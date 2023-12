Palazzetto dello Sport di Cattolica Si lavora alla demolizione dell'ex bowling

🔊 Ascolta l'audio

La cabina Enel è stata realizzata e dopo le festività, a gennaio, partirà la demolizione della vecchia scuola Repubblica. E’ solo uno dei tanti cantieri in corso a Cattolica. In via del Porto si prosegue con l’escavazione per creare gli spazi su cui saranno realizzati i nuovi marciapiedi, nuova sede stradale con chicane e aree destinate alle alberature. In via Lombardiasono stati ultimati gli interventi di asfaltatura della strada. Ora in via Sicilia si procederà con la sistemazione del tappetino, mentre partono i lavori su via Umbria. Domani, invece, cominciano i lavori nella piazzetta delle Erbe con il posizionamento dei pozzetti, a cui seguirà l’asfaltatura del piazzale. Per questi lavori, non sarà possibile parcheggiare sull’area fino al termine degli interventi. Al Palazzetto dello Sport, nell’area ex Vgs, è in corso la demolizione delle sovrastrutture del bowling, come piste e tecnologie annesse.

Gru in movimento ai giardini De Amicis per la realizzazione della vasca di laminazione che darà a Cattolica una piazza-giardino più bella, ma anche un mare più pulito non appena entrerà in funzione l’impianto di raccolta e depurazione dell’acqua piovana. Nel cantiere tra via Rasi Spinelli e via Fiume si stanno realizzando i diaframmi perimetrali della vasca di prima pioggia. Svettano nel sito, i silos alti 10 metri installati per lo stoccaggio della bentonite. Il cantiere chiuderà con l’inizio della prossima stagione estiva per non interferire con le attività turistiche e riprenderà i primi di ottobre 2024.

“Abbiamo tanti cantieri aperti e tutti molto importanti – spiega la Sindaca Franca Foronchi – e stiamo lavorando a pieno regime per riqualificare e rendere sempre più bella, ordinata, funzionale e sostenibile la nostra città. Comprendiamo che possano esserci disagi per i cittadini, ma saranno premiati dalle migliorie che apporteremo alla nostra Cattolica”.