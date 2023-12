Coppa Italia Serie C: L.R. Vicenza-Rimini: diretta testuale

🔊 Ascolta l'audio

L.R. VICENZA-RIMINI 0-0 (PARZIALE, 4-4 ai rigori)

IL TABELLINO

L.R. VICENZA: 98 Confente, 26 De Col (20 Jimenez al 109°), 4 De Maio, 23 Laezza, 73 Sandon, 8 Cavion (18 Tronchin al 71°), 5 Rossi, 15 Greco, 7 Proia (10 Ronaldo al 80°), 99 Della Morte (24 Valietti al 87°), 19 Pellegrini (9 Ferrari al 87°). A disp.: 22 Siviero, 12 Massolo, 32 Costa, 33 Lattanzio, 44 Talarico, 55 Golemić, 68 Ierardi, 76 Fantoni. All. Diana.

RIMINI: 22 Colombo, 4 Pietrangeli, 8 Delcarro (25 Lombardi al 78°), 11 Cernigoi (34 Ubaldi al 61°), 14 Stanga, 15 Gigli, 19 Semeraro, 23 Megelaitis (5 Marchesi al 83°), 33 Langella, 70 Leoncini (44 Iacoponi al 61°, 6 Gorelli al 112°), 73 Lamesta (77 Selvini al 61°). A disp.: 91 Colombi, 9 Morra, 20 Accursi, 37 Acampa, 67 Rosini, 98 Lepri. All. Troise.

ARBITRO: Andrea Calzavara di Varese.

ASSISTENTI: Manuel Marchese di Pavia e Marco Pilleri di Cagliari.

4° UFFICIALE: Francesco Burlando di Genova.

RETI:

AMMONITI: De Maio, Cavion, Tronchin (V), Megelaitis, Semeraro. Iacoponi, Selvini, Gigli (R).

ESPULSI: Rossi (V), Gigli (R).

NOTE. Corner: 9-5. Espulsi Baresi (allenatore in seconda del Vicenza) e Diana (allenatore del Vicenza).

CRONACA E COMMENTO

Al “Romeo Menti” di Vicenza si affrontano, per i quarti di finale della Coppa Italia di Serie C, L.R. Vicenza e Rimini. I veneti, entrati dopo aver perso la sfida con la Feralpi Salò nella “coppa dei grandi”, nei due turni giocati hanno avuto la meglio su Pro Patria e Triestina. Sono i campioni uscenti (l’anno scorso sconfissero in finale la Juventus Next Gen). I romagnoli hanno eliminato Gubbio, Perugia e Cesena.

La partita.

Pioggia continua sul “Romeo Menti” e campo pesante. Calcio d’inizio effettuato dal Rimini, in completa tenuta nera. Maglia biancorossa per il Vicenza. Possesso palla a fasi alterne delle due squadre, ancora alcuna occasione al quarto minuto.

Al 5° calcio di punizione per il Rimini, palla pronta a essere crossata in mezzo. Tiro-cross di Lamesta respinto.

Al 9° Greco mette in mezzo al volo un pallone insidioso ma il Rimini chiude in corner.

Al 13° uscita di Colombo con i pugni sul quarto corner del Vicenza.

Al 15° Lamesta lascia scorrere il pallone e col sinistro prova a mettere in mezzo ma il portiere vicentino blocca.

al 19° tiro dalla distanza di Della Morte, palla ampiamente fuori.

Al 21° destro di Langella parato da Confente.

Al 26° destro di Cavion alto sopra la traversa.

Al 30° partita che non si sblocca, il Vicenza tiene il pallino del gioco e il Rimini prova a ripartire.

Al 32° Lamesta ha una possibilità, converge in area ma viene chiuso da Sandon prima del tiro.

Al 39° Proia non aggancia un pallone nel cuore dell’area.

Al 44° brutto fallo di Cavion su Semeraro, secondo giallo dell’incontro.

Al 45° senza recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi: 0-0 tra Vicenza e Rimini.

Al via il secondo tempo.

Al 4° Occasione Vicenza: doppio colpo di testa di Cavion e Pellegrini, palla fuori di poco.

Al 7° occasione d’oro per il Rimini: diagonale di Delcarro palla che sfiora il palo.

Al 8° tiro alto di Semeraro per il Rimini.

Al 13° cross di Della Morte che attraversa l’area piccola ma nessuno riesce a intervenire.

Al 15° tiro-cross del Vicenza dalla sinistra e palla che sfila a fondocampo insidiosa.

Al 23° espulso Rossi nel Vicenza.

Al 25° cross da sinistra di Semeraro ma nessuno riesce a intervenire.

Al 29° corner insidioso del Rimini direttamente in porta e palla fuori di pochissimo.

Al 32° rovesciata di Pellegrini alta direttamente da corner.

Al 34° destro di Megelaitis deviato in corner da un avversario.

Al 35° tiro di Dellamorte, Colombo mette in corner di pugno.

Al 36° sul corner di Ronaldo tiro diretto in porta, pallone che colpisce il palo e il braccio di Colombo.

Al 41° Selvini sguscia e prova il destro, palla ampiamente fuori.

Saranno quattro i minuti di recupero.

Al 45°+1 Ronaldo scodella un pallone in area su punizione ma nessuno ci arriva.

Finisce al “Romeo Menti”: si va ai supplementari.

Al via il primo tempo supplementare.

Al 5° nessuna azione da gol da segnalare, possesso di palla alternato tra le due squadre.

Al 10° Gigli chiude su Ferrari dopo un traversone di Greco.

Al 12° Selvini di destro dai venti metri, Confente para.

Fine primo tempo supplementare, sempre 0-0.

Al via il secondo tempo supplementare.

Al 1° fallo di Gigli, espulso per doppia ammonizione. Entrambe le squadre in dieci.

Al 3° attacca il Vicenza ma non riesce a concludere in porta.

Al 9° destro secco di Lombardi per il Rimini, para a terra Confente.

Al 12° il Rimini cerca di tenere palla senza affondare.

Al 14° occasione d’oro per il Rimini: tiro di Ubaldi e Confente devia sul palo e in corner.

Fine dei supplementari: si va ai calci di rigore.

CALCI DI RIGORE:

Primo tiro per il Vicenza. Si tira sotto la curva dei tifosi vicentini.

De Maio, gol: 1-0 Vicenza.

Ubaldi, gol: 1-1 Rimini.

Ronaldo, parato: sempre 1-1.

Lombardi, gol: 2-1 Rimini.

Jimenez, gol: 2-2.

Langella, gol : 2-3.

Ferrari, gol: 3-3.

Selvini, gol: 3-4.

Laezza, gol: 4-4.