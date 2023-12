Nulla da fare per l'Omag-MT: Esperia Cremona espugna il Palamarignano (0-3)

🔊 Ascolta l'audio

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO-CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA 0-3 (27-29 25-27 20-25)

IL TABELLINO

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Giacomello 7, Nardo 3, Consoli 11, Turco 2, Ortolani 10, Parini 11, Meliffi (L), Pecorari 6, Ghibaudo 1, Urbinati (L), Cangini. Non entrate: Salvatori, Caforio. All. Bertini.

CREMONAUFFICIO ESPERIA CREMONA: Munarini 8, Taborelli 16, Rossini 10, Ferrarini 6, Turla’ 4, Piovesan 12, Gamba (L), Balconati, Coveccia, Felappi, Landucci. Non entrate: Zorzetto. All. Zanelli.

ARBITRI: Mesiano, Lorenzin.

NOTE – Durata set: 33′, 29′, 26′; Tot: 88′. MVP: Taborelli.

Top scorers: Taborelli V. (16) Piovesan A. (12) Consoli C. (11)

Top servers: Taborelli V. (4) Piovesan A. (1) Munarini M. (1)

Top blockers: Turla’ S. (2) Parini S. (2) Nardo A. (2)

CRONACA E COMMENTO

Doveva essere l’occasione per accorciare su Macerata. Invece, complici gli infortuni in corso, una prova poco brillante delle padrone di casa e, lasciatemelo dire, una pessima conduzione arbitrale, ad aggiudicarsi il match è stata la formazione Cremonese – si legge in una nota della Consolini -. In ogni caso la gara è stata combattutissima nei primi due parziali, conclusi entrambi ai vantaggi. Alle Zie è mancato un po’ di cinismo nei momenti cruciali e le ospiti ne hanno giustamente approfittato. Taborelli, con 16 punti, è l’MVP di giornata. Partita da archiviare. Ora la Omag-MT è attesa da due trasferte consecutive: Lecce sabato 23 dicembre e Macerata martedì 26 dicembre.

La prima parte del primo set è all’insegna degli errori di entrambe le formazioni che viaggiano a braccetto fino al primo time out di Bertini che arriva sul 12-16. Le padrone di casa si riportano in parità e questa volta è coach Bolzoni a fermare il gioco: 16-16. Le Cremonesi riallungano: 20-23. La OMAG-MT però non ci sta e raggiunge le avversarie sul 23-23. Il set si chiude ai vantaggi con la Omag-Mt che non sfrutta una delle sue armi migliori il servizio. Tre errori consecutivi ai vantaggi premiano Cremona: 27-29.

Sull’inerzia del primo set è Cremona a tentare la fuga: 9-13. Bertini manda in campo Pecorari al posto di Nardo e le Marignanesi recuperano: 19-19. La formazione di casa si porta addirittura avanti, 25-24. Sul più bello, due errori di Ortolani di cui 1 al servizio riportano in vantaggio le cremonesi che chiudono con l’ace di Taborelli: 25-27.

Due set persi ai vantaggi lasciano il segno e le padrone di casa ne risentono. Bertini ferma il gioco sul 3-6. L’ennesimo errore arbitrale fa arrabbiare coach Bertini e l’arbitro gli mostra tutti i cartellini che ha in tasca. Prima il giallo, poi il rosso, e per finire entrambi assieme che significano espulsione: 6-13. Il match pareva volgere verso una veloce conclusione con le ospiti avanti 9-19. La reazione delle padrone di casa costringe a due time out consecutivi Bolzoni: 20-23. L’errore al servizio di Ghibaudo e la schiacciata di Taborelli chiudono la contesa: 20-25.

IL DOPOGARA

Carolina Pecorari, schiacciatrice Omag-Mt: “Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata. L’abbiamo preparata molto bene durante la settimana. Purtroppo oggi abbiamo avuto dei momenti un po’ down e spero vivamente che non accada più. Ora dobbiamo essere cariche per la prossima partita. Questa sarà una settimana pesante, come d’altronde lo sono tutte. Ora sarà importante avere la testa giusta per affrontare le prossime partite.”

Matilde Munarini, centrale Esperia Cremona: “È stata una partita molto intensa. Entrambe le squadre hanno dato sicuramente il meglio Noi fortunatamente siamo sempre riuscite a mantenere il ritmo, soprattutto a muro. Siamo state decisive anche in battuta e in attacco oltre che brave a gestire la squadra avversaria, che comunque ha dato il massimo”.

Serie A2 Femminile Tigota’ Girone A

RISULTATI

Nuvoli’ Altafratte Padova-Bartoccini-Fortinfissi Perugia 0-3 (20-25, 17-25, 23-25)

Volley Soverato-Valsabbina Millenium Brescia 3-2 (17-25, 25-23, 24-26, 25-17, 15-13)

Citta’ Di Messina-Cda Volley Talmassons Fvg 3-1 (25-20, 22-25, 25-18, 25-21)

Futura Giovani Busto Arsizio-Vtb Fcredil Bologna 3-0 (25-20, 25-21, 25-17)

Tecnoteam Albese Volley Como-Sirdeco Volley Pescara 3-0 (25-19, 25-18, 25-12)

Serie A2 Femminile Tigota’ Girone B

RISULTATI

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio-Lpm Bam Mondovi’ 3-2 (17-25, 25-21, 15-25, 25-19, 16-14)

Omag-Mt San Giovanni In M.No-Cremonaufficio Esperia Cremona 0-3 (27-29, 25-27, 20-25)

Narconon Volley Melendugno-Orocash Picco Lecco 3-1 (26-24, 25-23, 18-25, 25-19)

Cbf Balducci Hr Macerata-Trasporti Bressan Offanengo 0-3 (19-25, 22-25, 24-26)

Volley Hermaea Olbia-Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 2-3 (25-20, 25-23, 21-25, 22-25, 12-15)

Serie A2 Femminile Tigota’ Girone A

PROSSIMO TURNO

23-12-2023 17:00

Tecnoteam Albese Volley Como – Valsabbina Millenium Brescia

Cda Volley Talmassons Fvg – Futura Giovani Busto Arsizio

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Volley Soverato

Sirdeco Volley Pescara – Citta’ Di Messina

Vtb Fcredil Bologna – Nuvoli’ Altafratte Padova

Serie A2 Femminile Tigota’ Girone B

PROSSIMO TURNO

23-12-2023 17:00

Orocash Picco Lecco – Cbf Balducci Hr Macerata

Narconon Volley Melendugno – Omag-Mt San Giovanni In M.No

Pallavolo C.B.L. Costa Volpino – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio

Cremonaufficio Esperia Cremona – Lpm Bam Mondovi’

Trasporti Bressan Offanengo – Volley Hermaea Olbia

CLASSIFICA – SINTETICA

4a Giornata Ritorno 17-12-2023 – Serie A2 Femminile Tigota’ Girone A

Futura Giovani Busto Arsizio 38 (13 – 1); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 37 (13 – 1); Citta’ Di Messina 30 (10 – 3); Cda Volley Talmassons Fvg 25 (9 – 4); Valsabbina Millenium Brescia 22 (7 – 6); Tecnoteam Albese Volley Como 18 (6 – 7); Volley Soverato 12 (4 – 9); Vtb Fcredil Bologna 11 (3 – 10); Nuvoli’ Altafratte Padova 4 (1 – 12); Sirdeco Volley Pescara 1 (0 – 13);

CLASSIFICA – SINTETICA

4a Giornata Ritorno 17-12-2023 – Serie A2 Femminile Tigota’ Girone B

Cbf Balducci Hr Macerata 30 (11 – 2); Cremonaufficio Esperia Cremona 29 (9 – 4); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 28 (11 – 2); Omag-Mt San Giovanni In M.No 26 (8 – 5); Lpm Bam Mondovi’ 19 (6 – 7); Trasporti Bressan Offanengo 16 (5 – 8); Narconon Volley Melendugno 14 (4 – 9); Orocash Picco Lecco 12 (4 – 9); Volley Hermaea Olbia 11 (3 – 10); Pallavolo C.B.L. Costa Volpino 10 (4 – 9).