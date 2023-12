La PromoPharma tenta il sorpasso sulla Novavetro. Titan Services con l'Idea Volley

🔊 Ascolta l'audio

Serie B Maschile. Dopo il turno di riposo osservato nello scorso week-end, la PromoPharma di coach Marco Ricci torna a giocare sul parquet amico di Serravalle per affrontare la Novavetro di San Severino Marche. Arbitreranno Gianmarco Annese (1° arbitro) e Lorenzo Catena (2°).

“Le partite con squadre che rispecchiano la nostra stessa classifica possono essere match molto equilibrati nei quali saranno le motivazioni a fare la differenza. – Spiega lo stesso Ricci. – La Novavetro è una squadra che ci somiglia per caratteristiche tecnico-fisiche, età ed esperienza dei giocatori. E anche come tipologia di gioco. Nei ruoli chiave hanno atleti di livello superiori agli altri: i due schiacciatori, un centrale e il palleggiatore formano l’ossatura della squadra ma, nelle ultime settimane, hanno cambiato spesso assetto cercando la quadra del gioco. Noi, oggi come oggi, siamo tutti abili e arruolati. L’infermeria si è svuotata e anche la settimana di riposo ci ha aiutato. Naturalmente chi ha recuperato dagli infortuni non è ancora al 100%. Lavoriamo anche per riportarli a un livello tecnico fisico ottimale”.

Classifica: Begin Volley Collemarino 24, Sabini Castelferretti 23, La Nef Osimo 22, 4 Torri Ferrara 20, Loreto 20, Paoloni Macerata 15, Pietro Pezzi Ravenna 10, Novavetro San Severino Marche 9, PromoPharma 8, Potenza Picena 7, Sab Group Rubicone San Mauro Pascoli 7, Lube Civitanova 7, Querzoli Forlì 5.

Prossimo turno. PromoPharma – Novavetro. Sabato 16 dicembre ore 18 a Serravalle.

—

Serie D Femminile. La Titan Services chiude il 2023 affrontando in trasferta l’Idea Volley Santarcangelo a Bellaria. Le due squadre sono staccate di un solo punto in classifica il che fa pensare che anche questa, come quella della PromoPharma, potrà essere una partita equilibrata.

“Anche io immagino una partita equilibrata – annuisce Stefano Sarti, coach delle sammarinesi. – L’Idea Volley è una squadra giovane ma rodata che gioca una bella pallavolo e ha portato a casa buoni risultati durante questa prima parte di campionato. Va tenuta sotto pressione con I fondamentali e la tecnica. Noi dovremo stare attente a fare il nostro gioco con il nostro ritmo. Dobbiamo guardare più a noi stesse che alla squadra avversaria perchè abbiamo visto che quando raggiungiamo il nostro livello di gioco rendiamo la vita difficile agli avversari. Questa sarà la chiave tattica della partita”.

Classifica: Flamigni San Martino in Strada 27, Fulgur Bagnacavallo 23, Figurella Rimini 22, , Ke Car Volley Rimini 18, Mosaico Ravenna 13, Titan Services 12 Alfonsine 12, Idea Volley Santarcangelo 11, Unica Volley Riccione 9, Longiano 8, Junior Coriano 8, Sport Village Forlì 2.

Prossimo turno: Idea Volley Santarcangelo – Titan Services. Sabato 16 dicembre, ore 17.30, a Santarcangelo.

Ufficio Stampa Fspav San Marino