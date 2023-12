La Lasersoft Riccione batte Bologna 3-0 e si laurea campione d'inverno

🔊 Ascolta l'audio

Lasersoft Riccione-Vtb Progresso Bologna 3-0 (25-15, 25-20, 25-18)

Tabellino Lasersoft Riccione: Tallevi 14, Spinaci 8, Bologna 16, Spadoni 10, Montesi 5, Gugnali 7, Calzolari L1, Mercolini, ne Ricci, Gabellini, Tobia, Jelenkovich L2.

CRONACA E COMMMENTO

Nona sinfonia per la Lasersoft Riccione che supera Bologna nell’ultima partita casalinga del 2023 ed arriva alla sosta natalizia toccando quota 31 punti in prima posizione del girone F di serie B2 Nazionale, con 10 partite vinte su 11, numeri davvero importanti per la società di pallavolo della Perla Verde cara al presidente Tontini.

Il Vtb Progresso Bologna viene brillantemente superato (3-0 con parziali a 15, 20 e 18) nell’undicesima giornata di campionato. Senza Godenzoni, influenzata ed ottimamente sostituita da Spinaci, le padrone di casa comandano fin da subito le operazioni: le emiliane provano a tenere il ritmo, ma Montesi è abilissima a servire tutte le sue compagne di squadra e per l’avversario odierno c’è ben poco da fare (25-15).

Secondo set dove è Sara Bologna a prendersi la scena: padrone di casa che scappano subito sul 6-2, avversarie che però non ci stanno e piano piano realizzano lo 0-5 (unico vero momento difficile per la squadra di Piraccini) che regala il sorpasso alle ospiti: da lì in poi però la Lasersoft torna a spingere e centra la fuga definitiva che consegna loro il raddoppio (25-20).

Spazio anche per Mercolini nel finale. Nel terzo ed ultimo set la Lasersoft scava subito il solco; comincia Spadoni poi il vantaggio cresce sempre più fino al 25-18 finale che vale un meritatissimo 3-0 che fa felici tutti i presenti e chiude un’annata coi fiocchi

Prossimo appuntamento fissato per il nuovo anno; il 13 gennaio 2024 Gugnali e compagne scenderanno in Abruzzo ospiti di Montesilvano nella prima trasferta lunga della stagione. Fischio d’inizio fissato per le ore 18. Tutta l’ASD Riccione Volley augura a voi e rispettive famiglie un nuovo anno ricco di soddisfazioni.