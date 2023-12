Rimini-Gubbio: diretta testuale

🔊 Ascolta l'audio

RIMINI-GUBBIO 1-2 PARZIALE

IL TABELLINO

RIMINI: 91 Colombi, 4 Pietrangeli, 8 Delcarro (25′ st 44 Iacoponi), 9 Morra (39′ st 34 Ubaldi), 11 Cernigoi (25′ st 77 Selvini), 15 Gigli, 19 Semeraro, 23 Megelaitis, 33 Langella, 73 Lamesta (39′ st 25 Lombardi), 98 Lepri. A disp.: 22 Colombo, 5 Marchesi, 6 Gorelli, 14 Stanga, 37 Acampa, 70 Leoncini. All. Troise.

GUBBIO: 22 Vettorel, 3 Mercadante, 5 Mercati, 6 Casolari (22′ st 4 Tozzuolo), 7 Di Massimo (35′ st 9 Montevago), 10 Bulevardi, 11 Udoh (50′ st 25 Guerrini), 15 Signorini, 18 Chierico (36′ st 8 Rosaia), 21 Corsinelli, 31 Pirrello. A disp.: 77 Greco, 23 Di Marco, 27 Frey, 28 Spina, 33 Brogni. All. Braglia.

ARBITRO: Fabio Rosario Luongo di Napoli.

ASSISTENTI: Michele Piatti di Como e Cosimo Schirinzi di Casarano.

4° UFFICIALE: Alice Gagliardi di San Benedetto del Tronto

RETI: 11′ pt Di Massimo, 34′ st Udoh, 51′ st Ubaldi.

AMMONITI: Di Massimo, Casolari, Vettorel, Chierico, Corsinelli.

ESPULSO: 26′ st Semeraro per doppia ammonizione.

NOTE. Corner: 2-2. Spettatori: 2.924 (725 paganti e 2.199 abbonati).

I RISULTATI DELLA 19a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE C GIRONE B IN TEMPO REALE E LA NUOVA CLASSIFICA

CRONACA E COMMENTO

Rimini e Gubbio si ritrovano faccia a faccia al “Romeo Neri” per la seconda volta in questa stagione. La prima è stata il 5 ottobre per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di C e ha visto i biancorossi imporsi 1-0. In classifica le due squadre sono distanziate di due lunghezze: 23 per i romagnoli, 21 per gli umbri, che però devono recuperare la gara con la Recanatese. Troise ritrova Langella, che ha scontato la squalifica. Assenti Tofanari, Bouabre, Accursi, Rosini e Capanni.

La partita. Si gioca. Al 7′ Cernigoi può arrivare fino a dentro l’area, viene però chiuso da Pirrello un istante prima di calciare (con Morra libero davanti alla porta).

All’11’ il Gubbio passa grazie ad uno schema su punizione, dall’out di destra: Casolari tocca per Di Massimo, che supera Colombi sul primo palo. 0-1.

Al 17′ gli ospiti battono il primo corner della partita, nulla di fatto.

Al 22′ cross da sinistra, Semeraro cerca il controllo, palla a Bulevardi, che calcia fuori.

Al 23′ il Rimini perde un brutto pallone con Gigli: Chierico manda in porta Udoh, Colombi salva la porta con un super intervento.

Al 33′ Morra frena in area e prova a mettere in mezzo, Signorini devia in angolo, il primo per i biancorossi. Dalla bandierina la parabola di Lamesta è lunga per tutti.

Al 39′ Lamesta riceve al limite dell’area, ma il tiro non è degno della sua fama, Vettorel può recuperare senza problemi.

Al 44′ il Rimini batte il secondo angolo. Nulla di fatto.

Un minuto di recupero.

Si va all’intervallo con il Gubbio avanti di un gol.

Si gioca la ripresa. Al 5′ Lamesta illumina per Cernigoi, che tenta il lob, ma alza la mira. Occasionissima Rimini!

All’8′ Lamesta entra in area e anziché tirare cerca Morra, preso in controtempo. Altra opportunità sprecata dai biancorossi.

Al 19′ sugli sviluppi di una punizione dall’out di sinistra di Lamesta, Morra rimette al centro, la deviazione di Pietrangeli manda la sfera sulla parte bassa della traversa.

Al 25′ Di Massimo può entrare in area, frena e serve Corsinelli, che si divora il raddoppio alzando la mira dal dischetto. Rimini graziato!

Al 26′ Semeraro si lascia cadere in area, senza essere toccato da Chierico, e l’arbitro gli mostra il secondo giallo. Rimini in dieci.

Alla mezzora la punizione di Casolari è una telefonata per Colombi.

Al 33′ il tiro di Bulevardi è deviato in angolo.

Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina Bulevardi lascia partire una rasoiata dal limite, Colombi si supera ma nulla può sul tap-in da pochi passi di Udoh. Rimini 0-Gubbio 2.

Al 40′ Lombardi perde palla, Montevago va al tiro dalla distanza, sfera a lato.

Al 41′ Montevago vince il duello con Pietrangeli e va alla battuta, Colombi respinge.

Cinque i minuti di recupero. Gioco fermo per infortunio del direttore di gara.

Al 51′ Ubaldi accorcia le distanze insaccando da due passi. Rimini 1-Gubbio 2.

Il recupero si prolunga per l’infortunio a Signorini, rimasto a terra per oltre due minuti.