. Xavier Johnson va in lunetta per due liberi, 1/2: 42-36. Coast to coast di Zampini: 42-38 a -2’09”. Time out Rimini. Justin Johnson in lunetta fa 2/2: 44-38. Marks ai liberi fa 2/2: 46-38. Anche Tomassini fa 2/2, RBR a +10: 48-38. Xavier Johnson ai liberi fa 0/2. Il terzo fallo di Simioni manda Zampini in lunetta: 2/2, 48-40. Ultimo pallone per Rimini, canestro di Grande. Al 20′ il tabellone segna 50-40.

Per RivieraBanca 8/20 (40%) da due, 6/9 (66,7%) da tre e 16/17 (94,1%) ai liberi. Per l’Unieuro 8/18 (46,7%) da due, 6/12 (50%) dall’arco e 6/10 (60%) dalla lunetta. 19-14 per Rimini a rimbalzo.

Cinciarini da due: 50-42. Ancora Cinciarini da due: 50-44. Tripla di Grande: 53-44. Stoppata di Anumba a Xavier Johnson. Tripla di Pollone: 53-47. Zampini in contropiede, dopo un errore di Marks: 53-49 a -5’56”. Time out Rimini. Zampini da tre: 53-52. Assist di Zampini per Xavier Johnson e sorpasso forlivese: 53-54. Terzo fallo di Radonjic. Invenzione di Tassinari: 55-54 a -2’00”. Pascolo da sotto: 55-56. Tripla di Tomassini: 58-56. Replica Radonjic: 58-59. Terzo fallo di Masciadri. Quarto fallo di Tassone. La tripla di Tomassini sul suono della sirena non va. 58-59 (8-19 il parziale) al 30′.

Tripla di Radonjic: 58-62. Marks da due: 60-62. Tripla di Xavier Johnson: 60-65. Terzo fallo di Cinciarini, Marks in lunetta fa 1/2: 61-65 a -6’28”. Canestro di Cinciarini: 61-67 a -6’10”. Time out Rimini. Tripla di Grande, che prova a suonare la carica: 64-67. Terzo fallo di Valentini. Rimbalzo offensivo e due punti per Justin Johnson: 66-67. Fallo in attacco di Cinciarini, quarto fallo. Time out Forlì a -5’12”. Terzo fallo di Simioni. Pollone raccoglie il pallone dopo un tiro cortissimo e imbuca due punti: 66-69. Tripla di Pascolo: 66-72. Marks da due: 68-72. Canestro di Zampini: 68-74. Ultimi due minuti. Tripla di Zampini: 68-77 a -1’43”. Xavier Johnson ai liberi fa 1/2: 68-78 a -1’02”. Quarto fallo di Masciadri, due liberi per Cinciarini, che fa 2/2: 68-80 a -43″. Time out RBR. Finisce così, con la vittoria di Forlì: 68-80. L’Unieuro sale a quota 26, RivieraBanca resta a 8.

Negli ultimi due quarti RivieraBanca (a quota 50 all’intervallo lungo) ha segnato la miseria di 18 punti, subendone 40.

Per RBR 12/33 (36,4%) da due, 9/30 (30%) da tre e 17/19 (89,5%) ai liberi. Per Forlì 16/36 (44,4%) da due, 13/26 (50%) dall’arco e 9/14 (64,3%) dalla lunetta. 39-39 a rimbalzo.

Top scorer è Zampini con 21 punti. Per RBR 18 punti più 12 rimbalzi per Johnson, 17 punti per Marks e Grande.

Il derby sarà trasmesso in differita su Icaro TV (canale 18) questa sera alle 23:00 e domenica alle 20:35.

LA NOTA DI RBR

La sedicesima giornata, in occasione del Rivierabanca Day, vede il Flaminio ospitare il derby romagnolo, fra Rivierabanca Rimini e Unieuro Forlì. Il risultato vede prevalere gli ospiti con lo score finale di 68-80. Quintetto base per Dell’Agnello, per Forlì, invece, Zampini, Valentini, Pollone, X. Johnson e Zilli lo starting five, fuori per infortunio Kadeem Allen. Mattatore dell’incontro Zampini, il play forlivese, con 21 punti personali e una tripla che ha spento definitivamente le speranze locali di rivalsa sul finale. Ottima prestazione ospite anche di Radonjic (16 punti e 4/5 da tre punti). Per la Rivierabanca da segnalare i 18 punti e 12 rimbalzi di Justin Johnson, e i 17 per uno di Marks e Grande. Partita decisa nella seconda frazione, con i soli 18 punti segnati da Rimini che hanno pesato sull’economia del derby.

Pronti e via e i due Johnson della partita si iscrivono al match con una tripla ciascuno. Per Rimini l’attacco è decisamente energico e con Anumba, su scarico di Marks, segna due punti con libero supplementare (6-3 al 1’). Zampini con arresto e tiro da centro area con personalità, dall’altra parte Marks in penetrazione è efficace e va dritto al ferro (8-5 al 3’). J. Johnson dal post apporta altri due punti, ma Zampini in stato di grazia segna un canestro tutt’altro che facile. Valentini con il suo marchio di fabbrica, la tripla, impatta, prima che J. Johnson sblocchi il suo settimo punto dell’incontro (12-10 al 5’). A Valentini risponde Grande, con un folcloristico gioco da quattro punti portato a termine. Dal time out richiesto la partita avanza a suon di tiri da dietro i 6,75: Radonjic, Grande e Cinciarini gli autori. In chiusura di frazione serie di liberi, che vede marchiare il 2/2 a J. Johnson, Marks e Radonjic (10 punti nel quarto), prima che quest’ultimo chiuda il quarto con una bomba per il 26-23.

Pascolo in transizione su scarico di Cinciarini trova l’appoggio al tabellone ed un tap-in dello stesso corregge l’azione successiva di Valentini, per il sorpasso ospite (25-26 al 12’). Momento J. Johnson, cinque punti consecutivi per il nuovo vantaggio, ma Pascolo con 6 punti nel quarto tiene lì gli ospiti (31-29 al 14’). Dopodiché, due liberi di Simioni, un circus shot di Cinciarini da tre seguito subito ancora da una bomba di Simioni allungano il punteggio (36-34 al 16’). Attacchi fluidi in fase centrale di parziale: Marks dall’arco sentenzia e capitalizza la possibilità concessa dopo errore di Zampini dalla lunetta attaccando il ferro e subendo fallo, gioco da 3 punti (42-35 al 17’). X.Johnson, ancora, non capitalizza il massimo dalla lunetta, ma nell’azione successiva Zampini compensa l’errore con due punti in penetrazione centrale. Momento finale svoltosi in lunetta: 2/2 per J. Johnson, Marks, Tomassini e Zampini, ma poi Grande nell’azione terminale del 1° tempo trova due punti in lay up.

Secondo tempo che vede Forlì rientrare con un altro piglio. Cinciarini lo inaugura con quattro punti d’esperienza (50-44 al 22’). Grande ferma l’astinenza in attacco per Rimini da dietro i 6,75 dopo minuti di siccità, ma i forlivesi non demordono, con Pollone prima e Zampini poi in campo aperto rientrano in partita (53-49 al 25’). Zampini “on fire”, altra bomba per lui prima di accompagnare l’appoggio in solitaria di X. Johnson per il sorpasso ospite (53-54 al 26’). Tassinari chiude il parziale di 0-10 forlivese, ma Pascolo dall’altra parte c’è. Due bombe consecutive, una per parte, Tomassini e Radonjic ad arricchire le percentuali, leggermente sporcatosi da dopo l’intervallo che vanno a concludere anche il terzo quarto (58-59 al 29’).

Un Radonjic indiavolato trova una bomba in apertura, Rimini risponde con Marks in fade away (60-62 al 31’). X. Johnson, in un amen, glaciale dall’arco (60-65 al 34’). Coach Dell’Agnello costretto al time out per fermare la verve del secondo tempo ospite e, dopo il rientro, trova i frutti con una bomba di Grande ed un tap-in di J. Johnson in correzione su Marks, per il nuovo -1 che dà il preludio alla volata finale (66-67 al 35’). L’energia messa in campo da Forlì, però, per tutta la seconda parte del match, risulta essere maggiore: Pollone in prima battuta con due punti in emergenza, susseguita da una tripla di Pascolo e da un innocuo arresto e tiro di Marks (68-72 al 38’). Zampini show, dall’isolamento in angolo riesce a trovare la chiave, da tre punti, che imprime la spallata decisiva alla partita. Il derby, così, scivola via verso il suo epilogo, conclusosi sul risultato di 68-80 e la vittoria ospite.

Ufficio Stampa Rivierabanca Basket Rimini