I risultati del campionato di Divisione Regionale 1

Anche se la pausa legata alle festività natalizie non coincide con la fine del girone d’andata, molti valori sono già chiari. Nel girone C, la Pgs Smile è ancora imbattuta, ma deve recuperare una partita (sulla carta, abbordabile), nel D, il Peperoncino ha nella giovane formazione della Vis la sua antagonista principale, mentre nell’E l’equilibrio regna sovrano, anche se il Centro Minibasket Arcoveggio Salus, ha dimostrato di valere il primato. Chiusura con la Romagna che ha in vetta una coppia dal passato illustre e cioè Bellaria e Aics Forlì.

GIRONE C

PALL. TEAM MEDOLLA – CASTELLARANO BK 75 – 51 (26-15; 39-30; 59-38)

Medolla: Mattioli 22, Suglia, Tommasino, Moussjid 7, Ziosi, Ferrari 2, Bernardi 5, Fricatel 12, Barbieri 4, Luppi 4, Petrea, Guagliumi 19. All. Duca.

Castellarano: Luperto, Ruggi 5, Gambarelli, Rivi 7, Ambrosi 9, Lorenzi 5, Golfieri, Buffagni 8, Montanari 2, Manfredini 4, Amici 11. All. Battolla.

S.P. SAVIGNANO – S.B. SAMOGGIA 1999 56 – 86 (21-15; 40-38; 49-62)

Sps: Ballestri 13, Caltabiano 13, Trenti 7, Miana 5, Neri 9, Nardini 2, Baraldini 5, Barbieri 2. All. Di Berardo.

Castelfranco: Sforza 15, Romagnoli 7, Riccó 3, Di Bona 5, Cavani 8, Prampolini 4, Esposito 6, Paciello 21, Nebili 4, Tedeschi 3, Monari 10. All. Vannini.

SPS – Savignano inizia bene rimanendo in testa fino al secondo quarto. Nella ripresa, Samoggia aumenta l’intensità e i padroni di casa non riescono a rimanere in partita viste le tante assenze. Buono l’atteggiamento di Savignano che ha messo tanta intensità e attenzione in difesa. Speriamo che il nuovo anno porti un po’ di fortuna.

P.G.S. SMILE – U.S. ZOLA PREDOSA 71 – 65

Formigine: Granata 29, Bardelli 18, Rasponi 10, Leoni 7, Lucchi 5, Carretti 2, Mercanti, Neri, Lerario, Forastiere. All. Barbieri.

NAZARENO BASKET – HORNETS BASKET 35 – 64 (16-19; 24-29; 29-46)

Carpi; Ferrari 2, Merighi, Righi 2, Lugli 5, Sabattini 2, Severi, Beltrami P. 1, Bonfiglioli 3, Spasovski 2, Prampolini 2, Rizzo 12, Termanini 4. All. Capelli.

Hornets: Canovi 7, De Leo 11, Caruso 15, Guerrato 3, De Martino 4, Mazzola, Sirri, Maldini 14, Lazzari, Gheliuc 3, Cuozzo 7. All. Sala.

NAZARENO – Partita strana al PalaFerrari per la Nazareno, che trova un primo tempo molto solido in difesa contrapposto ad una seconda parte di match in cui non sembrava voler entrare nulla. Primo tempo a ritmi molto bassi vede entrambe le squadre chiudersi bene in difesa, con i bolognesi che cercano subito di giocarsela con gli interni, mentre il Nazareno prova delle soluzioni più dinamiche con l’1 contro 1 fronte a canestro. Il risultato del primo tempo (24-29) vede delle recriminazioni da entrambe le squadre, che avrebbero potuto sfruttare meglio qualche occasione comoda. Nel secondo tempo gli Hornets si sistemano e piazzano subito un paio di canestri che aumentano la fiducia della squadra, mentre per il Nazareno cominciano venti minuti di fatica pura in attacco. Gli 11 punti segnati descrivono bene la serata stortissima per i carpigiani al tiro che, in nessun modo, sono riusciti a trovare la via del canestro con continuità. Dall’altro lato gli Hornets non devono far altro che continuare coi ritmi della prima frazione di gara per staccarsi sempre di più fino ad arrivare al severissimo +29 di fine partita.

BASKET FINALE EMILIA – ANTAL PALLAVICINI 61 – 70 (13-20; 32-31; 44-55)

Finale: Massimo 2, Vallesani 9, Mazzali 8, Veronesi 2, Fantoni 4, Golinelli S. 1, Degli Esposti 4, Tartari 6, Battelli 2, Golinelli M. 23. All. Bregoli.

Pallavicini: Santoro 14, Buono 10, Tabellini 2, Caporale 3, Simoni 6, Malentacchi 8, Zuppiroli, Morara M., Guidi 7, Morara A. 7, Ciobanu 13, Montanari. All. Arbitani.

CLASSIFICA

Pallavicini BO, Pgs Smile Formigine* 18; Medolla, SBS Castelfranco 14; Atletico BO*, Sasso BK Modena*, Hornets BO 12; US Zola 10; S.P. Savignano* 8; Nazareno Carpi*, Massacramento Kings MSP*, Castellarano 4; Sassuolo** 2; Finale Emilia 0.

GIRONE D

SPARTANS – DIABLOS BASKET 68 – 63 (13-15; 40-35; 55-46)

Spartans Ferrara: Baraldi, Virgili 9, Barcaro, Roversi 23, Comitini 9, Betta 2, Terzi, Caminotto 5, Ponsianesi 11. All. Ciliberti.

Sant’Agata Bolognese: Angelini, Violi 8, Achilli 15, Mascagna, Alvisi 3, Muzzi ne, Fratelli 13, Aragona 2, Verdoliva 1, Bianconi 2, Kablan 14, Lullo 5. All. Cevenini.

LOVERS – U.P. CALDERARA PALL. 63 – 53 (9-10; 18-20; 45-40)

Galliera: Boughattas 7, Ramponi 18, Malaguti, Benassi Bocciolini 11, Gnan 2, Frascaroli 18, Orsini, Chierichiello 2, Ragazzi, Bernardini, Bonfiglioli 5, Colombara. All. Polesinanti.

Calderara: Ageberg Bassi, Donati 5, Serra 14, Lucarini 6, Melillo 10, Zocca, Vignoli ne, Nardi 5, Bertuzzi, Serio 7, Guerra 6. All. Cavicchioli.

BASKET VILLAGE – PEPERONCINO LIBERTAS BK 59 – 67 (14-17; 30-31; 45-48)

Granarolo: Pagani 8, Carati, Stojanov 1, Monti, Fiorentini 13, Asciano 3, Stanghellini 6, Carelli 10, Maccagnani 18, Martini ne, Galazzi. All. Ceciliani.

Mascarino: Bardasi 23, Ballandi, Stojkov 6, Tolomelli 7, Balducci 5, Secchiaroli 12, Solmi 7, Brochetto D. 2, Lanzi ne, Benfenati 5, Nannetti. All. Brochetto L.

VIS 2008 – FORTITUDO CREVALCORE 88 – 62 (24-1; 53-29; 71-43)

Ferrara: Jovanovic 15, Frigatti 14, Del Zozzo 12, Bellini 11, Biolcati 9, De Pisi 9, Chieregatti 7, Bianconi 4, Fabbri 3, Sadocco 2, Bacilieri 2, D’Onofrio. All. Dalpozzo.

Crevalcore: Bortolani 15, Guido 3, Filippetti ne, Serra, Cremonini 18, Scagliarini 3, Govoni 12, Morselli 5, Guidi 2, Gobbi 4, Guarnieri. All. Lelli.

VIS 2008 – Cresce l’intesa e la fiducia tra i ragazzi della Vis 2008, dopo un’altra vittoria in casa questa volta contro la Fortitudo Crevalcore. Partenza in quarta per la Bondi che, grazie all’alta percentuale nel tiro da tre punti ed all’ordine nelle fasi offensive, chiude il primo quarto avanti 24-13. Il secondo periodo segue l’andamento di quello precedente: ottime percentuali dal campo, aggressività in difesa e contropiedi. Alla sirena dell’intervallo, il punteggio è sul 53-29 per i biancocelesti. Dopo la pausa lunga, nel 3° e 4° quarto tempo, la

concentrazione, le percentuali al tiro e soprattutto la difesa dei biancoazzurri calano. Tuttavia, coach Dalpozzo richiama all’attenzione fino alla fine del match che si chiude definitivamente con una netta vittoria per 88-62.

GALLO BASKET – POL. FARO 64 – 62 (14-10; 32-23; 50-42)

Gallo: Corbucci 21, Mandini 12, Gardenale 9, Mantovani 8, Amal 5, Fortini 5, Ramponi P. 4, Dal Fiume, Govoni, Gozza, Magni, Zanetti ne. All. Mennitti.

Argenta: Pasetti, Magnani 12, Bonora 3, Mortara 1, Alberti 2, Gregori 16, Fumolo 6, Stabellini 3, Bianchi ne, Porcellini 13, Malagolini 6. All. Fergnani.

CLASSIFICA

Peperoncino Mascarino 18; Vis 2008 Ferrara 16; Horizon Vis Trebbo*, Gallo Basket 12; Jolanda di Savoia* 10; Calderara, Diablos Sant’Agata Bolognese, Spartans Ferrara 8; Faro Argenta, Fortitudo Crevalcore, Galliera Lovers 6; Basket Village Granarolo, PGS Corticella BO 4.

GIRONE E

POL. VIRTUS CASTENASO – C.M. ARCOVEGGIO 67 – 77 (18-8; 32-34; 51-51)

Castenaso: Piombo 14, Gualandi 1, Trombetti, Tinti 4, Vacchi 20, La Cascia 6, Benetti 7, Grilli, Longhi, Bedosti 5, Zambelli, Quarantotto 11. All. Pizzi.

CMA: Zecchini 30, Campeggi, Colombaro 18, Marchi 4, Cassani, Stignani 2, Siboni 15, Balducci 2, Chiarati, Baroni 6, Youbi, Pecoraro. All. Orefice.

MEDICINA BASKET 2007 – ELLEPPI 1976 65 – 59 (18-10; 40-28; 49-40)

Medicina: Martelli 8, Righi 2, Gabaldo, Lenzarini 10, Brini, Barba 8, Vignudelli 4, Carlotti 9, Castellari 2, Ugulini 6, Miceli 9, Brignani 7. All. Borghi.

Elleppi: Fava 5, Masetti 6, Albonetti 1, Somma 1, Dondi, Raffaelli 12, Passarelli 4, Guastaroba 3, Venturi 2, Veronesi 3, Stanghellini 11, Bertoncello 11. All. Annunziata.

CSI SASSO MARCONI – PGS BELLARIA 47 – 54 (13-9; 19-29; 34-40)

PGS Bellaria: Beccari 6, Aspergo 4, Fabbri 2, Ottani 5, Scarenzi 10, Capancioni 3, Marega 5, Neviani 2, Mazzacurati 2, Ferroni Battaglia 9, Nobis 6. All. Bertuzzi.

SCUOLA BASKET OZZANO – NAVILE BASKET 69 – 77 (27-21; 32-36; 51-61)

Ozzano: Buresti 19, Avallone 11, Giovi 11, Laforgia 6, Pagani 6, Landi L. 5, Passatempi 5, Fiordalisi 4, Margelli 2, Palma, Tonielli, Cernera ne. All. Bandini.

Navile: Zambonelli 15, Nicolini 13, Fioravanti 12, Rossi 11, Venturi 8, Maestripieri 8, Nanni M. 3, Goracci 3, Nanni G. 2, Billi 2, Miolli, Annunziata. All. Corticelli.

NAVILE – Quinta vittoria consecutiva per il Navile Basket, sicuramente la più difficile, perché ottenuta al termine di una partita combattuta, dove i biancorossi hanno inseguito, poi preso un comodo margine, poi si sono fatti rimontare, infine l’hanno portata a casa con freddezza e consapevolezza nei propri mezzi.

Cronaca: quintetto Navile con Venturi, Nicolini, Rossi, Zambonelli e Maestripieri, mentre Coach Bandini parte con Margelli, Buresti, Pagani, Laforgia e Passatempi. Partono forte i padroni di casa, con canestro di Laforgia e 5 punti di Buresti, ai quali il Navile risponde con un libero di Nicolini e una tripla di Rossi, 7-4. Un bel canestro di Zambonelli e 2 liberi di Rossi danno il vantaggio al Navile, ma Avallone, con 6 punti di fila, risponde alle triple di Venturi e Matteo Nanni, 13-14. La partita vede un netto predominio degli attacchi sulle difese, quella del Navile è senz’altro ben al di sotto di quanto visto nelle ultime gare. Ci pensa l’attacco a limitare i danni procurati da uno scatenato Giovi (7 punti), Landi (5) e Fiordalisi (2), grazie a 2 liberi di Venturi e 5 punti di Fioravanti: 27-21 Ozzano al termine del primo quarto. Nel secondo periodo, il Navile si mette a difendere sul serio: Fioravanti con la seconda tripla e Zambonelli, accorciano sul 27-26, Rossi sorpassa, 27-28, Avallone inventa una grande entrata che vale il 30-28. Un libero di Zambonelli e una tripla di Goracci portano avanti il Navile, 30-32, Billi allunga (30-34), Margelli dimezza e Maestripieri segna il 32-36, punteggio con il quale si va all’intervallo di metà partita. Dopo aver subito 27 punti nei primi 10’, il Navile ne subisce 5 nei successivi 10’, segnale che la testa si è connessa. Nel terzo quarto prosegue il buon momento dei biancorossi, che dopo aver incassato 2 liberi da Fiordalisi, replicano con un libero di Maestripieri, 34-40. Pagani punisce con la tripla una disattenzione difensiva del Navile, ma un 4/4 dalla lunetta di Zambonelli, dovuto a un paio di falli tecnici fischiati ai nervosi padroni di casa vale il 37-44. Nicolini segna il 37-46, Ozzano dopo il timeout tenta la zona 2-3, ma viene bucata da una perfetta giocata di squadra del Navile, chiusa col gioco da 3 punti di Maestripieri, 37-49. Il gioco vicino a canestro del Navile porta ottimi dividendi, con Zambonelli, lo stesso Maestripieri e Jimmy Nanni a mettere a segno punti importanti per gli ospiti. I padroni di casa si tengono a galla con i liberi di Passatempi e Buresti, ma la terza tripla di Fioravanti vale il 43-58 Navile e l’abbandono della difesa a zona da parte di Ozzano. Gli animi in campo si scaldano, i padroni di casa cercano di metterla in bagarre e trovano un paio di canestri importanti con Buresti e Pagani, mentre il Navile un 3/3 ai liberi con Fioravanti e Zambonelli: 51-61 al 30’. Ultimo quarto che sembra vedere il Navile in controllo, con 2 canestri di Nicolini e un libero di Rossi a mantenere il vantaggio in doppia cifra a meno di 7’ dal termine, quando all’improvviso Ozzano si accende: 3/4 ai liberi per Giovi, 1/2 per Passatempi, ma sul secondo libero sbagliato una carambola favorisce Buresti che tutto solo appoggia il canestro del 60-66. Dopo un altro libero di Passatempi, è ancora Buresti a trovare un canestro assurdo: la guardia locale subisce un contatto falloso, lancia la palla per aria, che sembra scavalcare il tabellone, invece scende a candela nel canestro: 63-66. Buresti segna anche il libero, 64-66, ma qui si vede la maturità del Navile: tre giocate perfette portano Nicolini a segnare 6 punti in fila, 64-72, Buresti ci prova ancora, 66-72, ma Zambonelli e la tripla di Venturi riportano il Navile a +11, 66-77. Un libero di Avallone e un canestro di Laforgia fissano il punteggio sul definitivo 69-77.

POL. SAN MAMOLO 2000 – S. MAMOLO BASKET 59 – 62

San Mamolo 2000: Fae 11, Mongiorgi, Tarozzi, Grasso 12, Previati, Palad 12, Meluzzi 10, Rubini, Damaschi 9, Innamorati 5, Zanetti, Giusti. All. Martinelli.

San Mamolo Basket: Mandarà 9, Martinotti 11, Olimbo 2, Fenderico 7, Baldi 6, Zanarini 8, Brini 9, Quadri A., Madella 2, Webber 5, Pasquali, Somacher 3. All. Zanarini.

CLASSIFICA

CMA BO 16; Elleppi BO, Navile BO*, PGS Bellaria BO* 14; Medicina 2007 12; PGS Ima BO*, Castenaso, In Fieri San Lazzaro*, San Mamolo BO 10; Tatanka Imola*, S.B. Ozzano 6; San Mamolo 2000 BO, Pianoro*, CSI Sasso Marconi 4.

GIRONE F

EAGLES – LIBERTAS GREEN BK 67 – 56 (18-12; 38-28; 55-40)

Morciano: Bacchini 13, Casadei L. 4, Guastafierro 2, Casadei M. 10, Zavatta 8, Ortenzi 10, Biondi, Maioli 4, Ruggeri, Chistè 16. All. Mordini.

Libertas Green Forlì: Gasperini 3, Adamo 9, Perugini 2, Visani, Ghetti 3, Coralli 8, Prandini 2, Gardini 4, Gavelli 14, Godoli, Gigliotti 9, Preda 2. All. Grilli.

FAENZA BASKET PROJECT – BELLARIA BASKET 55 – 58 (16-13; 28-25; 41-43)

FBP: Pezzi 6, Carbini, Capucci 2, Bottau, Gentili 7, Mondaini 19, Anghileanu 5, Albonetti, Melandri 2, Santo 14, Draben. All. Saragoni.

Bellaria: Paoletti, Bussi 11, Naccari 7, Raschi 18, Casella 5, Mazzotti 9, Maggioli, Donati 4, Gaggi 2, Colella 2, Squadroni, Giorgetti. All. Porcarelli.

TIBERIUS BASKET – TIGERS BASKET 2014 68 – 53 (15-12; 26-28; 53-38)

Tiberius Rimini: Magnani 3, Nuvoli 9, Campajola 10, Serpieri 2, Accardo 2, Morri, Lonfernini 23, Tamburini, Antolini 11, Fabbri 8, Pini. All. Brienza.

Tigers Forlì: Evangelisti 10, Grossi 7, Naldi 11, Ruffilli 6, Lotti, Guaglione 3, Ragazzi, Brunetti J. 5, Brunetti N. 6, Petrini 5. All. Valgimigli.

POL. COMPAGNIA – LIONS ACADEMY BSK 70 – 55 (17-13; 35-27; 53-42)

Ravenna: Bergamaschi G. 1, Ndiaye, Schiavone 14, Bomben 6, Casadio n.e, Polyeschuk 30, Petullà 4, Tugnoli 13, Festa, Cirilli, Campajola 2. All. Bergamaschi T.

Coriano: Vettori 17, Palazzi 2, Bigini 11, Bryant 18, Chiari 2, Salvadori 1, Frascio, Balducci 2, Mazza 2, Carollo, Fabbretti. All. Dauti.

SUNRISE BASKET – FAENZA FUTURA BASKET 27 – 74

Sunrise Rimini: Bernabini 7, Canini 6, Quartulli 4, Agrat 3, Sansone 3, Forcellini 2, Zonzini 2, Corsetti, Malagrida. All. Ricciotti.

Faenza Futura: Boero 12, Samorì L. 12, Spiriti 11, Pirini 10, Samorì M. 8, Lullo 7, Tempesti 6, Liverani 4, Fabbri 2, Silimbani 2, Pontillo. All. Bertozzi.

AICS JUNIOR BASKET – SPORTING CLUB CATTOLICA 83 – 54 (20-15; 43-30; 67-39)

Aics Forlì: Martinelli 14, Gasperini 21, Spisni 3, Gori 2, Biondi 9, Maltoni 2, Zammarchi 4, Scozzoli, Poli 5, Pinza 15, Quercioli 2, Ricci 6. All. Lazzarini.

Cattolica: Crugnale, Adanti 10, Cardinali, Lamonaca 10, Cavoli 6, Di Sciullo, Lorenzi 3, Simoncini Fuzzi 13, Ferrini 12. All. Cotignoli.

CLASSIFICA

Bellaria, Aics Forlì 16; Tigers Forlì, Faenza Futura, SG Tiberius Rimini 14; Lions Academy Coriano 10; S.C. Cattolica, Compagnia Ravenna 8; Sunrise Rimini, Libertas Green Forlì, Eagles Morciano 6; Stella Rimini 2; Faenza Basket Project 0.