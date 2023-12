Dal 3 al 6 gennaio a Rimini e Santarcangelo il 12° "Memorial Mario Fabbri"

🔊 Ascolta l'audio

I numeri parlano chiaro: la dodicesima edizione del “Memorial Mario Fabbri”, che si terrà a Rimini e Santarcangelo dal 3 al 6 gennaio 2024, è la manifestazione per selezioni regionali più importante che si disputa sul suolo italico. Saranno impegnate sei formazioni maschili e otto femminili (sette selezioni più il club di casa, l’Happy Basket Rimini) della categoria Under 15 e cioè nati/e nel 2009-2010.

La formula prevede, per il torneo maschile, un girone all’italiana, quindi ben 5 partite, con almeno quattro regioni che puntano al successo finale e cioè i padroni di casa dell’Emilia-Romagna, la solita Lombardia, l’ostico Lazio e la Toscana, recente vincitrice della Ludec Cup. Le ragazze, invece, sono state divise in due gironi da 4 squadre e la nostra selezione è nel girone B con Toscana, Piemonte e Friuli Venezia Giulia. Più difficile, in questo torneo, fare delle previsioni, ma le speranze dell’Emilia-Romagna sono quelle di arrivare tra le prime quattro.

Il saluto del Presidente regionale, Antonio Galli: “La nostra Regione è sempre lieta di supportare queste manifestazioni che preparano ragazzi e ragazze a traguardi agonistici sempre più importanti. Un grande benvenuto lo riserviamo anche ai giovani arbitri con i loro istruttori. Vi aspettiamo, quindi, numerosi sui parquet di Rimini e Santarcangelo, con l’appuntamento conclusivo, previsto, come ormai è tradizione, per la mattinata dell’Epifania”.

Anche il presidente degli Angels Santarcangelo, Maurizio Fabbri, figlio di Mario al quale è intitolato il torneo, ha voluto salutare i partecipanti al torneo: “Il Memorial Fabbri è da sempre un importante appuntamento di crescita dei ragazzi e di incontro per tecnici e dirigenti federali. Ringrazio il CIA per la disponibilità e per la presenza di istruttori che contribuiranno anche al miglioramento dei giovani arbitri presenti. Ringrazio i Comitati Regionali che hanno indirizzato le loro rappresentative a questo qualificante e costruttivo torneo. Ringrazio, infine, il Comitato Regionale Emilia-Romagna e tutti i nostri collaboratori di Angels e Insegnare Basket Rimini che, con professionalità e passione, hanno accolto con entusiasmo questo appuntamento fondamentale per l’attività delle selezioni nazionali”.

Oltre ai nostri consueti comunicati giornalieri, sul sito web www.insegnarebasket.it troverete tutte i risultati e le classifiche in tempo quasi reale.

La novità riguarda la parte video, con la partnership tra il Comitato Organizzatore e l’emittente televisiva Icaro TV, che trasmetterà in diretta sul suo canale Youtube Icaroplay ben 10 partite nell’arco delle quattro giornate, equamente divise tra il torneo maschile e quello femminile. Il calendario delle gare verrà comunicato martedì 2 gennaio.

A seguire, roster e calendari delle selezioni dell’Emilia-Romagna:

UNDER 15 MASCHILE

ROSTER

Alessandro Altini, Edoardo Ciancarelli, Mattia Ruggeri (Insegnare Basket Rimini); Federico Betti, Andrea Curzi, Marco Milazzo (BSL San Lazzaro); Davide Jack Bonomi, Lorenzo Zotti Pavlovic (One Team Forlì); Simone Campomori (S.G. Fortitudo Bologna); Mattia Deserti (Vis 2008 Ferrara); Alessio Facciorusso (Fulgor Fidenza); Giacomo Ravaglia (International Imola)

STAFF

RTT: Valeria Giovati

Allenatore: Flavio Rota

Assistente: Alessandro Freddi

Fisioterapista: Maria Pia Torri

Preparatore Fisico: Paola Iemmi

Dirigente: Marcello Masi

CALENDARIO

Mercoledì 3/1 (ore 18, Carim) ER-Friuli Venezia Giulia; Giovedì 4/1 (9 Flaminio) ER-Veneto, (17.30, Santarcangelo) ER-Lombardia; Venerdì 5/1 (16, Flaminio) ER-Toscana; Sabato 6/1 (11.30, Santarcangelo) ER-Lazio

UNDER 15 FEMMINILE

ROSTER

Laura Ceroni, Fatoumata Guerrini (Faenza Futura); Fatou Diop Diagne, Angelica Merli (FBK Fiorenzuola); Rita Fini, Ginevra Losi, Anna Spinazzi (Futurvirtus Castel San Pietro); Anna Magnani, Mariana Nako Moni Luma (Vis Rosa Ferrara); Sofia Milanovic, Silvia Podda, Alice Recchia (Bsl San Lazzaro)

STAFF

RTT: Valeria Giovati

Allenatore: Arianna Vecchi

Assistenti: Ivana Donadel e Stephen Giordano

Fisioterapista: Maria Pia Torri

Preparatore Fisico: Nora Mrajla

Dirigente: Elena Benchimol

CALENDARIO

Martedì 3/1 (16, Flaminio) ER-Toscana; Mercoledì 4/1 (11, Flaminio) ER-Piemonte, (18.30, Carim) ER-Friuli Venezia Giulia