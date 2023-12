Picchiava da anni la compagna invalida. Arrestato 67enne

🔊 Ascolta l'audio

Le violenze andavano avanti ormai da anni ma la donna, invalida sulla sedia a rotelle, non aveva mai trovato la forza di denunciare il compagno. Fino allo scorso 23 novembre. In manette con l’accusa di maltrattamento in famiglia e lesioni è finito un uomo di 67 anni, residente a Rimini ma originario di Ruvo di Puglia. A notificargli l’ordinanza di custodia in carcere emessa dal gip Vinicio Cantarini, sono stati giovedì mattina gli agenti della polizia di stato al termine di un’indagine coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani. Il 67enne è difeso dall’avvocato Gilberto Martinini. Secondo le testimonianze raccolte dalla squadra mobile, le violenze dell’uomo nei confronti della convivente sarebbero partite già dal 2018 e lo scorso anno la donna era anche finita in ospedale con ferite al capo e al volto, ma non aveva mai voluto denunciare il compagno. A farle cambiare idea l’ultima aggressione subita lo scorso 23 novembre quando a salvarla è stato l’intervento di una vicina di casa che ha sentito le urla e alla quale è riuscita a sussurrare: “chiama la polizia, mi sta picchiando“. La donna, collocata in una struttura protetta, ha poi raccontato agli agenti le violenze subite e la sua paura di denunciare il compagno (“sono sola al mondo e non so dove andare“).